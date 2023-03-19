الأحد, مارس 19, 2023
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رياضة

برشلونة يحسم قمة الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد بفوزٍ في الوقت القاتل (شاهد)

برشلونة يُوسع الفارق مع الغريم ريال مدريد إلى 12 نقطة في منافسات الدوري الإسباني

كتب فارس أبو شيحة
برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو watanserb.com
برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو
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وطن- حسم فريق برشلونة قمة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، الأحد، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز من حساب الجولة ال26، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في الوقت القاتل.

وأحرز فريق ريال مدريد أولى أهداف المباراة داخل شباك الغريم التقليدي برشلونة، في الدقيقة  ال12. بطريق الخطأ من المدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو.

كما وأدرك برشلونة هدف التعادل في الدقيقة ال45. مع نهاية أحداث الشوط الأول، من توقيع اللاعب سيرجيو روبيرتو.

وسجل فريق برشلونة (البلوغرانا) هدف الفوز في قمة الكلاسيكو. أمام الفريق الملكي الأبيض، عن طريق الإيفواري فرانك كيسييه في الدقيقة ال92 من الوقت البديل على نهاية مجريات اللقاء.

مباراة برشلونة وريال مدريد في قمة الكلاسيكو

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كما وشهدت المباراة إلغاء حكم المباراة، هدف ريال مدريد الذي  أحرزه ماركو أسينسيو، داخل شباك منافسه برشلونة في قمة الكلاسيكو بالدوري الإسباني الممتاز.

كما وشهدت المباراة تفوق فريق برشلونة على الغريم ريال مدريد على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق اللقاء، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة ونسبة الاستحواذ بنسبة 54%.

برشلونة
برشلونة

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس ريال مدريد إلى 11 تسديدة. كما ووصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 46%.

ريال مدريد
ريال مدريد

كما وسيلتقي فريق برشلونة أمام إلتشيه، السبت، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، بينما سيواجه ريال مدريد أمام بلد الوليد، الأحد.

برشلونة يوسع الفارق مع ريال مدريد في الدوري الإسباني

وبهذا الفوز رفع فريق برشلونة (البلوغرانا)، إلى 68 نقطة. بفارق 12 نقطة مع الغريم التقليدي ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، الذي تجمد رصيده بخسارة قمة الكلاسيكو عند النقطة ال56 لهذا الموسم.

المصدروطن + الدوري الإسباني + نادي برشلونة + نادي ريال مدريد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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