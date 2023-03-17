السبت, مارس 18, 2023
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رياضة

والد ميسي يخرج عن صمته بشأن انتقال نجله إلى الهلال السعودي

والد ووكيل أعمال الأرجنتيني ميسي ينفي صحة الشائعات بشأن مستقبل نجله

كتب فارس أبو شيحة
والد ميسي ينفي صحة الشائعات بشأن مستقبل نجله watanserb.com
والد ميسي ينفي صحة الشائعات بشأن مستقبل نجله
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وطن- نفى والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب الـ35 عاماً، صحةَ الشائعات المتداوَلة عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن العرض المغري الذي قدّمه الهلال السعودي للتعاقد مع نجله في الميركاتو الصيفي القادم.

وقال والد ميسي، خورخي ميسي، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع (إنستغرام): “أخبار كاذبة! إلى متى سيستمر الكذب؟.. أين هي الإثباتات.. كل شيء خاطئ”.

نفي والد ميسي صحة الشائعات بشأن مستقبل اللاعب
نفي والد ميسي صحة الشائعات بشأن مستقبل اللاعب

ردّ خورخي ميسي

وكانت وسائل إعلام مختلفة، قد نشرت في وقت سابق، حول تقديم نادي الهلال السعودي (الزعيم)، عرضاً مغرياً للتعاقد مع البرغوث الأرجنتيني في سوق الانتقالات الصيفية القادمة (الميركاتو)، بصفقة تتجاوز 300 مليون يورو.

لكنّ تقارير صحفية أخرى، تحدّثت عن طلب بطل العالم ميسي، مبلغَ 600 مليون يورو، من أجل الانضمام إلى نادي الهلال السعودي.

مستقبل ميسي مع باريس سان جيرمان
مستقبل ميسي مع باريس سان جيرمان

كما أشارت شبكة (RMC) سبورت الفرنسية، إلى أنّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لم يشارك في تدريبات الفريق الفرنسي، وهو ما أثارَ علامات الاستفهام بشأنه، قبيل فترة التوقف الدولي.

مستقبل ميسي مع باريس

وفي سياق متصل، أشارت تقارير صحفية إلى أنّ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رفض قَبول شروط اللاعب ميسي لتجديد عقده مع الفريق الباريسي لموسم أخر إضافي، إلى جانب الحديث عن وجود خلاف بين اللاعب ومدرب الفريق الفرنسي غالتييه.

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كما يسعى نادي الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، إلى إتمام صفقة تاريخية على غرار ما فعله نادي النصر السعودي الذي نجح في التعاقد، مع صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو، من خلال التعاقد مع الأرجنتيني ميسي.

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان، الأحد، أمام نظيره رين، في منافسات الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، على ملعب (بارك دي برينس)، في العاصمة الفرنسية باريس.

وشارك ميسي مع فريق باريس سان جيرمان في 65 مباراة، في جميع المسابقات المختلفة، سجّلَ من خلالها 29 هدفاً وصنع 32 تمريرة حاسمة لزملائه. وسينتهي عقده مع النادي مع نهاية الموسم الجاري.

المصدروطن + شبكة (RMC) سبورت + خورخي ميسي انستغرام
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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