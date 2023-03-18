رقص ابنة عمرو دياب يكشف وشوماً جديدة في مناطق حساسة (فيديو)

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وطن– تعيش جنا دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، حياة صاخبة تتماشى مع العمل الذي وجدت نفسها فيه، كاتبةَ أغانٍ ومغنية.

وشوم جديدة

وتكتب جنا أغاني باللغة الإنجليزية، وتشارك متابعيها الذين يتجاوز عددهم نصف مليون شخص، ما تكتبه، والذي يحتوي معظمُه على كلمات بذيئة.

ويبدو أنّ جنا عمرو دياب وجدت عملاً آخر بالرقص، حيث نشرت فيديواً جديداً وهي ترتدي توباً أحمر “نصف بطن”، مع بنطلون جينز.

ملابس جنا كشفت كثيراً من بطنها، وحين رقصت، ظهرت ملابسها الداخلية ووشومها التي تضعها في مناطق حساسة في جسدها.

شبيهة جنا

لكنّ الواضح أنّ جنا لا تكترث بالتعليقات الناقدة والهجوم عليها بسبب جرأتها، وتركّز فقط على متابعيها الآخرين.

فقد أعادت ابنة عمرو دياب نشرَ فيديو لشابة تشبهها بشكل كبير.

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وتقول الشابة بالفيديو، إن الجميع يخبرها بأنها تشبه جنا عمرو دياب، لذلك قامت بعمل هذا الفيديو.

ملابس أكثر إثارة

وقبل أيام، رفعت جنا دياب مستوى الجرأة، وارتدت ملابس أكثر إثارة.

وظهرت جنا عمرو دياب، بفيديوهات وهي ترتدي توباً رياضياً يكاد لا يغطي شيئاً من جسدها.

وبصدر وبطن مكشوفين، استكملت ابنة عمرو دياب إطلالتَها ببنطلون واسع وقبعة رياضية، ونظارات شمسية.

وتركت جنا دياب شعرها القصير منسدلاً على طريقة “الكيرلي”.

وكشفت ملابس جنا الفاضحة، وشوماً على ذراعيها، وثقباً في صرتها لوضع بيرسينج البطن.

مرحاض

كما شاركت ابنة عمرو دياب، متابعيها قبل أيام صوراً جديدة، أثارت ارتباكهم بسبب تعليقها عليها.

وظهرت جنا في الصور، وهي ترتدي فستاناً أسود أوف شولدر، كشف الجزء الأعلى من جسدها.

View this post on Instagram A post shared by Jana (@janadiab_)

أما الغريب، فهو تعليق جنا برمز تعبيري يشير إلى المرحاض، وهو ما لم يستطع متابعوها فهمَ مغزاه.

وظهرت جنا سابقاً ترقص وتغني في الشارع كلمات بذيئة، تقول فيها: “أعرف الآن أنني أبدو عاهرة، إنه عملي أن أقول كيف هو الأمر”.

وتتابع ابنة عمرو دياب الأغنية البذيئة: “لذا سأقول فقط، ما هذا، هل أنا محقة؟ هل أنا أبالغ؟ أريد أن أخرج من عقلي”.

صورة إباحية

وكانت ابنة عمرو دياب، قد تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد أحد أصدقائها، ونشرت صورة إباحية.

وشاركت جنا عمرو دياب متابعيها عبر “انستجرام“، أجواء احتفالها بعيد ميلاد صديقتها.

وكان لافتاً أنّ قالب الحلوى المخصّص لعيد الميلاد، رُسم عليه عضو ذكري.

وعبّر متابعو جنا عن غضبهم وصدمتهم من وصول جرأتها إلى هذا الحد. بينما كرّر آخرون تساؤلاتهم حول ردّ فعل والدها تجاه تصرفاتها الجريئة.