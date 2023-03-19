الأحد, مارس 19, 2023
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أطفال عمانيون يقتحمون الإعصار في مشهد يحبس الأنفاس (فيديو)

قال عمانيون عبر مواقع التواصل بسلطنة عمان، إن هذه الظاهرة تسمى بالعامية "معصير" أي إعصار ويستغله الأطفال في اللهو واللعب منذ القدم

كتب خالد الأحمد
أطفال عمانيون يقتحمون الإعصار watanserb.com
أطفال عمانيون يقتحمون الإعصار
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وطن- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعاصفة رملية قوية ومخيفة، تضرب إحدى مناطق سلطنة عمان فيما يرى عدد من الأطفال يركضون وسطها غير عابئين بها.

الأطفال يلعبون داخل الإعصار في سلطنة عمان

وتعد ظاهرة الأعاصير المحملة بالغبار من الظواهر الجوية العالمية، وهي بطبيعة الحال من الظواهر غير المستحبة؛ لما تسببه من أضرار للإنسان وجميع الكائنات الحية، والبيئة الطبيعية، والاقتصاد.

وتحمل الرياح في العاصفة الرملية كميات من الرمل في الهواء، لتشكل الرمال المحمولة في الرياح سحابة فوق سطح الأرض، ولا ترتفع معظم الرمال إلى أعلى من 50 سم، ولكن بعض حبات الرمل تصعد إلى ارتفاع مترين.

وأثار الفيديو ردود أفعال مختلفة بين العمانيين على مواقع التواصل.

واستغرب البعض اقتحام الأطفال للعاصفة والدخول في وسطها محذرين من خطر قد يصيبهم، فيما أشاد آخرون بجرأتهم ورأوا في ذلك شجاعة.

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أطفال عمانيون يقتحمون الإعصار في مشهد يحبس الأنفاس
أطفال عمانيون يقتحمون الإعصار في مشهد يحبس الأنفاس

وفي هذا السياق كتبت مغردة عمانية محذرة من خطر هذا الفعل:”لازم توعية للأهالي عن ذي الأشياء عشان سلامتهم وسلامة عيالهم.”

فيما دون مغرد آخر:”حنا نسميه معصير اذكر يوم كنا صغار نلعب فيه.”

وأوضح ناصر أن اسم هذه الظاهرة بالعامية هو “معصير” ويسمى إعصار بالفُصحى، مضيفا: “قالوا قديمًا مع عصر يعني يأتي وقت العصر غالبًا عندما تبدأ الرياح في تغيير وجهتها.”

هزيم الوسمي غرد في ذات السياق: “هذا الملاهي حقتنا زمان كنا نقطع كيلوات على رجولنا نلعب وسطه.”

وحذّرت الأرصاد العمانية أمس، السبت، من تدفق السحب على معظم محافظات السلطنة مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحياناً بالأخص محافظات الوسطى و ظفار وجنوب الشرقية. مشيرة إلى أن هناك فرص لتصاعد الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

التراب وصحة الإنسان

ووفق “المنظمة العالمية للأرصاد الجوية” يمثل التراب المحمول جواً خطراً على صحة الإنسان. وحجم الجزيئات الترابية من العناصر الرئيسية التي تحدد المخاطر المحتملة على صحة الإنسان. فالجزيئات التي يزيد حجمها على 10 ميكرومترات لا يمكن استنشاقها.

وبالتالي لا يمكن ان تؤثر إلا على الأعضاء الخارجية، وتتسبب في أغلب الحالات في التهابات في الجلد والعين، والتهاب الملتحمة، وزياد التعرض لعدوى العين.

أما الجزيئات التي يمكن استنشاقها، الأصغر من 10 ميكرومترات، فإنها تُحتجز في أغلب الأحيان في الأنف والفم والجزء الأعلى من القصبة الهوائية، كما أن التراب يمكن أن ينقل بعض الأمراض المعدية.

فمرض المكورات السحائية، وهو عدوى بكتيرية للطبقة النسيجية الرقيقة المحيطة بالمخ والنخاع الشوكي، يمكن أن يتسبب في تلف في المخ، وأن يؤدي إلى الوفاة في 50 في المائة من الحالات إذا لم يُعالج.

المصدرتويتر، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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