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سبب طلاق حيدر الفيلي وغدير الفهد بعد زواج 14 يوماً “بمهر كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو”

أعلن المؤثر العراقي حيدر الفيلي أنّ طلاقه وغدير الفهد، تمّ بصورة ودية وبالتراضي لعدم الانسجام والتوافق

كتب خالد الأحمد
طلاق حيدر الفيلي وغدير الفهد watanserb.com
حيدر الفيلي وغدير الفهد
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وطن– بعد أن أحدث زفافهما ضجة كبيرة بسبب المؤخر الفلكي قبل أسبوعين، أعلن الشاب العراقي حيدر الفيلي، طلاقَه من الفنانة الكويتية غدير الفهد، في وقتٍ قياسي أثار الدهشة من جديد.

ونشر حيدر الفيلي على حسابه في “تيك توك“، خبرَ طلاقه من الكويتية غدير الفهد، وهي ممثلة وعارضة أزياء -بحسب ملفها الشخصي في انستغرام- “بصورة ودية وبالتراضي لعدم الانسجام والتوافق”.

موضِحاً أنه سيقوم بحذف التدوينة بعد 3 أيام. لينتهيَ الزواج الذي أثار ضجة على مواقع التواصل، بسبب المقدّم المسجل في العقد “وهو كيلو ذهب والمؤخر مليار يورو”.

فيما لم تُدلِ غدير الفهد بأيّ تعليق على ما نشره طليقها عبر حساباتها. ولم ترِدْ كذلك تفاصيلُ حول مصير المهر المسجّل حينها بحسب ما نشرت صحيفة “المجلس” على “تويتر”.

زواج 14 يوماً

وكان الزواج الذي لم يستمرّ أكثر من 14 يوماً، قد أحدث ضجّة واسعة بفيديو عقد القران، بسبب المهر الذي سُجّل حينها.

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وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الرابع من مارس/آذار الجاري، مقطع فيديو لمراسم القران وسمع حينها في الفيديو المأذون وهو يقرأ بنود العقد، ويقول إنّ “المهر كيلو ذهب عيار 21″، ثم يصاب المأذون بالدهشة لقراءة عبارة “مليار يورو مؤخر”.

ويلتفت نحو العريس ليتأكّد من الرقم الفلكي، فيهزّ الفيلي رأسه موافقاً، ويجري توثيق قيمة المؤخر.

وانتقد بعض مستخدمي مواقع التواصل عقد الزواج، ووصفوا ذلك بأنّه يحتوي على مبالغة كبيرة، بينما رأى آخرون أنّ العريس أراد فقط أن يعبّر عن حبه وتقديره لزوجته.

وبحسب إحصائية صادرة عن مجلس القضاء، فقد تمّ تسجيل 6344 حالة طلاق في المحافظات العراقية، باستثناء إقليم كوردستان، منها 4916 حالة تصديق لطلاق خارجي، و1428 تفريقاً بحكم قضائي، خلال شهر كانون الثاني الماضي.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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