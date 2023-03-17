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ليس الخفاش..العلماء يقدمون أقوى دليل حتى الآن حول أصل كورونا

وجد الباحثون أن كلاب الراكون، التي تم بيعها بشكل غير قانوني، قامت بتسريب الوباء

كتب ايمان الباجي
ليس الخفاش..العلماء يقدمون أقوى دليل حتى الآن حول أصل كورونا watanserb.com
كورونا
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وطن– منذ سنوات، حاول العديد من العلماء البحث والتوصل إلى منشأ فيروس كورونا الذي تفشى في مدينة ووهان الصينية في أواخر عام 2019 والذي إنتشر لاحقا إلى بقية أراضيها والعالم.

كلاب الراكون

والآن وبعد 3 سنوات على جائحة كورونا، عثر فريق دولي من علماء الفيروسات وعلماء الجينوم وعلماء الأحياء التطورية على أدلة تشير إلى أن فيروس كوفيد ربما انتشر من كلاب الراكون المصابة التي تم بيعها بشكل غير قانوني في سوق المأكولات البحرية في ووهان الصينية، حسبما ذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.

ووفقا لما نشرته صحيفة “هندوستان تايمز“، فقد تم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد أن جمع الباحثون عينات من البيانات الوراثية التي تم أخذها من سوق هونان للمأكولات البحرية بالجملة وقريبة من السوق في عام 2020.

وأضاف التقرير أنه تم أخذ مسحات من الأرضيات والجدران والعربات والأقفاص المستخدمة في نقل الحيوانات.

كلاب الراكون

ووجد الباحثون أيضاً أن العينات كانت مصابة بالفيروس الذي حمل مادة وراثية لحيوانات بما في ذلك كلاب الراكون.

على الرغم من أن هذا لا يؤكد أن كلاب الراكون كانت مصابة بكورونا أو نقلته إلى البشر، إلا أن البحث يشير إلى أن الفيروس انتشر من الحيوانات البرية.

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من جهتها، قالت عالمة الفيروسات في جامعة إيموري أنجيلا راسموسن، أن هذا مؤشر قوي حقا على إصابة الحيوانات في السوق بالعدوى.

وقال التقرير إن البحث قاده ثلاثة باحثين وهم كريستيان أندرسن، ومايكل ووروبي، وإدوارد هولمز، من ولاية جورجيا الأميركية.

وتم نشر البيانات بواسطة قاعدة بيانات جينومية مفتوحة الوصول تسمى GISAID. ثم تم تنزيله وتحليله بواسطة علماء من أمريكا الشمالية وأستراليا وأوروبا.

فيروس كورونا

وكان الصينيون قد فحصوا العينات بالفعل وقالوا إنه “لا يمكن استنتاج أي مضيف حيواني لـ SARS-CoV-2.

المصدرصحيفة hindustantimes، ترجم وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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