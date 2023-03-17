الجمعة, مارس 17, 2023
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قرية تدفع 53 ألف دولار لمن يسكن فيها مع عائلته وفق هذه الشروط

"تعرضت القرية الصغيرة للتهديد بالانقراض لبعض الوقت"

كتب أنس السالم
قرية ألبينين في سويسرا watanserb.com
قرية ألبينين في سويسرا
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وطن – قد يجد البعض فيها فرصة سانحة، فلا شيء مطلوب منك سوى أن تحزم أمتعتك، وتتجهز للسفر إلى قرية ألبينين الواقعة في سويسرا، ففيها عرض مغري جداً، للسكن والحياة والحصول على راتب مقداره 53 ألف دولار.

تعاني قرية ألبينين الواقعة في كانتون فاليه في سويسرا من نقص في عدد السكان، لذلك قرر رؤساؤها عرض مبلغ 50000 جنيه إسترليني (حوالي 53 ألف دولار)  لكل من يرغب في الانتقال للعيش فيها، وذلك لإغراء أكبر عدد من الناس للعيش بها، مع فرض بعض الشروط للحصول على المبلغ.

قرية ألبينين في سويسرا
قرية ألبينين في سويسرا

 53 ألف دولار مقابل العيش في قرية ألبينين 

تقع تلك المنطقة على منحدر جبلي على ارتفاع 1300 متر فوق مستوى سطح البحر. وتطل شاليهاتها التقليدية على مساحات شاسعة من القمم البيضاء الثلجية.

تعرضت القرية الصغيرة للتهديد بالانقراض لبعض الوقت، حيث انتقل عدد كبير من السكان من المجتمع الريفي الخلاب لصالح المدن المحيطة.وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية

في نهاية عام 2020، كان عدد سكان القرية 243 فقط، لكن المخطط الذي تم إطلاقه في الأصل في عام 2018، يأمل في عكس هذا الاتجاه، حيث تم إطلاق المخطط قبل 5 سنوات لعكس اتجاه مغادرة الناس للمدينة.

ألبينين في سويسرا
ألبينين في سويسرا

تقع القرية الجذابة على بعد أكثر من 46.8 كم من مدينة السبا لوكيرباد، وعلى بعد 35 دقيقة بالسيارة من كل من عاصمة كانتون سيون ومدينة فيسب الصناعية، فقد قل عدد سكان المدينة على مر السنين بسبب نقص الوظائف.

شروط الإقامة في ألبينين 

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تبحث ألبينن عن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا للإقامة، ستحتاج أيضًا إلى أن تكون مواطنًا سويسريًا مع تصريح إقامة C.

وإذا كنت مواطنًا في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو رابطة التجارة الحرة الأوروبية، أو من الولايات المتحدة أو كندا، فيمكنك الحصول على هذا العرض بعد العيش في سويسرا لمدة 5 سنوات.

لكن بالنسبة للبلدان الأخرى، ستحتاج إلى العيش في سويسرا بشكل مستمر لمدة عقد من الزمان.

كما يجب أن تعيش في منزل تقدر قيمته بما لا يقل عن 200000 فرنك سويسري، وبعد ذلك يجب أن تبقى مقيمًا في ألبينن لمدة 10 سنوات.

والجدير بالذكر أنك إذا غادرت المدينة ذات المناظر الخلابة قبل انتهاء الفصل الدراسي، فسيتعين عليك حينئذٍ سداد مدفوعاتك البالغة 50000 جنيه إسترليني.

المصدرديلي ميل - اخبار الآن - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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