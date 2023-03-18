قُبلة من الرقبة وأحضان.. نادين نجيم وقصي خولي بفيديو جريء جداً (شاهد)

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وطن– أثار الفنان السوري قصي خولي، جدلاً واسعاً بمقطع فيديو جريء جداً جمعه بالنجمة اللبنانية نادين نجيم.

قصة حب لا تنتهي

ونشر قصي خولي فيديو عبر حسابه على “انستجرام“، تظهر به نادين نجيم تحتضنه من الخلف، قبل أن يبادر إلى تقبيلها من رقبتها بشكل رومانسي.

وعلق قصي على الفيديو: “وأخيرا قصة حب لا تنتهي”.

ووضع قصي أغنية “قادر أكمل” للفنان المصري أحمد سعد، كخلفية موسيقية للمقطع.

لكن جرأة اللقطات خاصة أنها ليست ضمن الكواليس، أثار التساؤلات بين المتابعين.

أين خطيبها؟

وجاء في التعليقات: “احلى شي فيكن روح الاخوة يلي عم تشرشر بينكن”.

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وتساءلت متابعة: “هاي شلون ما تغار زوجته او ما يغار خطيبها”.

وكتب آخر: “مو انخطبت؟ شنو هاي؟ بس لايقين لبعض جداً”.

وبنفس الطريقة، علقت ناشطة: “دقيقه هيه مو قبل كم اسبوع انخطبت ! شنو الوضع”.

وكتب آخر: “هذا استهتار علني وسقوط مع الاسف. كنت احبه هذا الفنان.. شوف الله ايش سوى بسوريا بسبب هذه النماذج الفاسدة”.

وسخرت ناشطة بتخيل حال خطيب نادين وكتبت: “خطيبها يبكي بالزاوية”.

جروح وكدمات

وقبل أيام، أثارت نادين قلق متابعيها بصورة توحي تعرّضها للاعتداء أو العنف.

وظهرت نادين نجيم في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام“، والجروح والكدمات تغطي وجهها.

وبدا شعر نادين الكيرلي غيرَ مصفّف، وقد تأثر بما تعرضت له.

View this post on Instagram A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)

وكانت النجمة اللبنانية ترتدي ملابس رثّة أيضاً، عبارة عن جاكيت جلد أسود مع توب باللون البيج تحته.

وأخيراً

لكنّ تعليق نادين على الصورة كشف أنها مجرد لقطة من كواليس مسلسلها الرمضاني القادم بعنوان: “وأخيراً”.

كتبت نادين: “شكلها خيال مبسوطة بالجروحات”.

وتدور أحداث مسلسل “أخيراً” حول بطلة المسلسل نادين التي تقوم بدور سيدة قوية ومشهورة، تمتلك ماضياً مخيفاً تخفيه عمّن حولها.

ويشارك في بطولة المسلسل كلٌّ من: إبراهيم الحجاج، فايز بن جريس وغيرهم. وهو من إنتاج صادق الصباح، وإخراج أسامة الناصر.

وسيتم عرض المسلسل الذي يتكون من 15 حلقة، على منصة شاهد وعدد من القنوات العربية.

يشار إلى أن نادين أعلنت خطبتها على الشاب السوري ناريغ ناربيكان، بعد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو فاضحاً، تظهر خلاله الفنانة وهي تحتضن أحد الشباب في أثناء رقصهما في أحد الملاهي الليلية، وأثار ذلك جدلاً واسعاً.