برشلونة يحسم قمة الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد بفوزٍ في الوقت القاتل (شاهد)

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وطن- حسم فريق برشلونة قمة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، الأحد، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز من حساب الجولة ال26، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في الوقت القاتل.

وأحرز فريق ريال مدريد أولى أهداف المباراة داخل شباك الغريم التقليدي برشلونة، في الدقيقة ال12. بطريق الخطأ من المدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو.

كما وأدرك برشلونة هدف التعادل في الدقيقة ال45. مع نهاية أحداث الشوط الأول، من توقيع اللاعب سيرجيو روبيرتو.

يُحكي أن رجلاً قتل مدينة بأكملها 💥 هدف قاتل من كيسي في شباك ريال مدريد ⚽️ الدوري يقترب من برشلونة 🏆pic.twitter.com/FluFhz7WDn — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) March 19, 2023

وسجل فريق برشلونة (البلوغرانا) هدف الفوز في قمة الكلاسيكو. أمام الفريق الملكي الأبيض، عن طريق الإيفواري فرانك كيسييه في الدقيقة ال92 من الوقت البديل على نهاية مجريات اللقاء.

مباراة برشلونة وريال مدريد في قمة الكلاسيكو

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كما وشهدت المباراة إلغاء حكم المباراة، هدف ريال مدريد الذي أحرزه ماركو أسينسيو، داخل شباك منافسه برشلونة في قمة الكلاسيكو بالدوري الإسباني الممتاز.

كما وشهدت المباراة تفوق فريق برشلونة على الغريم ريال مدريد على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق اللقاء، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة ونسبة الاستحواذ بنسبة 54%.

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس ريال مدريد إلى 11 تسديدة. كما ووصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 46%.

كما وسيلتقي فريق برشلونة أمام إلتشيه، السبت، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، بينما سيواجه ريال مدريد أمام بلد الوليد، الأحد.

برشلونة يوسع الفارق مع ريال مدريد في الدوري الإسباني

وبهذا الفوز رفع فريق برشلونة (البلوغرانا)، إلى 68 نقطة. بفارق 12 نقطة مع الغريم التقليدي ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، الذي تجمد رصيده بخسارة قمة الكلاسيكو عند النقطة ال56 لهذا الموسم.