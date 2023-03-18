السبت, مارس 18, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدلجان ممنهجة تلمع جمال مبارك ضمن حملة كبيرة.. بديل السيسي لحل الأزمة
الهدهد

لجان ممنهجة تلمع جمال مبارك ضمن حملة كبيرة.. بديل السيسي لحل الأزمة

كشفت تحقيقات منصة "إيكاد" عن مفاجآت صادمة بشأن حملة تلميع جمال مبارك، نجل الرئيس المصري السابق وطرحه كبديل أفضل للسيسي ونظامه

كتب باسل النجار
جمال مبارك بديل السيسي watanserb.com
جمال مبارك
- Advertisement -

وطن– كشف تحقيق خطير لمنصة “إيكاد” الشهيرة، عبر تحليل حزم من البيانات والمعطيات، عن وجود لجان ممنهجة تعمل على تلميع جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل الذي أطاحت به ثورة شعبية من الحكم عام 2011.

حملة كبيرة ممنهجة لتلميع جمال مبارك عبر مواقع التواصل

وقال تقرير “إيكاد” الذي طالعته (وطن) عبر حساب المنصة الرسمي بتويتر، إنه أثناء تحليل النقاشات الطاغية على الساحة المصرية، لاحظ فريق إيكاد تناميًا في النقاشات، وتزايدا ملحوظًا في التغريدات حول نجل الرئيس المصري الأسبق جمال مبارك.

وأوضح أن التفاعلات بدت غير طبيعية، ما دفع فريق العمل لتحليلها، ليتبين لاحقًا أن “لجانًا ممنهجة تعمل على تلميع “جمال”.

التفاعلات التي رصدها فريق “إيكاد” تزامنت مع ما نشره موقع “Africa Intelligence” الاستخباراتي الفرنسي في فبراير الماضي، والذي قال إن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر تغذي طموح جمال مبارك لمنافسة عبد الفتاح السيسي على الرئاسة، وكشف عن لقاء سري عقده جمال مبارك مع السفير الأمريكي.

ومن خلال سحب جميع التغريدات المتعلقة بجمال مبارك، بين مارس 2021 ومارس 2023، لاحظ فريق التحقيق تغير النقاش من ناحية الكثافة والمحتوى عقب إعلانه إسقاط القضايا الدولية المتعلقة بعائلته.

- Advertisement -

فالتغريدات قبل ١٦ مايو كانت شحيحة ومعظمها سلبية حول الرجل، بينما ازدادت بعد ذلك وتحولت لتغريدات إيجابية.

كما أنه خلال الفترة من 1 مارس 2021 إلى 16 مايو 2022، كان عدد التغريدات حول “جمال مبارك” 16,760 تغريدة فقط، وكتبها 9,360 حسابًا.

بينما بلغ عدد التغريدات، من 17 مايو 2022 إلى 1 مارس 2023، 136,940 تغريدة.

هذا ولفت التقرير إلى أن معظم تفاعلات الفترة الأولى كانت سلبية تجاه جمال مبارك وحقبة حكم والده لمصر.

فالمغردون اتهموا حسني مبارك بمحاولة تأهيل ابنه لحكم مصر من خلال ترؤسه حزب “الوطن” واتهموا “جمال” بالتعاون مع رجل الأعمال أحمد عز لاحتكار سوق الحديد.

بينما انقلب النقاش حول نجل مبارك الأكبر، في منتصف مايو 2022 عقب إعلان تبرئة عائلته، وتزامنًا مع ظهوره في عدة مناسبات، أبرزها زيارة قبر والده، وجنازة المحامي فريد الديب.

التغريدات ركزت على دعوة “جمال” للترشح، مقارنين شعبيته بشعبية “السيسي” الضعيفة، حسب مزاعمهم.

كما ركزت التغريدات بحسب التحليل على تأكيد خبرة جمال مبارك السياسية التي تؤهله لرئاسة مصر، بجانب كونه الحل المدني المناسب، مضيفة أن الرجل أقل سوءًا من الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي.

“جمال مبارك رئيسا لمصر”

واعتبر تحقيق “إيكاد” أن ارتفاع التفاعل المبالغ فيه دفع الفريق لتحليل عينة من النقاش العام، لنكتشف وجود لجان وهمية وممنهجة عملت على تضخيم النقاش حول جمال مبارك، وتلميع صورته بطرق شتَّى.

هذه اللجان ظهرت في شبكة التفاعلات باللونين الأزرق والأخضر، وجزء منها ظهر باللون البنفسجي.

كما تضمنت الشبكة حسابات مركزية تحمل اسم جمال مبارك، أو اسمًا يُعبر عن دعمه للترشح للرئاسة، أُنشئ معظمها خلال فبراير ومايو 2022.

وأهم تلك الحسابات، إذ حصد عددًا ضخمًا من التفاعلات، كان حساب “جمال مبارك رئيسا لمصر”، ويعبر عن نفسه بوصفه ممثلًا للدعم الشعبي لجمال مبارك.

