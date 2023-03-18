دراسة: لمحاربة سرعة القذف لا شيء أفضل من ممارسة الرياضة البدنية

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وطن– يمكن أن يكونَ لسرعة القذف تداعياتٌ كبيرة على الزوجين. لكن الشعور بالإحباط وعدم الراحة التي تولّدها هذه المشكلة ليست حتمية، لأنّ هناك حلولاً للعلاج أو على الأقل لتقليل هذا الاضطراب الجنسي الذي يعدّ من بين أكثر الاضطرابات شيوعًا لدى الرجال.

في هذا الصدد، نشرت مجلة “سامانتيريس” الفرنسية، تقريرًا سلّطت من خلاله الضوء على أسباب القذف مبكرًا جدًا عند الرجل، مشيرةً إلى أنها عملية تحدث قبل أو بعد الإيلاج مباشرة.

وفي تقريرها، أشارت المجلة إلى أنه في فرنسا، يعاني 66٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا مما يسمى بالقذف المبكّر، وفقًا لمسح أجراه مركز Ifop، الذي تمّ إجراؤه لصالح Charles.co في عام 2019.

ويتميّز هذا الخلل الوظيفي الجنسي بأنه غير قابل للسيطرة، يتبعه في أغلب الأوقات شعورٌ عميق بالذنب والعار وحتى القلق من الأداء. لكن، بحسب دراسات عدّة، أصبح من الممكن تأخير القذف من خلال ممارسة الرياضة، وفق ما ترجمته “وطن“.

الرياضة علاج دون آثار جانبية

كيف تجعل المتعة تدوم في أثناء الجماع؟ إذا وجدتَ حلولاً للحفاظ على السيطرة، مثل: كريمات التخدير وإدارة الأدوية (دابوكستين) أو حتى الواقي الذكري، فإن جميع هذه السلوكيات لها آثارها الجانبية. وهذا ليس هو الحال مع الرياضة.

وفي هذا السياق، يقول المؤلف الرئيسي لدراسة نُشرت في مجلة طب المسالك البولية: “قد يكون أفضل علاج لمنع سرعة القذف هو ممارسة الرياضة، وهذا الاحتمال يتطلب دراسات أكبر ومزيدًا من البحث المتعمق”.

كيف تساعد شريكك؟

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وفقاً للباحثين، لا تحتاج إلى قضاء ساعات طويلة في صالة الألعاب الرياضية للاعتناء بحياتك الجنسية. يُنصح فقط بعدم المشي أكثر من 30 دقيقة يوميًا لمدة خمسة أيام في الأسبوع، بالإضافة إلى تقوية عضلات قاع الحوض ثلاث مرات يوميًا لمدة ثلاثة أشهر سيحدث، ما من شأنه أن يحدث فرقًا بالفعل.

ويبقى أن نتذكر أن العلاقة الحميمة لا تقتصر على عملية الولوج؛ بل هناك ألف طريقة لقضاء وقت ممتع مع شريكك. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا ننسى أهمية الأسباب النفسية التي يمكن أن تفسّر سرعة القذف، على غرار: مشاكل الزوجين وقلة الثقة بالنفس والصدمات الماضية.

ومن المهم التحدث إلى شريكك، لمساعدته على التخلص من التوتر وعدم الشعور بالذنب. وباختصار، التواصل هو الكلمة الأساسية والمفتاح لعلاقة زوجية ناجحة.