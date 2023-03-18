السبت, مارس 18, 2023
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حياتنا

دراسة: لمحاربة سرعة القذف لا شيء أفضل من ممارسة الرياضة البدنية

"تقوية عضلات قاع الحوض ثلاث مرات يوميًا لمدة ثلاثة أشهر سيحدث فرقًا..."

كتب معالي بن عمر
معالجة القذف السريع watanserb.com
معالجة القذف السريع
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وطن– يمكن أن يكونَ لسرعة القذف تداعياتٌ كبيرة على الزوجين. لكن الشعور بالإحباط وعدم الراحة التي تولّدها هذه المشكلة ليست حتمية، لأنّ هناك حلولاً للعلاج أو على الأقل لتقليل هذا الاضطراب الجنسي الذي يعدّ من بين أكثر الاضطرابات شيوعًا لدى الرجال.

في هذا الصدد، نشرت مجلة “سامانتيريس” الفرنسية، تقريرًا سلّطت من خلاله الضوء على أسباب القذف مبكرًا جدًا عند الرجل، مشيرةً إلى أنها عملية تحدث قبل أو بعد الإيلاج مباشرة.

وفي تقريرها، أشارت المجلة إلى أنه في فرنسا، يعاني 66٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا مما يسمى بالقذف المبكّر، وفقًا لمسح أجراه مركز Ifop، الذي تمّ إجراؤه لصالح Charles.co في عام 2019.

ويتميّز هذا الخلل الوظيفي الجنسي بأنه غير قابل للسيطرة، يتبعه في أغلب الأوقات شعورٌ عميق بالذنب والعار وحتى القلق من الأداء. لكن، بحسب دراسات عدّة، أصبح من الممكن تأخير القذف من خلال ممارسة الرياضة، وفق ما ترجمته “وطن“.

ممارسة النشاط البدني للتخلص من سرعة القذف
ممارسة النشاط البدني للتخلص من سرعة القذف

الرياضة علاج دون آثار جانبية

كيف تجعل المتعة تدوم في أثناء الجماع؟ إذا وجدتَ حلولاً للحفاظ على السيطرة، مثل: كريمات التخدير وإدارة الأدوية (دابوكستين) أو حتى الواقي الذكري، فإن جميع هذه السلوكيات لها آثارها الجانبية. وهذا ليس هو الحال مع الرياضة.

وفي هذا السياق، يقول المؤلف الرئيسي لدراسة نُشرت في مجلة طب المسالك البولية: “قد يكون أفضل علاج لمنع سرعة القذف هو ممارسة الرياضة، وهذا الاحتمال يتطلب دراسات أكبر ومزيدًا من البحث المتعمق”.

علاج الضعف الجنسي وسرعة القذف عند الرجال “فيديو”

كيف تساعد شريكك؟

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وفقاً للباحثين، لا تحتاج إلى قضاء ساعات طويلة في صالة الألعاب الرياضية للاعتناء بحياتك الجنسية. يُنصح فقط بعدم المشي أكثر من 30 دقيقة يوميًا لمدة خمسة أيام في الأسبوع، بالإضافة إلى تقوية عضلات قاع الحوض ثلاث مرات يوميًا لمدة ثلاثة أشهر سيحدث، ما من شأنه أن يحدث فرقًا بالفعل.

حسن التواصل مع شرييك يساعدك على محاربة سرعة القذف
حسن التواصل مع شرييك يساعدك على محاربة سرعة القذف

ويبقى أن نتذكر أن العلاقة الحميمة لا تقتصر على عملية الولوج؛ بل هناك ألف طريقة لقضاء وقت ممتع مع شريكك. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا ننسى أهمية الأسباب النفسية التي يمكن أن تفسّر سرعة القذف، على غرار: مشاكل الزوجين وقلة الثقة بالنفس والصدمات الماضية.

ومن المهم التحدث إلى شريكك، لمساعدته على التخلص من التوتر وعدم الشعور بالذنب. وباختصار، التواصل هو الكلمة الأساسية والمفتاح لعلاقة زوجية ناجحة.

من قال إن علاج سرعة القذف أمر غير وارد؟

المصدرسامانتيريس-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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