ورغم أن الحساب أُنشئ في أكتوبر 2021، فقد تبين أن أولى تغريداته كانت يوم 17 مايو 2022، لحظة إعلان إسقاط القضايا عن عائلة “مبارك”.

وحصد الحساب نفسه أعدادَ متابعين بزيادة غير طبيعية، فبعد أن كان يحصل على 100-200 متابع أسبوعيًّا، ارتفع عدد الإضافات إلى أكثر من 1,100 متابع في الأسبوع خلال شهرَي يناير وفبراير.

أضف لذلك أن 38% من متابعيه أُنشئت حساباتهم خلال آخر 12 شهرًا، وأن نصف متابعيه لديهم 12 متابعًا فقط أو أقل.

كما لفت التحقيق إلى أن شبكة التفاعلات أظهرت لجانًا مشتركة تحاول تضخيم محتوى الحسابات المركزية الداعمة لـ”جمال” عن طريق إعادة التغريد والإعجاب.

وتتميز حسابات هذه اللجان بمعرِّفات ذات أرقام وأحرف تسلسلية، وصور “بروفايل” وأسماء وهمية، وتفاعل بتغريدات محدودة بالتوجه السياسي ذاته، وتواريخ إنشاء حديثة.

ويقول التقرير إن وقوف لجان إلكترونية وممنهجة لتلمع صورة جمال مبارك عبر إنشاء حسابات وهمية بكثافة، لتتفاعل مع حسابات مركزية وهمية باسمه، هي محاولةً لخلق نقاش يوحي بمطالبات مصرية بترشح جمال مبارك لرئاسة مصر بدلًا عن “السيسي”.

ويعيش نظام السيسي أياما صعبة حاليا وبات وضعه حرج جدا، بعد انهيار الاقتصاد المصري بسبب سياساته الفاشلة، ما زاد من حدة التضخم الكارثي وارتفاع معدل البطالة والفقر.

وأصبحت شعبية السيسي في مصر حاليا “تحت الصفر”، بحسب محللين يرصدون ردود الأفعال في الشارع وعبر مواقع التواصل.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

الأزهر يُفشل مخطط ابن زايد لابتداع دين جديد وبيان غاضب ضد “الديانة الإبراهيمية”

تقارير

مصر.. تأخر التعويم يصعد بسعر الدولار في السوق السوداء لرقم كارثي!

اقتصاد

خطة الابتزاز نجحت.. بدء خطة مصر لبيع الأصول والشركات يغير لهجة المسؤولين السعوديين

الهدهد

“يا ست المعلمين”.. لقطات مبهجة تجمع أنغام بأبنائها في كواليس حفل الرياض

الهدهد

السيسي يعزل رئيس أكبر محاكم مصر بعد نصبه على أمير سعودي!

الهدهد

بيان إثيوبي ناري بعد تصريحات مصرية عن سد النهضة.. الأزمة تتعقد والصدام يقترب

الهدهد

“كبدة الحمير” تثير الهلع في مصر وتستنفر السلطات.. ما القصة؟

تقارير

مصر.. قفزة جديدة مفاجئة للدولار بالسوق السوداء ومشهد ضبابي للاقتصاد

الهدهد

صور لصوص فيلا محمد صلاح وما ضُبط بحوزتهم من ممتلكات “الفرعون”

الهدهد

سارة محمد قد تسترد بصرها.. صديقتها فجرت مفاجأة وتطلب سرعة التنفيذ (فيديو)

الهدهد

بعد تصريحات شكري.. هل تُقدم مصر على عمل عسكري ضد سد النهضة؟

حياتنا

أحضان وإذلال وقبلات جماعية.. مصري يصالح زوجته بوساطة عائلة إماراتية (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

العراق.. تاجر مخدرات فضل تفجير نفسه وابنته على الاستسلام للأمن

بدعوة رسمية من السعودية.. أدونيس في حضن الوهابية التي هجاها مرارا (شاهد)

قطر استثناء وحيد.. ما هو مصير بنوك الخليج في ظل الأزمة العالمية وانهيار بنوك أمريكا؟

رامز جلال بهيئة الشيطان وظهور مرعب.. حقيقة تسريبات “رامز نيفر إند” (فيديو)

الهلال يتعثر أمام صن دوانز.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الأزهر يُفشل مخطط ابن زايد لابتداع دين جديد وبيان غاضب ضد “الديانة الإبراهيمية”

سبب طلاق حيدر الفيلي وغدير الفهد بعد زواج 14 يوماً “بمهر كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو”

شاهد ما فعله ويل سميث في صحراء العلا السعودية ولفت الأنظار

دراسة: لمحاربة سرعة القذف لا شيء أفضل من ممارسة الرياضة البدنية

مصر.. تأخر التعويم يصعد بسعر الدولار في السوق السوداء لرقم كارثي!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC