العراق.. تاجر مخدرات فضل تفجير نفسه وابنته على الاستسلام للأمن

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وطن– أعلنت مصادر أمنية عراقية أن قوة عسكرية، نفذت عملية مداهمة لمنزل أحد كبار تجار المخدرات في منطقة الأصمعي بـ البصرة.

وأشارت وسائل إعلام عراقية إلى أن “تاجر المخدرات استخدم أنواع الأسلحة خلال الاشتباكات، وبعد ذلك أقدم على تفجير نفسه بقنبلتين يدويتين، فيما لم تسفر الاشتباكات عن أي إصابات بشرية في صفوف القوات الأمنية”.

وأضافت المصادر أن “القوات الأمنية دخلت إلى منزل تاجر المخدرات بعد تفجير نفسه، ووجدت المنزل خاليًا من أي أشخاص، فيما وجدت كميات كبيرة من المواد المخدرة المنوعة، إضافة إلى قطع سلاح مختلفة”.

وقالت وكالة “شفق نيوز” نقلاً عن مصدر إن “المتهم مطلوب بعدة قضايا تخص المخدرات وعندما وصلت قوة أمنية لاعتقاله في منزله قام بتفجير قنبلة يدوية ما أدى إلى مقتله هو وابنته كما أصيبت فتاة أخرى تسكن بالقرب من المنزل”.

وبين انه “تم نقل الفتاة المصابة الى المستشفى لتلقي العلاج، ونقل الجثتين الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية”.

وأتلف العراق أكبر كمية من المخدرات كانت مخزونة لديه منذ عام 2009 ولغاية عام 2022، حيث بلغت ما يقارب 6 أطنان من المواد المخدرة.

إتلاف أكبر كمية من المخدرات

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وأعلن مجلس القضاء العراقي، في وقت سابق، عن إتلاف أكبر كمية من المخدرات كانت مخزونة لدى العراق منذ عام 2009 ولغاية عام 2022، حيث بلغت ما يقارب 6 أطنان.

واتسعت في السنوات الأخيرة تجارة وتعاطي المخدرات في العراق، الذي أصبح ممرًا لها من إيران باتجاه عدد من الدول العربية، في ظل عدم ضبط الحدود.

وكانت مفارز قسم مكافحة الإجرام في واسط تمكنت في الايام الماضية من القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة (٤٠٦) من قانون العقوبات العراقي، حيث ضبطت بحوزته أسلحة وأعتدة مختلفة الانواع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأمس، الجمعة، أطاح جهاز الأمن الوطني العراقي بعمليتين منفصلتين في النجف وبغداد بثلاثة من تجار المخدرات وبحوزتهم (١٩٨) ألف حبة.

وجاءت العمليتان استمراراً للجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز الأمن الوطني بملاحقة تجار ومروجي المخدرات، وبعد توافر معلومات استخبارية مؤكدة واستحصال الموافقات القانونية.