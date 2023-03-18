السبت, مارس 18, 2023
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شاكيرا تستعد لدعوى قضائية قاسية بعد انفصالها عن بيكيه بسبب تلطيخ شرفها بهذا المقطع (فيديو)

لم يؤكد أيٌّ من الطرفين هذا الادعاء لكن وسائل الإعلام الدولية المختلفة تشير إلى انزعاج شاكيرا الكبير

كتب رفيف عبدالله
شاكيرا تستعد لدعوى قضائية قاسية بعد انفصالها عن بيكيه بسبب تلطيخ شرفها بهذا المقطع (فيديو) watanserb.com
شاكيرا
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وطن– لن تسمحَ شاكيرا بتلطيخ اسمها وشرفها في الأماكن العامة، وستقوم بإعداد دعوى قضائية قاسية تتعلق بانفصالها عن جيرارد بيكيه.

“أنت لست شاكيرا”

لكن الأمر لا يتعلق مباشرة بلاعب كرة القدم، الذي توصّلت معه بالفعل إلى اتفاق طلاق، ولكن ضد زميل تجاوز كل الحدود مع شاكيرا.

فقد اتضح أنّ مغني الراب البورتوريكي أنويل إي إي، قد ردّ على أغنية شاكيرا التي أصدرتها مع حبيبته السابقة كارول جي.

فقد قام أنويل إي إي، بنشر أغنية أمس بعنوان: “Richer Than”، والتي يقول فيها حرفياً: “لكي تقاتل، أنتِ لست شاكيرا وأنا لست بيكيه“، في إشارة إلى الانفصال بين الفنانة ولاعب برشلونة السابق.

ويشير كثيرون إلى أن تصرف أنويل قد يكون من أجل الاستفادة من شهرة شاكيرا وبيكيه.

هجمات مباشرة من قبل أنويل

والواضح أنّ شاكيرا لم تتقبل الأمر، وتعتقد أنّ أنويل يتحدث عنها ليصلَ عدد المشاهدين لأغنيته بشكل أكبر.

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علاوةً على ذلك، لدى أنويل 31 مليون متابع عبر “انستجرام”، حيث نشر صورة ظهر فيها مع ملصق شاكيرا خلفه. وكتب: “الرجال لم يعودوا يبكون، الرجال بيل”.

الآن، كما أفاد برنامج Telemundo En casa، ستفكر شاكيرا في اتخاذ إجراءات قانونية ومقاضاة المغني البورتوريكي، لاستخدام صورتها واسمها دون موافقتها للحصول الشهرة والثروة.

شاكيرا وكارول جي

في الوقت الحالي، لم يؤكد أيٌّ من الطرفين هذا الادعاء، لكنّ وسائل الإعلام الدولية المختلفة تشير إلى انزعاج شاكيرا الكبير، والتي لن تردّ علناً على أنويل حتى لا تعطيَه أهمية أكبر.

رسالة حقيقية

وسبق أن تحدثت كارول جي عن كواليس أغنيتها مع شاكيرا. وقالت: “اتصلت بها وأخبرتها أنّ لدي أغنية وأنه من المحتمل أن تتعلق بها. وأنه إذا أحببت ذلك، فيمكننا غناؤها معًا.. لقد قادتها الأغنية للجنون، لقد أحبتها. أخبرتني أن لديها أغنية مع بيزارب وأنا أيضًا أصبت بالجنون”.

وأوضحت كارول جي: “أودّ أن يستمع الناس إلى هذه الأغنية دون أن يفكروا في أنها سلة مهملات لأي شخص. نحن امرأتان عشنا تجربة مماثلة في أوقات مختلفة من حياتنا. نحن نصدر أغنية ستتعرف عليها كثير من النساء أيضًا. وهذه هي الرسالة الحقيقية للأغنية، ما وراء الانفصال”.

المصدرokdiario - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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