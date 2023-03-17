هكذا هربت القوة الإسرائيلية الخاصة التي ارتكبت مجزرة جنين (فيديو)

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وطن – وثق مقطع فيديو، لحظة هروب عناصر القوة الإسرائيلية الخاصة التي ارتكبت مجزرة جنين أمس الخميس، بعد احتجازهم مدنيين فلسطينيين، رهائن، داخل أحد المطاعم.

وبحسب مقطع فيديو، متداول، فإنّ عناصر القوة الإسرائيلية، بعد تنفيذهم مهمتهم، باغتيال المقاومين نضال خازم ويوسف الشريم في شارع أبو بكر بمدينة جنين، لجؤوا للإختباء داخل “مطعم فلسطين” في نفس الشارع، بعد مطاردتهم وحصارهم من قبل الشبان، في مركباتهم المدنية التي تسللوا بها إلى المدينة.

ووفق مصادر محلية، فإنّ عناصر القوة الخاصة، احتجزوا مدنيين فلسطينيين، كرهائن، داخل المطعم، ما منع المقاومين الفلسطينيين من إطلاق النار باتجاه المطعم، وبعد 15 دقيقة، جاءت التعزيزات العسكرية لمساندة القوة الخاصة وإخراجها من المطعم.

فيديو آخر لمركبة عناصر القوة الإسرائيلية الخاصة وسط جنين. pic.twitter.com/CHXBMQSVLh — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 16, 2023

ويبين المقطع، كيف هربت وحدة النخبة في جيش الاحتلال، من المطعم، إلى إحدى الآليات العسكرية الإسرائيلية.

Very important details from Jenin. After Israeli undercover unit extrajudicially killed 2 of Palestinian fighters, murdered civilians including a child, and opened fire indiscriminately on passbyers injuring 18 Palestinians in a crowded public marked on broad light. Israeli… https://t.co/K9YhNh7KmL pic.twitter.com/85MSFiVIMt — Younis | يونس (@ytirawi) March 16, 2023

اغتيال نضال خازم ويوسف الشريم في جنين

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واغتالت قوة اسرائيلية خاصة، عصر الخميس، المقاومين في كتيبة جنين، نضال خازم وهو قائد قوة البهاء التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ويوسف الشريم وهو أحد قادة كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس في جنين .

مصادر محلية: "المقاومان اللذان اغتالتهما قوات الاحتلال في مدينة جنين القائد في كتائب القسام يوسف شريم والقائد في سرايا القدس نضال خازم" pic.twitter.com/0kzFDFysyc — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 16, 2023

Jenin Israeli dovdovan undercover unit executed 3 Palestinians on daylight in the city of Jenin. 5 more are injured. The main target is Colonel Fathi Khazem’s nephew Nidal Khazem who serves as a commander in Jenin Battalion. The unit fired indiscriminately on civilians. pic.twitter.com/yeQhzDv5bq — Younis | يونس (@ytirawi) March 16, 2023

واستشهد خلال العملية الى جانب خازم والشريم، شاب وطفل، فيما أصيب العشرات بالرصاص خلال المواجهات العنيفة التي أعقبت تنفيذ الاغتيال، بوضح النهار وفي ساعة ذروة، داخل أحد الأسواق في مدينة جنين.

Head of Hamas militants in Jenin Yousef Shrim was also killedpic.twitter.com/Yt8eY3cjct — Younis | يونس (@ytirawi) March 16, 2023

كتائب القسام تنعى شهداء جنين وتحذر الاحتلال

بعد جريمة جنين الجديدة، وحذرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء الخميس، الاحتلال الإسرائيلي من استمرار جرائمه وحربه الدينية على شعبنا ومقدساته.

وقالت القسام في بيان عسكري إن “قافلة الشهداء تمضي ويتقدم الرجال لمقارعة المحتل غير آبهين بمن عاداهم أو خذلهم، متوكلين على الله، وآخذين بأسباب النصر، معذرين إلى الله في زمن تخلى عنهم فيه القريب والبعيد، يقدمون أرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل الله، ومهراً للحرية والعزة والكرامة”.

وزفت شهداء جنين الأبطال الذين ارتقوا في جريمة اغتيال جبانة واعتداء على أبناء شعبنا، وهم: الشهيد القسامي القائد/ يوسف صالح شريم/ والشهيد القائد المجاهد/نضال أمين خازم، والشهيد البطل/ عمر محمد عوادين، والشهيد البطل/ لؤي خليل الزغير.

وعاهدت القسام على مواصلة الدرب الذي خطوه بدمائهم حتى يكتب الله لنا النصر والتحرير، مؤكدة أنه ستبقى دماء الشهداء وقود الثورة في وجه المحتل، ولعنات تطارده في كل مدينة وشارع وزقاق من حيث لا يحتسب.

وختمت: “لئن ظن المحتل أن تصعيد عدوانه على شعبنا وحربه الدينية التي يشنها على مقدساتنا ستوهن عزمنا أو ستكسر إرادتنا؛ فهو واهم وستثبت الأيام صدق قولنا وكفى”.

ونددت الرئاسة الفلسطينية ورئاسة الوزراء، وجهات وفصائل فلسطينية، بجريمة الاحتلال الجديدة في جنين والتي استشهد على إثرها 4 مواطنين.

بينما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء بلغ منذ مطلع العام الجاري (88 شهيدًا)، منهم 17 طفلًا، وشهيدة من السيدات.

وسجلت محافظة جنين، أعلى أرقام بـ 35 شهيدًا، في حين حلت نابلس الثانية بـ 21 شهيدًا.