الاحتجاجات على قانون التقاعد.. فيديو مفزع لاعتداء شرطي فرنسي على سيدة مسالمة

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وطن- انتشر مقطع فيديو يوثّق لحظة اعتداء أحد عناصر الشرطة الفرنسية على سيدة مسالمة، اقتربت من مناطق الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا اعتراضا على قانون التقاعد.

وأظهر مقطع الفيديو، السيدة وهي تسير مسالمة في الشارع وتتصفح هاتفها، قبل أن يباغتها الشرطي باعتداء مؤلم عبر ضربة قوية على قدمها، ويشدها بقوة من شعرها، لدفعها بعيدا عن المنطقة.

كما توجه الشرطي بعد ذلك، ناحية شخص كان يوثق بالكاميرا هذا المشهد المؤلم.

Iran? No, France. Macron's police beat a defenseless and peaceful woman. pic.twitter.com/NxXShmhnoI — RadioGenova (@RadioGenova) March 16, 2023

احتجاجات متواصلة في فرنسا

وتشهد فرنسا احتجاجات مستمرة على قانون التقاعد، حيث توافدوا يوم الخميس بأعداد كبيرة على ميدان الكونكورد في قلب العاصمة الفرنسية باريس، أمام البرلمان.

ووقعت مشاجرات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين غاضبين من استخدام الحكومة الفرنسية مادة في الدستور لفرْض إصلاحات تتعلق برفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 دون إجراء تصويت برلماني.

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ويوم الخميس، اجتازت الخطة الحكومية لرفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي)، لكن وزراء كانوا يدركون أنها قد لا تحظى بدعم نواب البرلمان.

سخرية من رئيسة وزراء فرنسا

يأتي هذا فيما تعرضت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، للسخرية بعدما استندت إلى المادة 49:3 من الدستور، والتي تتيح للحكومة تبنّي مشروع قانون دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.

وأمام جلسة صاخبة في الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي)، دافعت بورن عن الخطة الحكومية قائلة: “لا يمكن أن نجازف بمستقبل معاشاتنا، وهذه الإصلاحات ضرورية”.

وعندما اعتلت بورن المنصة، أخذ أعضاء من اليسار يرددون النشيد الوطني الفرنسي بينما يرفعون بأيديهم لافتات مكتوب عليها “لا لـ 64”. وتعرضت رئيسة الوزراء للمقاطعة في أثناء حديثها بصيحات تطالبها بالاستقالة.

ويرى البعض أنّ فرْض مشروع القانون هو أقلّ الخيارات سوءا أمام الحكومة الفرنسية، على ما ينطوي عليه ذلك من مجازفة – فهو يضع الحكومة أمام احتمالية سحب الثقة، كما يضع البلاد على صفيح ساخن.

دعوات لسحب الثقة من الحكومة

فيما دعا التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى سحب الثقة من الحكومة الفرنسية. وقالت مارين لوبان – التي نافست ماكرون على الرئاسة- إن خطوة الحكومة تُعدّ إقرارا بفشل ماكرون الشخصي.

وأضافت لوبان، الزعيمة السابقة للتجمع الوطني: “إنها خطته، هو الذي اقترحها ودافع عنها إبان حملته الانتخابية”.