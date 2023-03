بعد 29 هزة في سوريا بـ 24 ساعة.. عالم الزلازل الهولندي يثير الفزع بتوقعاته

- Advertisement -

وطن- تزامنا مع حالة الهلع التي أحدثتها توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس حول الأنشطة الزلزالية حول العالم، أكد المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الأحد، تسجيل 29 هزة (أقل من 4.1 درجة على مقياس ريختر) خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونشر المركز بيانا في هذا الشأن، أكد خلاله توزع الهزات الأرضية، وقال إنها حدثت حسب الآتي: 12 هزة في لواء إسكندرون، و5 هزات جنوب شرقي اللاذقية في البر وعلى بعد 14كم و19كم و13كم عنها وبقوة تراوحت بين 1.8 وحتى3.7 ريختر.

وأكد ذات البيان أنه وقع تسجيل هزة شمال إدلب سوريا حوالي الساعة السابعة مساء بقوة 2.2. وسجلت 11 هزة في البر التركي.

ونوه المركز في سياق متصل، إلى أن الوضع الحالي سيبقى عند هزات ضعيفة إلى متوسطة، حيث لم يتم الوصول إلى حالة الاستقرار التكتوني بعد.

ويواصل عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتوقعاته المخيفة للأنشطة الزلزالية حول العالم.

وفي أحدثها، قال هوغربيتس، اليوم الأحد، على “تويتر“: “إذا كنت تقيس معدل حدوث الزلزال. فإنه يمكن أن يكون هناك 175 يومًا بين الزلازل الكبيرة.

وأضاف أنه “بالمثل، يمكن أن يكون هناك 5 زلازل كبيرة في 4 أيام. يجب دراسة حدوثها المحدد في الزمان والمكان بعناية، وليس التشويش عليها من خلال التأكيد على متوسط قوتها”.

Likewise, if you average out earthquake occurrence, it distorts reality. There can be 175 days between major quakes. Likewise, there can be 5 major quakes in 4 days. Their specific occurrence in space-time must be carefully studied, not obfuscated by emphasizing averages.

ويعتبر العالم الهولندي، بشكل جازم أن لحركة الكواكب والنجوم دور كبير في الأنشطة الزلزالية على كوكب الأرض.

حيث غرد قبل أيام قائلا: “لعب كوكب الزهرة دورًا رئيسيًا في الزلازل في 6 فبراير. نقدم هنا إحصائيات توضح وجود علاقة قوية لا يمكن إنكارها بين كوكب الزهرة والزلازل الكبرى”.

#Venus played a major role in the #earthquakes on 6 February. Here we provide statistics that show a strong and undeniable correlation between Venus and major earthquakes.

Anyone interested can simply grab Solar System Scope and eyeball the conjunctions in the data. https://t.co/ztVNGN6rw6

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 13, 2023