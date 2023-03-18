سبب طلاق حيدر الفيلي وغدير الفهد بعد زواج 14 يوماً “بمهر كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو”

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وطن– بعد أن أحدث زفافهما ضجة كبيرة بسبب المؤخر الفلكي قبل أسبوعين، أعلن الشاب العراقي حيدر الفيلي، طلاقَه من الفنانة الكويتية غدير الفهد، في وقتٍ قياسي أثار الدهشة من جديد.

ونشر حيدر الفيلي على حسابه في “تيك توك“، خبرَ طلاقه من الكويتية غدير الفهد، وهي ممثلة وعارضة أزياء -بحسب ملفها الشخصي في انستغرام- “بصورة ودية وبالتراضي لعدم الانسجام والتوافق”.

موضِحاً أنه سيقوم بحذف التدوينة بعد 3 أيام. لينتهيَ الزواج الذي أثار ضجة على مواقع التواصل، بسبب المقدّم المسجل في العقد “وهو كيلو ذهب والمؤخر مليار يورو”.

فيما لم تُدلِ غدير الفهد بأيّ تعليق على ما نشره طليقها عبر حساباتها. ولم ترِدْ كذلك تفاصيلُ حول مصير المهر المسجّل حينها بحسب ما نشرت صحيفة “المجلس” على “تويتر”.

العراقي حيدر الفيلي يعلن طلاقه من الكويتية غدير الفهد بصورة ودية وبالتراضي لعدم الانسجام والتوافق.

• بعد أسابيع من عقد قرانهما بمقدم كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو. https://t.co/rUraGzsZDm pic.twitter.com/5UmQJZSaUF — المجلس (@Almajlliss) March 17, 2023

زواج 14 يوماً

وكان الزواج الذي لم يستمرّ أكثر من 14 يوماً، قد أحدث ضجّة واسعة بفيديو عقد القران، بسبب المهر الذي سُجّل حينها.

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وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الرابع من مارس/آذار الجاري، مقطع فيديو لمراسم القران وسمع حينها في الفيديو المأذون وهو يقرأ بنود العقد، ويقول إنّ “المهر كيلو ذهب عيار 21″، ثم يصاب المأذون بالدهشة لقراءة عبارة “مليار يورو مؤخر”.

ويلتفت نحو العريس ليتأكّد من الرقم الفلكي، فيهزّ الفيلي رأسه موافقاً، ويجري توثيق قيمة المؤخر.

وانتقد بعض مستخدمي مواقع التواصل عقد الزواج، ووصفوا ذلك بأنّه يحتوي على مبالغة كبيرة، بينما رأى آخرون أنّ العريس أراد فقط أن يعبّر عن حبه وتقديره لزوجته.

وبحسب إحصائية صادرة عن مجلس القضاء، فقد تمّ تسجيل 6344 حالة طلاق في المحافظات العراقية، باستثناء إقليم كوردستان، منها 4916 حالة تصديق لطلاق خارجي، و1428 تفريقاً بحكم قضائي، خلال شهر كانون الثاني الماضي.