السبت, مارس 18, 2023
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رياضة

الهلال يتعثر أمام صن دوانز.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا watanserb.com
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
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وطن- تعثر فريق الهلال السوداني بالتعادل الإيجابي أمام صن دوانز الجنوبي الأفريقي، بهدف لكليهما في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وسجل فريق صن دوانز أولى أهداف المباراة داخل شباك الهلال السوداني في الدقيقة ال67.

كما وأدرك الهلال السوداني هدف التعادل في الدقيقة ال72، عن طريق محمد عبد الرحمن يوسف في الدقيقة ال72.

مباراة الهلال السوداني وصن دوانز

كما وتفوق فريق صن دوانز على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، أمام منافسه الهلال السوداني، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 18 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 72%.

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس الهلال السوداني إلى 11 تسديدة، كما ووصلت نسبة الاستحواذ بنسبة 28%.

الهلال وصن دوانز
الهلال وصن دوانز

كما ويتقاسم فريقا الهلال السوداني مع الأهلي المصري، فرصة التنافس على بطاقة العبور إلى دور ال16 من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

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وسيلتقي فريق الأهلي (المارد الأحمر). أمام الهلال السوداني، مع نهاية شهر مارس/ آذار الجاري، في ختام منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كما وجاء ترتيب مجموعة الأهلي، بعد تعثر الهلال أمام صن دوانز الجنوبي الأفريقي، في منافسات الجولة ال5 من منافسات دور المجموعات، على النحو الآتي:

صن دوانز 11 نقطة.

الهلال السوداني 10 نقاط.

الهلال السوداني
الهلال السوداني

الأهلي المصري  7 نقاط.

القطن الكاميروني دون أي من النقاط.

المصدروطن + الهلال السوداني + دوري أبطال أفريقيا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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