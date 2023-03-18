السبت, مارس 18, 2023
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هل المصارع السعودي منصور الشهيل شاذ جنسيا؟.. فيديو صادم فجر جدلا!

منصور الشهيل ظهر بملابس شفافة مثيرة أشبه لملابس النساء وقام بحركات مريبة وكأنه يتعمد إظهار الجانب الأنثوي من شخصيته ليكشف عن ميوله الجنسية

كتب خالد الأحمد
منصور الشهيل شاذ جنسيا watanserb.com
المصارع السعودي منصور الشهيل
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وطن– أثار المصارع السعودي “منصور الشهيل” جدلًا واسعاً في منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر مؤخرًا بملابس شفافة ويقوم بحركات مريبة وكأنه يتعمد إظهار الجانب الأنثوي من شخصيته.

منصور الشهيل وظهور شاذ على حلبة الملاكمة

وبدا المصارع منصور الشهيل في مقطع تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي قميصاً شفافاً أسود اللون يظهر ما تحته وشورت ضيق إلى جانب لاعب إفريقي منافس.

وبدا “الشهيل” وهو يدير له ظهره ويتمايل بطريقة مثيرة للجدل دفعت الكثيرين للتساؤل عما إذا كان المصارع يستعد للكشف عن ميوله الجنسية الشاذة.

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع مقطع الفيديو المستفز.

إذ علقت “نورة الحربي”:”منصور الشهيل المصارع السعودي نجم WWE شوه سمعة السعودية بافعاله وحركاته الأنثوية”.

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وأضافت:”هذا ليس مصارع بل بطل فريق الشواذ والخناثة”.

وقالت مغردة أخرى:” يبدو أن المصارع السعودي “منصور الشهيل” أصبح من فريق “الشوادْ” ..وش باقي يا دُنيا “.

وعقب “حمود أبو مسمار” بنبرة ساخرة : ” هذا “فخر الوطن” “منصور الشهيل” المصارع السعودي اللي قال جايين نبيض الوجه سود الله وجهك.

وقال “محمد” :”الوضع مزري المصارع السعودي منصور الشهيل يدخل نادي الألوان.” في إشارة منه إلى قيام الشهيل بحركات الشواذ جنسيا.

من هو منصور الشهيل؟

ومنصور الشهيل مصارع محترف سعودي الجنسية من مواليد مدينة الرياض بتاريخ 25 أكتوبر 1995.عاش معظم حياته في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تدرب على يد ‬الشقيقين‭ ‬التوأمين‭ “‬داستن‭ ‬وديريك‭ ‬ميهل”،‭ ‬المعروفين‭ ‬باسم‭ ‬الـ”ستونر‭ ‬برازرس”.

وانضم ‬الشهيل لاحقًا‭ ‬إلى ‬”دبليو‭ ‬دبليو‭ ‬إي‭ ‬بيرفورمنس‭ ‬سنتر” المعروفة اختصاراً بـ WWE حيث تلقى تدريبات مكثفة إلى جانب عدد من نجوم رياضة ألعاب القوى.

في بداية مسيرته الرياضية، لقب منصور الشهيل بـ”ماني فابيرينو” و”بيغ موني ماني”. وشارك في عدد من النزالات المحلية والدولية كما ربح البطولة الرئيسية في ‬مبارزات‭ ‬الـ‭ ‬EBPW‭ – ‬ إيست‭ ‬باي‭ ‬برو‭ ‬ريستلينغ‮”.

ولديه برنامج يقدمه منصور باسم máximum måle modėls إلى جانب عدد من المشاهير ومنهم ماكس دوبري و ma.çé.

الشذوذ الجنسي في السعودية

يذكر أن الشواذ ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً، يواجهون في السعودية تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. حيث إن النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء غير قانوني، وفقا لما جاء في الدين الإسلامي من تحريم لهذه العلاقات.

ووفقا للأعراف والعادات الاجتماعية، فإن الحكومة لا تعترف بأي حقوق للمثليين. ينظر للمثلية الجنسية والمتحولين جنسيا على نطاق واسع على أنها أنشطة محرمة حسب الشريعة الإسلامية، ويعاقب القانون المستمد من الشريعة الإسلامية الأشخاص الذين يمارسون الجنس المثلي.

ويعاقب القانون النشاط الجنسي المثلي وشهوة الملابس المغايرة بعقوبات قد تشمل الغرامات، والسجن ويتساءل نشطاء فيما إذا كان الشهيل سيواجه العقوبات المفروضة في حال عودته إلى المملكة العربية السعودية.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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