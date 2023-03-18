السبت, مارس 18, 2023
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رياضة

تشكيلة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو 2023

منافسات الجولة ال28 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة برشلونة وريال مدريد watanserb.com
تشكيلة برشلونة وريال مدريد
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وطن- ينتظر عشاق وجماهير المستطيل الأخضر في كل مكان، موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، الأحد، في قمة منافسات الجولة ال28 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (الكامب نو)، مباراة الإثارة والتشويق بين الغريمين التقليدين برشلونة وريال مدريد، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج.

توقيت كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

وستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس الشريف ومصر، كما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

معلق كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

وسيعلق على أحداث مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد
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كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 4 HD)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11054. ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد

وسيلعب المدرب الإسباني تشافي، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن

دفاع التشكيلة (برشلونة): رونالد أراخو (سيرجيو روبيرتو)، جول كوندي، أندرياس كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: جافي، سيرخيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران تودريس، رافينيا دياز.

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة

وسيدخل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المباراة، بتشكيلة أساسية متوقعة، أمام منافسه برشلونة، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

دفاع التشكيلة (الملكي): ناتشو، أنطونيو روديجر، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس، كامافينغا، لوكا مودريتش.

مركز الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، فالفيردي.

تدريبات برشلونة
تدريبات برشلونة

ويعتلي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة ، كما وبفارق كبير الوصيف والغريم التقليدي ريال مدريد برصيد 56 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + نادي برشلونة + نادي ريال مدريد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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