هكذا هربت القوة الإسرائيلية الخاصة التي ارتكبت مجزرة جنين (فيديو)

وطن – وثق مقطع فيديو، لحظة هروب عناصر القوة الإسرائيلية الخاصة التي ارتكبت مجزرة جنين أمس الخميس، بعد احتجازهم مدنيين فلسطينيين، رهائن، داخل أحد المطاعم.

وبحسب مقطع فيديو، متداول، فإنّ عناصر القوة الإسرائيلية، بعد تنفيذهم مهمتهم، باغتيال المقاومين نضال خازم ويوسف الشريم في شارع أبو بكر بمدينة جنين، لجؤوا للإختباء داخل “مطعم فلسطين” في نفس الشارع، بعد مطاردتهم وحصارهم من قبل الشبان، في مركباتهم المدنية التي تسللوا بها إلى المدينة.

ووفق مصادر محلية، فإنّ عناصر القوة الخاصة، احتجزوا مدنيين فلسطينيين، كرهائن، داخل المطعم، ما منع المقاومين الفلسطينيين من إطلاق النار باتجاه المطعم، وبعد 15 دقيقة، جاءت التعزيزات العسكرية لمساندة القوة الخاصة وإخراجها من المطعم.

ويبين المقطع، كيف هربت وحدة النخبة في جيش الاحتلال، من المطعم، إلى إحدى الآليات العسكرية الإسرائيلية.

واغتالت قوة اسرائيلية خاصة، عصر الخميس، المقاومين في كتيبة جنين، نضال خازم وهو قائد قوة البهاء التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ويوسف الشريم وهو أحد قادة كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس في جنين .

