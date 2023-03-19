الأحد, مارس 19, 2023
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بعد 29 هزة في سوريا بـ 24 ساعة.. عالم الزلازل الهولندي يثير الفزع بتوقعاته

عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس أثارت توقعاته حول الأنشطة الزلزالية الكثير من الجدل بسبب تباين دقتها واختلاف تقبلها بين البعض

كتب فهمي الورغمي
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس watanserb.com
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
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وطن- تزامنا مع حالة الهلع التي أحدثتها توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس حول الأنشطة الزلزالية حول العالم، أكد المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الأحد، تسجيل 29 هزة (أقل من 4.1 درجة على مقياس ريختر) خلال الـ24 ساعة الماضية.

29 هزة أرضية في سوريا خلال 24 ساعة

ونشر المركز بيانا في هذا الشأن، أكد خلاله توزع الهزات الأرضية، وقال إنها حدثت حسب الآتي: 12 هزة في لواء إسكندرون، و5 هزات جنوب شرقي اللاذقية في البر وعلى بعد 14كم و19كم و13كم عنها وبقوة تراوحت بين 1.8 وحتى3.7 ريختر.

وأكد ذات البيان أنه وقع تسجيل هزة شمال إدلب سوريا حوالي الساعة السابعة مساء بقوة 2.2. وسجلت 11 هزة في البر التركي.

ونوه المركز في سياق متصل، إلى أن الوضع الحالي سيبقى عند هزات ضعيفة إلى متوسطة، حيث لم يتم الوصول إلى حالة الاستقرار التكتوني بعد.

توقعات مخيفة من عالم الزلازل الهولندي

ويواصل عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتوقعاته المخيفة للأنشطة الزلزالية حول العالم.

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وفي أحدثها، قال هوغربيتس، اليوم الأحد، على “تويتر“: “إذا كنت تقيس معدل حدوث الزلزال. فإنه يمكن أن يكون هناك 175 يومًا بين الزلازل الكبيرة.

وأضاف أنه “بالمثل، يمكن أن يكون هناك 5 زلازل كبيرة في 4 أيام. يجب دراسة حدوثها المحدد في الزمان والمكان بعناية، وليس التشويش عليها من خلال التأكيد على متوسط قوتها”.

هوغربيتس يعتمد على حركة الكواكب والنجوم

ويعتبر العالم الهولندي، بشكل جازم أن لحركة الكواكب والنجوم دور كبير في الأنشطة الزلزالية على كوكب الأرض.

حيث غرد قبل أيام قائلا: “لعب كوكب الزهرة دورًا رئيسيًا في الزلازل في 6 فبراير. نقدم هنا إحصائيات توضح وجود علاقة قوية لا يمكن إنكارها بين كوكب الزهرة والزلازل الكبرى”.

عالم الزلازل الهولندي Frank Hoogerbeets يصرّ ويغرّد
عالم الزلازل الهولندي Frank Hoogerbeets يصرّ ويغرّد

وأعاد التغريد ببيانات نشرتها الهيئة التي يتبعها SSGEOS مؤكداً أنه “يمكن لأي شخص مهتم ببساطة الحصول على نطاق النظام الشمسي وقياس الاقترانات في البيانات”، حيث أشارت تلك البيانات إلى أن كوكب الزهرة فريد من نوعه.

ليس فقط لأنه يحتوي على مجال كهرومغناطيسي مستحث بل له أيضًا ارتباط قوي جدًا بنسبة 87% مع الزلازل الكبرى (آخرها في تركيا الوسطى).

وفي تغريدة أخرى، كتب العالم الهولندي المثير للجدل: “لقد حان الوقت للتخلي عن نظام معتقد قائم فقط على نظرية عمرها 300 عام والبدء في تبني نظريات جديدة تشمل أيضًا المجالات الكهرومغناطيسية للكواكب”.

مُحذرا من “نشاط زلزالي أقوى في الأيام القادمة”، وأشار إلى أنه من السهل تحديد وقت تقريبي لوقوع الزلازل لكن لا يمكن تحديد مكان وقوعها.

واشتهر “فرانك هوغربيتس” لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد توقعه الدقيق للزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا في السادس من فبراير شباط الماضي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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