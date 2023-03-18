ابنة شقيقة إلهام شاهين بإطلالة عارية في الرياض وخالتها تقدمها للمنتجين السعوديين (شاهد)

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وطن- حضرت الفنانة المصرية إلهام شاهين، حفل مواطنتها الفنانة أنغام الذي حمل اسم “ليلة صوت مصر” ضمن فعاليات موسم الرياض.

ليلة صوت مصر

وارتدت إلهام شاهين فستاناً مجسماً من تصميم Alexander Mcqueen، ويصل سعره إلى 2145 دولار.

وتركت الفنانة المصرية شعرها منسدلاً على كتفيها مع لمسات مكياج بسيطة.

وعلقت إلهام على الحفلة: “ليلة صوت مصر .. أجمل الليالى بالرياض لنجمة الغناء فى مصر و الوطن العربى .. المطربه الرائعه المشرفه صديقتى الجميله أنغام .. إستمتعنا بالصوت و الإحساس و الكلمات و الألحان مع الأوركسترا الرائع بقيادة المايسترو هانى فرحات”.

وتابعت: “حفل ممتع .. الرقى و الشياكه و الفن الأصيل .. برافو هيئة الترفيه و Bechmark ..و شكرا للجمهور الرائع بالمملكه العربيه السعوديه .. ليله عظيمه فى حب مصر و الطرب المصرى الأصيل ‏مسرح ابو بكر سالم”.

ابنة شقيقة إلهام

وعلى الرغم من إطلالة إلهام شاهين المثيرة، إلا أن ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين، سرقت الأضواء منها بفستان عاري.

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وظهرت إلهام صفي الدين في الصور التي نشرتها خالتها، وهي ترتدي فستان أسود جلد شبه عاري من الأعلى.

وزادت ابنة شقيقة الفنانة حدة الإثارة بمساحيق تجميل ثقيلة وأحمر شفاه فاقع.

لازم تلبس عريان!

وجاء في التعليقات عن صفي الدين: “بنت اخت حضرتك جميلة اوى ما شاء الله.. ان شاء الله تلاقى العريس السعودى فتى أحلامها اللى بتحلم بيه”.

وكتبت متابعة: “لازم بنت اختك تلبس عريان اوي كده حتي او السعوديه مباح فيها أي لبس؟ في ذوق وأصول”.

وهاجمها آخر قائلا: “خلصتي من فرض اخوكي و إبن اخوكي على فن المصري وجاية تفرضي بنت أختك إلي دايما لابسة مكشوف على الفن والجمهور طب ارحمينا و بلاش قرف”.

من هي إلهام؟

الجدير بالذكر، أن إلهام صفي الدين، هي ابنة إيناس شقيقة إلهام شاهين وأمير شاهين، وتحمل الجنسية اللبنانية بجانب جنسيتها المصرية.

وظهرت إلهام الصغيرة لأول مرة في طفولتها في آخر حلقات مسلسل “نعم ما زالت أنسة”، مع خالتها عام 2010.

كما شاركت أيضًا في مسلسل “أسيا” عام 2013، مع الفنانة منى زكي وهاني عادل، وقامت بدور ابنتهما.