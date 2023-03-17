الجمعة, مارس 17, 2023
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هكذا هربت القوة الإسرائيلية الخاصة التي ارتكبت مجزرة جنين (فيديو)

احتجزت القوة الخاصة مدنيين فلسطينيين داخل أحد المطاعم ما منع المقاومين من إطلاق النار نحوهم

كتب أنس السالم
هروب القوة الإسرائيلية الخاصة التي اغتالت نضال خازم ويوسف الشريم في جنين watanserb.com
هروب القوة الإسرائيلية الخاصة التي اغتالت نضال خازم ويوسف الشريم في جنين
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وطن – وثق مقطع فيديو، لحظة هروب عناصر القوة الإسرائيلية الخاصة التي ارتكبت مجزرة جنين أمس الخميس، بعد احتجازهم مدنيين فلسطينيين، رهائن، داخل أحد المطاعم.

وبحسب مقطع فيديو، متداول، فإنّ عناصر القوة الإسرائيلية، بعد تنفيذهم مهمتهم، باغتيال المقاومين نضال خازم ويوسف الشريم في شارع أبو بكر بمدينة جنين، لجؤوا للإختباء داخل “مطعم فلسطين” في نفس الشارع، بعد مطاردتهم وحصارهم من قبل الشبان، في مركباتهم المدنية التي تسللوا بها إلى المدينة.

ووفق مصادر محلية، فإنّ عناصر القوة الخاصة، احتجزوا مدنيين فلسطينيين، كرهائن، داخل المطعم، ما منع المقاومين الفلسطينيين من إطلاق النار باتجاه المطعم، وبعد 15 دقيقة، جاءت التعزيزات العسكرية لمساندة القوة الخاصة وإخراجها من المطعم.

ويبين المقطع، كيف هربت وحدة النخبة في جيش الاحتلال، من المطعم، إلى إحدى الآليات العسكرية الإسرائيلية.

اغتيال نضال خازم ويوسف الشريم في جنين 

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واغتالت قوة اسرائيلية خاصة، عصر الخميس، المقاومين في كتيبة جنين، نضال خازم وهو قائد قوة البهاء التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ويوسف الشريم وهو أحد قادة كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس في جنين .

واستشهد خلال العملية الى جانب خازم والشريم، شاب وطفل، فيما أصيب العشرات بالرصاص خلال المواجهات العنيفة التي أعقبت تنفيذ الاغتيال، بوضح النهار وفي ساعة ذروة، داخل أحد الأسواق في مدينة جنين.

كتائب القسام تنعى شهداء جنين وتحذر الاحتلال

بعد جريمة جنين الجديدة، وحذرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء الخميس، الاحتلال الإسرائيلي من استمرار جرائمه وحربه الدينية على شعبنا ومقدساته.

وقالت القسام في بيان عسكري إن “قافلة الشهداء تمضي ويتقدم الرجال لمقارعة المحتل غير آبهين بمن عاداهم أو خذلهم، متوكلين على الله، وآخذين بأسباب النصر، معذرين إلى الله في زمن تخلى عنهم فيه القريب والبعيد، يقدمون أرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل الله، ومهراً للحرية والعزة والكرامة”.

وزفت شهداء جنين الأبطال الذين ارتقوا في جريمة اغتيال جبانة واعتداء على أبناء شعبنا، وهم: الشهيد القسامي القائد/ يوسف صالح شريم/ والشهيد القائد المجاهد/نضال أمين خازم، والشهيد البطل/ عمر محمد عوادين، والشهيد البطل/ لؤي خليل الزغير.

وعاهدت القسام على مواصلة الدرب الذي خطوه بدمائهم حتى يكتب الله لنا النصر والتحرير، مؤكدة أنه ستبقى دماء الشهداء وقود الثورة في وجه المحتل، ولعنات تطارده في كل مدينة وشارع وزقاق من حيث لا يحتسب.

وختمت: “لئن ظن المحتل أن تصعيد عدوانه على شعبنا وحربه الدينية التي يشنها على مقدساتنا ستوهن عزمنا أو ستكسر إرادتنا؛ فهو واهم وستثبت الأيام صدق قولنا وكفى”.

ونددت الرئاسة الفلسطينية ورئاسة الوزراء، وجهات وفصائل فلسطينية، بجريمة الاحتلال الجديدة في جنين والتي استشهد على إثرها 4 مواطنين.

بينما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء بلغ منذ مطلع العام الجاري (88 شهيدًا)، منهم 17 طفلًا، وشهيدة من السيدات.

وسجلت محافظة جنين، أعلى أرقام بـ 35 شهيدًا، في حين حلت نابلس الثانية بـ 21 شهيدًا.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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