السبت, مارس 18, 2023
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اعتقال دونالد ترامب محتمل.. ناشد أنصاره التجمع في هذا اليوم لإنقاذه

الرئيس الأمريكي السابق دعا أنصاره للتجمع والاحتجاج في مانهاتن لدعمه أثناء المحاكمة

كتب باسل النجار
اعتقال دونالد ترامب watanserb.com
دونالد ترامب
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وطن– دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنصاره في الولايات المتحدة الأمريكية للتجمع يوم، الثلاثاء، المقبل في مانهاتن للاحتجاج ودعمه أثناء محاكمته المرتقبة، حيث توقع أن يتم اعتقاله.

دونالد ترامب يتوقع اعتقاله

وعبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الذي يملكه “تروث سوشيال truthsocial“، قال دونالد ترامب إن محكمة مانهاتن ستعتقله يوم، الثلاثاء، بسبب ما وصفها بمزاعم لا صحة لها ومن دون دليل.

وقبل أيام استدعى مكتب المدعي العام في نيويورك ترامب، للإدلاء بشهادته في قضية دفع مبالغ مالية لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، ما يعني حتمية توجيه اتهامات جنائية ضده.

الرئيس الأمريكي السابق أصر في منشوره الذي دعا فيه أنصاره للاحتجاج يوم، الثلاثاء، على أنه لم يرتكب أي جريمة.

وذكّر أتباعه بأن المحكمة تم تمويلها بشكل كبير من قبل الملياردير الليبرالي جورج سوروس، حسب زعمه.

دونالد ترامب عبر حسابه الشخصي يقول إن محكمة مانهاتن ستعتقله يوم، الثلاثاء
دونالد ترامب عبر حسابه الشخصي يقول إن محكمة مانهاتن ستعتقله يوم، الثلاثاء

ولم يكشف “ترامب” سبب توقعه بأنه سيتم اعتقاله، كما لم يشر لأي مصدر ربما مده بهذه المعلومات.

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ويشار إلى أنه في الثامن من مارس الجاري، عرضت النيابة العامة في مانهاتن على ترمب إمكانية الإدلاء بشهادته، الأسبوع المقبل، في القضية المتعلقة بستورمي دانيلز أمام هيئة محلفين كبرى تدرس وقائع القضية.

ودائما ما يتهم ترامب بايدن والديمقراطيين، بسرقة وتزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها.

هل تطيح به نجمة البورنو من سباق الرئاسة؟

وأشار مكتب المدعي العام في مانهاتن مؤخرًا، إلى أنّ محامي دونالد ترامب قد يواجه اتهامات جنائية لدوره في دفع أموال صامتة للنجمة الإباحية، وهو أقوى مؤشر حتى الآن على اقتراب المدعين من توجيه لائحة اتهام ضد الرئيس السابق، وفقًا لـ أربعة أشخاص مطلعين على الأمر.

وتمثّل هذه القضية أول لائحة اتهام لرئيس أمريكي سابق، ويمكن أن تُنهيَ السباق الرئاسي 2024 الذي يخوضه ترامب كمنافس رئيسي.

ويركز تحقيق محكمة مانهاتن، الذي امتدّ لما يقرب من خمس سنوات، على دفع 130 ألف دولار للنجمة الإباحية، ستورمي دانيلز.

وقالت دانيلز، إنها التقت بترامب خلال بطولة خيرية للغولف في تموز/يوليو 2006، وزعمت أنهما أقاما علاقة في غرفته داخل الفندق في منتجع “لايك تاهو” بين كاليفورنيا ونيفادا. وحينها نفى محامي ترامب “بشدة” هذه المزاعم.

وخرجت الإشاعات عن العلاقة بين ترامب ودانيلز قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016.

لكن صحيفة “وول ستريت جورنال“، نشرت بحسب المصدر، تقريراً في كانون الثاني/يناير 2018، عن مال دفعَه كوهين لدانيلز مقابل صمتها.

وبما أنّ المبلغ دُفع قبل شهر من موعد الانتخابات، يحاجج منتقدو ترامب بأن هذا المال قد يمثّل خرقاً لقوانين الحملة الانتخابية.

وأنكر كوهين في البداية ما ورد في التقرير. لكنه عاد وأقرّ في فبراير/شباط 2018، بأنه في الواقع دفع لدانيلز من ماله الخاص، وأكّد عدم تورّط ترامب أو الحملة الانتخابية في ذلك.

المصدرتروث سوشيال ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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