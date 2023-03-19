الأحد, مارس 19, 2023
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الهدهد

إيران فرضت الأمر الواقع على السعودية.. رئيسي يزور المملكة بدعوة رسمية

رحب رئيسي بهذه الدعوة وأكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون، بعد أيام من اتفاق ثلاثي جمع ممثلين عن طهران والرياض وبكين

كتب خالد الأحمد
إبراهيم رئيسي watanserb.com
إبراهيم رئيسي
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وطن- أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن العاهل السعودي الملك سلمان، دعا الرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي” إلى زيارة رسمية للرياض، لطي صفحة من الخلافات المعقدة والشائكة من العلاقات بين البلدين انطلقت منذ سنوات.

الملك سلمان يدعو الرئيس الإيراني لزيارة الرياض

وقال النائب السياسي لمكتب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن “رئيسي” رحب بدعوة العاهل السعودي للقيام بزيارة رسمية إلى الرياض وأكد استعداد إيران لتعزيز التعاون.

وبحسب وكالة “إيرنا” الفارسية قال مساعد الشؤون السياسة لمكتب الرئيس الايراني “محمد جمشيدي” على تويتر، إن “الملك السعودي دعا في رسالة الرئيس الإيراني الى زيارة المملكة، ورحب بالاتفاق بين البلدين الشقيقين وطالب بتعزيز العلاقات بينهما”. مضيفا أن رئيسي “رحب بهذه الدعوة وأكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون”.

استئناف العلاقات بين السعودية وإيران

وأعلنت إيران والمملكة العربية السعودية يوم، الجمعة 10 مارس 2023، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، وفق ما أفادت وكالة أنباء “إرنا” الرسمية نقلًا عن بيان مشترك للبلدين اللذين قطعا العلاقات عام 2016.

الملك سلمان يوجه دعوة رسمية للرئيس الإيراني watanserb.com
الملك سلمان يوجه دعوة رسمية للرئيس الإيراني
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وذكر البيان: “جاء في ختام المباحثات المنجزة، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين”.

وقال وزير الخارجية الإيراني “حسين أمير عبد اللهيان”، الأحد 19 مارس 2023، إنه موافق على لقاء نظيره السعودي، واقترح في مؤتمر صحفي ثلاثة أماكن لعقده.

واتفقت إيران والسعودية في العاشر من مارس آذار الجاري، بعد محادثات جرت في الصين على استئناف العلاقات وإعادة فتح السفارتين في غضون شهرين، وذلك بعد سنوات من القطيعة.

وتضمن الاتفاق عدم استخدام القوة العسكرية وعدم دعم الجماعات ضد بعضها البعض، مع استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ 7 سنوات وإعادة فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين.

وأشار عبد اللهيان إلى أن بلاده اتفقت مع الرياض على عودة العلاقة بينهما إلى حالتها الطبيعية، وقال إن إيران تبادلت مع السعودية رسائل عبر السفارة السويسرية، لعقد لقاء ثنائي وتطبيق اتفاق بكين المبرم في العاشر من الشهر الحالي.

ووفقا للوزير الإيراني، فإن ثمة اتفاقا بين طهران والرياض على زيارة وفود فنية لتفقد سفارتي البلدين تحضيرا لإعادة فتحهما.

الاتفاق السعودي الإيراني
الاتفاق السعودي الإيراني

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية قد قالت منذ أيام، إن إعلان استئناف العلاقات بين السعودية وإيران ليس إلا مجرد بداية بافتراض المضي قدمًا في الصفقة.

وأضافت أن هناك شهران لتسوية التفاصيل و لن يؤدي احتواء التوترات السعودية الإيرانية بالضرورة إلى تقارب أعمق، ناهيك عن إنهاء ويلات لبنان أو الصراع المعقد والمتعدد الأوجه في اليمن.

بالنسبة لإيران، فإن الفوائد من العلاقات مع السعودية واضحة: وهي بحسب الصحيفة -خطوة أولى للخروج من العزلة السياسية والاقتصادية. كما أنها تلقي باللوم على وسائل الإعلام التي تمولها السعودية في تشجيع الاحتجاجات المناهضة للحكومة وتريد كبح البث.

ويذكر أن المحادثات بين الرياض وطهران كانت جارية منذ عام 2019، وأدى هجوم على منشأة نفطية كبيرة وتوقف نصف إنتاج المملكة لفترة وجيزة إلى تكثيف المخاوف الأمنية.

المصدرتويتر، وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، صحيفة الغارديان البريطانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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