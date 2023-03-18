دنيا بطمة تستعرض جسدها على أغنية: إنت بس نظرة عينك تسوى النسوان! (فيديو)

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وطن- استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة جسدها مجدداً مع رسالة مبطنة إلى طليقها المنتج البحريني محمد الترك.

إنت الشيخة والدلة

وعبر خاصية القصص المصورة، نشرت دنيا بطمة الفيديو وهي ترتدي فستاناً أسود طويل تميز بحزام عريض من الخصر، وفتحة صدر واسعة.

ووضعت بطمة أغنية “إنت الشيخة والدلة” للمطرب أمير يوسف، وتعمدت وضع المقطع الذي تقول كلماته: ” انتي الشيخة والدله وانتي والفنجان.. وانتي بس نظرة عينج تسوى النسوان”.

وبالأمس، تسبب بطمة بإغضاب متابعيها بعد نشرها صورا وصفت بالجريئة جدا، بعد أن ظهرت بزي ضيق كاشفة عن بطنها على طريقة كيم كارداشيان.

شارع فارغ

و ظهرت بطمة في الصور وهي ترتدي بنطالا و توب ضيقين أظهرا مفاتن جسدها، في حين جعلت جزءا من بطنها مكشوفا.

وأرفقت دنيا بطمة التي اعتادت على توجيه الرسائل لأعدائها ومنتقديها من خلال حسابها على انستغرام، الصور بتعليق قالت فيها: ” أحب قوتي في تجاوز الأشخاص …بكل بساطة وكأنني كنت أعبر شارع فارغ”.

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متابعو دنيا بطمة، انتفضوا غضبا بسبب الصور التي وصفوها بالجريئة والعارية، خاصة وأنها جاءت قبل أيام من قدوم شهر رمضان المبارك.

تلميحات مستمرة

وبات معروفا لدى المتابعين أن الطليقين يتبادلان دوماً التلميحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى أنغام أغنية “أنا مش فاضلكو” لأحمد شيبة، سبق أن كتبت دنيا: “وأخيراً.. كل يرى الناس بعين طبعه أعتقد مفهومة”.

كما استعانت الفنانة المغربية بأغنية المطرب الشعبي أحمد العكيدي، لتوجيه رسالة شامتة وتحذيرية.

ونشرت دنيا فيديواً لها وهي تسير بفستان أسود، ونظارات شمسية، وتضع أغنية “الهيبة يظل هيبة” خلفيةً موسيقية.

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

وتقول الكلمات: “الهيبة يظلوا هيبة، وحضورا حتم الغيبة.. بالك تلعب معانا، إحنا أكبر لعيبة”.

وكتب محمد الترك عبر “سناب شات“: “عندي أفكار لو أطبقها إبليس يصفق لي بس مو فاضي لكم”.

وتابع المنتج البحريني: “المهم نفسي ثم نفسي وطز في كل شي من بعد نفسي”.

طلاق دنيا بطمة

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قد قضت بطلاق بطمة من الترك، ومنحها حضانة أبنائها.

وأصدرت ذات المحكمة، حكماً بحبس المنتج البحريني محمد الترك 3 شهور، وتغريمه 3 آلاف درهم في اتهامه بالتحريض على الفساد في قضية مع زوجته السابقة دنيا بطمة.