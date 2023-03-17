والد ميسي يخرج عن صمته بشأن انتقال نجله إلى الهلال السعودي

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وطن- نفى والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب الـ35 عاماً، صحةَ الشائعات المتداوَلة عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن العرض المغري الذي قدّمه الهلال السعودي للتعاقد مع نجله في الميركاتو الصيفي القادم.

وقال والد ميسي، خورخي ميسي، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع (إنستغرام): “أخبار كاذبة! إلى متى سيستمر الكذب؟.. أين هي الإثباتات.. كل شيء خاطئ”.

ردّ خورخي ميسي

وكانت وسائل إعلام مختلفة، قد نشرت في وقت سابق، حول تقديم نادي الهلال السعودي (الزعيم)، عرضاً مغرياً للتعاقد مع البرغوث الأرجنتيني في سوق الانتقالات الصيفية القادمة (الميركاتو)، بصفقة تتجاوز 300 مليون يورو.

لكنّ تقارير صحفية أخرى، تحدّثت عن طلب بطل العالم ميسي، مبلغَ 600 مليون يورو، من أجل الانضمام إلى نادي الهلال السعودي.

كما أشارت شبكة (RMC) سبورت الفرنسية، إلى أنّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لم يشارك في تدريبات الفريق الفرنسي، وهو ما أثارَ علامات الاستفهام بشأنه، قبيل فترة التوقف الدولي.

مستقبل ميسي مع باريس

وفي سياق متصل، أشارت تقارير صحفية إلى أنّ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رفض قَبول شروط اللاعب ميسي لتجديد عقده مع الفريق الباريسي لموسم أخر إضافي، إلى جانب الحديث عن وجود خلاف بين اللاعب ومدرب الفريق الفرنسي غالتييه.

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كما يسعى نادي الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، إلى إتمام صفقة تاريخية على غرار ما فعله نادي النصر السعودي الذي نجح في التعاقد، مع صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو، من خلال التعاقد مع الأرجنتيني ميسي.

وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان، الأحد، أمام نظيره رين، في منافسات الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، على ملعب (بارك دي برينس)، في العاصمة الفرنسية باريس.

وشارك ميسي مع فريق باريس سان جيرمان في 65 مباراة، في جميع المسابقات المختلفة، سجّلَ من خلالها 29 هدفاً وصنع 32 تمريرة حاسمة لزملائه. وسينتهي عقده مع النادي مع نهاية الموسم الجاري.