هل المصارع السعودي منصور الشهيل شاذ جنسيا؟.. فيديو صادم فجر جدلا!

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وطن– أثار المصارع السعودي “منصور الشهيل” جدلًا واسعاً في منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر مؤخرًا بملابس شفافة ويقوم بحركات مريبة وكأنه يتعمد إظهار الجانب الأنثوي من شخصيته.

منصور الشهيل وظهور شاذ على حلبة الملاكمة

وبدا المصارع منصور الشهيل في مقطع تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي قميصاً شفافاً أسود اللون يظهر ما تحته وشورت ضيق إلى جانب لاعب إفريقي منافس.

وبدا “الشهيل” وهو يدير له ظهره ويتمايل بطريقة مثيرة للجدل دفعت الكثيرين للتساؤل عما إذا كان المصارع يستعد للكشف عن ميوله الجنسية الشاذة.

منصور الشهيل المصارع السعودي نجم WWE

شوه سمعة السعودية بافعاله وحركاته الاُنثوية هذا ليس مصارع بل بطل فريق الشواذ والخناثة#الاتحاد_الفتح #مساء__الخير pic.twitter.com/Ddbo1iGj3O — نورة الحربي (@n_alharbi112) March 18, 2023

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع مقطع الفيديو المستفز.

إذ علقت “نورة الحربي”:”منصور الشهيل المصارع السعودي نجم WWE شوه سمعة السعودية بافعاله وحركاته الأنثوية”.

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وأضافت:”هذا ليس مصارع بل بطل فريق الشواذ والخناثة”.

منصور الشهيل المصارع السعودي نجم WWE

شوه سمعة السعودية بافعاله وحركاته الاُنثوية هذا ليس مصارع بل بطل فريق الشواذ والخناثة#الاتحاد_الفتح #مساء__الخير pic.twitter.com/Ddbo1iGj3O — نورة الحربي (@n_alharbi112) March 18, 2023

وقالت مغردة أخرى:” يبدو أن المصارع السعودي “منصور الشهيل” أصبح من فريق “الشوادْ” ..وش باقي يا دُنيا “.

وعقب “حمود أبو مسمار” بنبرة ساخرة : ” هذا “فخر الوطن” “منصور الشهيل” المصارع السعودي اللي قال جايين نبيض الوجه سود الله وجهك.

وقال “محمد” :”الوضع مزري المصارع السعودي منصور الشهيل يدخل نادي الألوان.” في إشارة منه إلى قيام الشهيل بحركات الشواذ جنسيا.

المصارع السعودي الشهير #منصور_الشهيل بحركات انثوية غريبة . pic.twitter.com/hJXZ0lomTk — شرطة تويتر (@to_be_carefull) March 16, 2023

من هو منصور الشهيل؟

ومنصور الشهيل مصارع محترف سعودي الجنسية من مواليد مدينة الرياض بتاريخ 25 أكتوبر 1995.عاش معظم حياته في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تدرب على يد ‬الشقيقين‭ ‬التوأمين‭ “‬داستن‭ ‬وديريك‭ ‬ميهل”،‭ ‬المعروفين‭ ‬باسم‭ ‬الـ”ستونر‭ ‬برازرس”.

وانضم ‬الشهيل لاحقًا‭ ‬إلى ‬”دبليو‭ ‬دبليو‭ ‬إي‭ ‬بيرفورمنس‭ ‬سنتر” المعروفة اختصاراً بـ WWE حيث تلقى تدريبات مكثفة إلى جانب عدد من نجوم رياضة ألعاب القوى.

المصارع السعودي منصور الشهيل سحلوه سحل ،، وطيحوا حظه وشگو حلگه

في أول مشاركه له في أكبر عروض ( WWE) 😆 pic.twitter.com/cHZKkcQH2y — الاعلامية.. حليمه الساعدي (@ldp1CnqM1aWGyKV) March 16, 2023

في بداية مسيرته الرياضية، لقب منصور الشهيل بـ”ماني فابيرينو” و”بيغ موني ماني”. وشارك في عدد من النزالات المحلية والدولية كما ربح البطولة الرئيسية في ‬مبارزات‭ ‬الـ‭ ‬EBPW‭ – ‬ إيست‭ ‬باي‭ ‬برو‭ ‬ريستلينغ‮”.

ولديه برنامج يقدمه منصور باسم máximum måle modėls إلى جانب عدد من المشاهير ومنهم ماكس دوبري و ma.çé.

الشذوذ الجنسي في السعودية

يذكر أن الشواذ ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً، يواجهون في السعودية تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. حيث إن النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء غير قانوني، وفقا لما جاء في الدين الإسلامي من تحريم لهذه العلاقات.

ووفقا للأعراف والعادات الاجتماعية، فإن الحكومة لا تعترف بأي حقوق للمثليين. ينظر للمثلية الجنسية والمتحولين جنسيا على نطاق واسع على أنها أنشطة محرمة حسب الشريعة الإسلامية، ويعاقب القانون المستمد من الشريعة الإسلامية الأشخاص الذين يمارسون الجنس المثلي.

ويعاقب القانون النشاط الجنسي المثلي وشهوة الملابس المغايرة بعقوبات قد تشمل الغرامات، والسجن ويتساءل نشطاء فيما إذا كان الشهيل سيواجه العقوبات المفروضة في حال عودته إلى المملكة العربية السعودية.