كلارا شيا عشيقة بيكيه منهارة وتبكي بعد توبيخها في الشارع!

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وطن– عندما قابلت كلارا شيا مارتي لاعب نادي برشلونة السابق، جيرارد بيكيه ووقعت في حبه، لم تكن تتخيل سيدة العلاقات العامة الشابة، التي كانت تعمل في ذلك الوقت نادلة في ملهى ليلي معروف في برشلونة حتى في أحلامها ، أنها بعد عام كانت على علاقة بأحد الأشخاص الأكثر نفوذاً في إسبانيا لعدة أشهر.

ووفقا لموقع ” okdiario ” الإسباني، فقد كان لهذا الأمر أيضًا جانبًا سلبيًا وقد جربته كلارا بنفسها، ودفعت ثمنًا باهظًا للشهرة التي تُنسب إليها الآن بسبب مغازلة بيكيه والوقوع في حبه.

اللحظة السيئة لكلارا شيا

وأوضح الموقع الإسباني بأن أغاني شاكيرا ، خاصة تلك التي تنتمي إلى جلسات Bizarrap الموسيقية رقم 53 ، والتي توجه فيها إهانات تجاه زوجها السابق ، جيرارد بيكيه، وكلارا شيا، يبدو أن كل هذا قد تغلبت عليه الشابة ، التي قيل إنها عانت من نوبات القلق ، ولكن في الأسابيع الأخيرة .

سخرية محبو شاكيرا من كلارا شيا

وبحسب الموقع، فإنه ما كان على كلارا شيا مارتي أن تتحمله هو أن يراها محبو شاكيرا في الشارع وقيامهم بغناء أغاني شاكيرا في وجهها بنبرة سخرية واضحة.

ولفت الموقع أن كلارا شيا مارتي اختارت دائمًا البقاء في الخلفية والظهور بحذر مع بيكيه، حتى قيام الشاب الكتالوني أو رجل الأعمال ، صاحب شركة كوزموس العالمية القابضة ، بنشر تلك الصورة التي جعلت العلاقة بينهما معروفة بالفعل للجميع، ولكن الحقيقة هي أنه منذ ذلك الحين ازدادت الهجمات على كلارا شيا ، التي ستواجه مرة أخرى مشاكل تتعلق ربما تؤثر على حالتها العقلية.

كلارا شيا تبكي على “خطأ” شاكيرا

وبحسب الموقع، فإن كلارا كشيا رأت بعينها كيف يتعامل معها معجبو شاكيرا وينظرون إليها على أنها عدو ويسخرون منها من خلال غناء الأغنية التي أنتجتها الكولومبية مع بيزاراب، فإن كلارا، مؤكدا على أنها عندما تعود إلى المنزل، لا يمكنها كبح دموعها لاتي تنهمر منها.

بيكيه يساند كلارا شيا ويطالبها بأن لا تسمح لشاكيرا بتحطيمها

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ولفت الموقع إلى أن جيرارد بيكيه هو داعمها الرئيسي ، ويدعوها للتعامل مع الأمر كما كما يفعل هو، دون إعطائها أهمية كبيرة وعدم السماح لشاكيرا بتحطيمها أو الإفلات من العقاب. ومع ذلك ، وعلى الرغم من أن الوقت كله جنون ، إلا أن كلارا شيا مارتي لا ترى نفسها في الوقت الحالي بالقوة لتحمل استهزاء كل أولئك الذين يتمنون لها المرض بعد كل المسلسلات التي حدثت مع بيكيه وشاكيرا.