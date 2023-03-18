السبت, مارس 18, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناابنة شقيقة إلهام شاهين بإطلالة عارية في الرياض وخالتها تقدمها للمنتجين السعوديين...
حياتنا

ابنة شقيقة إلهام شاهين بإطلالة عارية في الرياض وخالتها تقدمها للمنتجين السعوديين (شاهد)

إلهام صفي الدين هي ابنة إيناس شقيقة إلهام شاهين وأمير شاهين وتحمل الجنسية اللبنانية بجانب جنسيتها المصرية

كتب رفيف عبدالله
ابنة شقيقة إلهام شاهين بإطلالة عارية في الرياض وخالتها تقدمها للمنتجين السعوديين (شاهد) watanserb.com
إلهام شاهين
- Advertisement -

وطن- حضرت الفنانة المصرية إلهام شاهين، حفل مواطنتها الفنانة أنغام الذي حمل اسم “ليلة صوت مصر” ضمن فعاليات موسم الرياض.

ليلة صوت مصر

وارتدت إلهام شاهين فستاناً مجسماً من تصميم Alexander Mcqueen، ويصل سعره إلى 2145 دولار.

وتركت الفنانة المصرية شعرها منسدلاً على كتفيها مع لمسات مكياج بسيطة.

وعلقت إلهام على الحفلة: “ليلة صوت مصر .. أجمل الليالى بالرياض لنجمة الغناء فى مصر و الوطن العربى .. المطربه الرائعه المشرفه صديقتى الجميله أنغام .. إستمتعنا بالصوت و الإحساس و الكلمات و الألحان مع الأوركسترا الرائع بقيادة المايسترو هانى فرحات”.

لحظة وصول الفنانة إلى الحفل برفقة ابنة شقيقتها

وتابعت: “حفل ممتع .. الرقى و الشياكه و الفن الأصيل .. برافو هيئة الترفيه و Bechmark ..و شكرا للجمهور الرائع بالمملكه العربيه السعوديه .. ليله عظيمه فى حب مصر و الطرب المصرى الأصيل ‏مسرح ابو بكر سالم”.

ابنة شقيقة إلهام

وعلى الرغم من إطلالة إلهام شاهين المثيرة، إلا أن ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين، سرقت الأضواء منها بفستان عاري.

أشادت إلهام بليلة صوت مصر
- Advertisement -

وظهرت إلهام صفي الدين في الصور التي نشرتها خالتها، وهي ترتدي فستان أسود جلد شبه عاري من الأعلى.

وزادت ابنة شقيقة الفنانة حدة الإثارة بمساحيق تجميل ثقيلة وأحمر شفاه فاقع.

لازم تلبس عريان!

وجاء في التعليقات عن صفي الدين: “بنت اخت حضرتك جميلة اوى ما شاء الله.. ان شاء الله تلاقى العريس السعودى فتى أحلامها اللى بتحلم بيه”.

وكتبت متابعة: “لازم بنت اختك تلبس عريان اوي كده حتي او السعوديه مباح فيها أي لبس؟ في ذوق وأصول”.

تحمل إلهام الجنسية اللبنانية بجانب جنسيتها المصرية

وهاجمها آخر قائلا: “خلصتي من فرض اخوكي و إبن اخوكي على فن المصري وجاية تفرضي بنت أختك إلي دايما لابسة مكشوف على الفن والجمهور طب ارحمينا و بلاش قرف”.

من هي إلهام؟

الجدير بالذكر، أن إلهام صفي الدين، هي ابنة إيناس شقيقة إلهام شاهين وأمير شاهين، وتحمل الجنسية اللبنانية بجانب جنسيتها المصرية.

وظهرت إلهام الصغيرة لأول مرة في طفولتها في آخر حلقات مسلسل “نعم ما زالت أنسة”، مع خالتها عام 2010.

كما شاركت أيضًا في مسلسل “أسيا” عام 2013، مع الفنانة منى زكي وهاني عادل، وقامت بدور ابنتهما.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

إلهام شاهين ترتدي زي ملكات العراق وتشوهه بحركة واحدة (شاهد)

حياتنا

إلهام شاهين في الحرم المكي.. هذا ما لاحظه متابعوها وأثار الجدل! (شاهد)

حياتنا

إلهام شاهين تتغزل بولي العهد محمد بن سلمان وتشكره على جرأته (شاهد)

حياتنا

فستان إلهام شاهين العاري وإطلالة مثيرة مع أميتاب بتشان ومحمد عبده

الهدهد

إلهام شاهين تدخل على الخط وتهاجم الشيخ “الشعرواي” والمدافعين عنه..بماذا وصفتهم؟!

حياتنا

إلهام شاهين في تصريحات صادمة حول الزواج والدين.. “سأصلي في معبد يهودي” (فيديو)

حياتنا

ابنة شقيقة إلهام شاهين على خطى خالتها.. فستان شفاف ومفتوح بعد مشهد القبلة الحميمية (شاهد)

حياتنا

فستان إلهام شاهين في نيويورك يثير الجدل.. شفاف أم بطانة؟

حياتنا

إلهام شاهين تُصر على التبرع بجسدها وهذا أول عضو ستقدمه!(فيديو)

حياتنا

“شجرة هشام سليم” في روما تثير الجدل وإلهام شاهين بجانبها (شاهد)

حياتنا

توكيل رسمي من إلهام شاهين للتبرع بأعضائها السليمة (فيديو)

حياتنا

“لا يريدون سوى الجنس”.. إلهام شاهين تهاجم رجال الدين وتدافع عن محمد رمضان!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تشارلز الثالث يشكو حراسه ويصدر أمراً فورياً لإيقافهم عند حدهم!

الاحتجاجات على قانون التقاعد.. فيديو مفزع لاعتداء شرطي فرنسي على سيدة مسالمة

أسرار جديدة يكشفها محقق “FBI” عن صدام حسين حول رأيه في بن لادن وأصحاب اللحى!

دنيا بطمة تستعرض جسدها على أغنية: إنت بس نظرة عينك تسوى النسوان! (فيديو)

تركي الحمد يتوقع سيناريوهات السلوك الإيراني بعد “الاتفاق”.. كيف تتعامل السعودية؟

“يا ست المعلمين”.. لقطات مبهجة تجمع أنغام بأبنائها في كواليس حفل الرياض

جورجينا رودريغيز تتحدث عن ولعها بلحم الخنزير الإيبيري.. هل وجدته في السعودية؟!

قُبلة من الرقبة وأحضان.. نادين نجيم وقصي خولي بفيديو جريء جداً (شاهد)

أردوغان يقدم لصحفي فنلندي هدية غير متوقعة بعد أن بلل حذاؤه المجمع الرئاسي! (شاهد)

دراسة حديثة: هذه الفئات من البشر “يحبها” البعوض أكثر من غيرها!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC