الهلال يتعثر أمام صن دوانز.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

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وطن- تعثر فريق الهلال السوداني بالتعادل الإيجابي أمام صن دوانز الجنوبي الأفريقي، بهدف لكليهما في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وسجل فريق صن دوانز أولى أهداف المباراة داخل شباك الهلال السوداني في الدقيقة ال67.

كما وأدرك الهلال السوداني هدف التعادل في الدقيقة ال72، عن طريق محمد عبد الرحمن يوسف في الدقيقة ال72.

مباراة الهلال السوداني وصن دوانز

كما وتفوق فريق صن دوانز على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، أمام منافسه الهلال السوداني، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 18 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 72%.

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس الهلال السوداني إلى 11 تسديدة، كما ووصلت نسبة الاستحواذ بنسبة 28%.

كما ويتقاسم فريقا الهلال السوداني مع الأهلي المصري، فرصة التنافس على بطاقة العبور إلى دور ال16 من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

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وسيلتقي فريق الأهلي (المارد الأحمر). أمام الهلال السوداني، مع نهاية شهر مارس/ آذار الجاري، في ختام منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

⏱️ نهاية المباراة! 🇸🇩 الهلال 1-1 ماميلودي صنداونز 🇿🇦 تعادل إيجابي على ملعب الهلال، ليصل الفريق السوداني إلى النقطة العاشرة في المركز الثاني من المجموعة الثانية! 🤝#TotalEnergiesCAFCL | #HSCMSFC pic.twitter.com/VuoYOj73Lr — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 18, 2023

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كما وجاء ترتيب مجموعة الأهلي، بعد تعثر الهلال أمام صن دوانز الجنوبي الأفريقي، في منافسات الجولة ال5 من منافسات دور المجموعات، على النحو الآتي:

صن دوانز 11 نقطة.

الهلال السوداني 10 نقاط.

الأهلي المصري 7 نقاط.

القطن الكاميروني دون أي من النقاط.