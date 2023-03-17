الجمعة, مارس 17, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدصهيب حسن يوسف يعلن توبته وينقلب على المخابرات الإسرائيلية والنمساوية! (شاهد)
الهدهد

صهيب حسن يوسف يعلن توبته وينقلب على المخابرات الإسرائيلية والنمساوية! (شاهد)

صهيب حسن يوسف يزعم أنه تعرض لمؤامرة من المخابرات النمساوية والإسرائيلية

كتب سالم حنفي
صهيب حسن يوسف watanserb.com
صهيب حسن يوسف
- Advertisement -

وطن– فجر “صهيب”، نجل القيادي في حركة حماس، الشيخ حسن يوسف، قنبلة من العيار الثقيل ، حول ما أثاره سابقا عن انشقاقه عن حركة حماس، وما زعمه عن حصوله على معلومات تزعم تزويد تركيا للحركة بصواريخ.

ووفقا لفيديو تم تداوله، أعلن صهيب حسن يوسف عن عودته إلى “نفسه”، كاشفا أن كل ما تحدث به سابقا هو “أكاذيب”.

ما فعله كان من أجل الهجرة

وأكد نجل القيادي الحمساوي الذي زعم انشقاقه عن الحركة بأنه لم يكن يوما عضوا في الحركة، موضحا أن كل ما كان يريده هو الهجرة مثل بعض الشباب العربي، مؤكدا انه تعرض بسبب هذا الامر إلى مؤامرة نفذتها ضده المخابرات الإسرائيلية والنمساوية.

وكشف أنه ذهب إلى مكتب نمساوي لإجراء مقابلة من أجل اللجوء، إلا انه تفاجأ بوجود اشخاص كثر، طالبوه بالخروج لوسائل الإعلام “في مقابلة مرتبة”، والقول بأن تركيا تدعم حركة حماس بالصورايخ.

صهيب حسن يوسف يعلن توبته

وعبر عن عدم رغبته في الاستمرار في هذه “اللعبة القذرة” حتى لو كلفه هذا الأمر حياته، معلنا عن توبته عن كل ما بدر منه.

وأشار إلى أن المعلومات التي حصل عليها تؤكد إصرار المخابرات النمساوية على تخريب تركيا، مؤكدا أنه لا يريد الآن سوى رضا الله ووالديه.

- Advertisement -

إعلان مصعب حسن يوسف انشقاقه عن حماس

وسبق أن أعلن “مصعب” الشقيق الأكبر لـ”صهيب” اعترافه في لقاء خاص في مارس آذار 2010 بأنه عميل للشين بيت، جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي منذ عشر سنوات.

وقال المذكور انه ابلغ الاسرائيليين بعدد من العمليات الانتحارية قبل وقوعها, ورغم انه قصد بذلك حماية المدنيين الفلسطينيين اضافة الى الاسرائيليين.

كما ادعى انه بعمالته للعدو الصهيوني انقذ حياة والده وعدد من قيادات حماس في الضفة الغربية, بعد ان قرر الشين بيت اغتيالهم, وذلك مقابل خدماته كجاسوس مهم جداً لاسرائيل.

وتفوه المذكور بعبارات حاقدة ضد الاسلام, زاعماً ان المشكلة في فلسطين ليس مع اسرائيل, انما مع القرآن الكريم, مضيفاً انه ارتد عن الاسلام ودخل الدين المسيحي منذ 6 سنوات.

وكان الشيخ حسن يوسف قد تبرأ وعائلته من ابنه مصعب براءة تامة مانعة متقرباً الى الله جل وعلا بذلك.

المصدرتويتر ، يوتيوب ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
تقارير

“رويترز” تحذر من انتفاضة جديدة.. مقاتلون فلسطينيون شباب ينهضون مع غليان الضفة الغربية!

حياتنا

طلاق حسن يوسف وشمس البارودي وصور مسيئة تصل للنائب العام في مصر!

الهدهد

القسام تستخرج معلومات حساسة من حوامة إسرائيلية سيطرت عليها (شاهد)

الهدهد

هجمات قوية تعطل موقع حماس والحركة تكشف عن الفاعل

الهدهد

متوتر ومرعوب.. جندي إسرائيلي أسير لدى حماس يتوسل للإفراج عنه (فيديو)

الهدهد

رسائل نارية من محمد الضيف للفلسطينيين والإسرائيليين في ذكرى انطلاقة حماس

تقارير

تركيا ترفض الامتثال للمطالب الإسرائيلية بترحيل قادة حماس (تقرير)

الهدهد

دولتان لعبتا دوراً حاسماً في حلّ الخلافات بين حماس ودمشق.. اجتماعات وكواليس التفاوض

الهدهد

حماس في مرمى نيران المجلس الإسلامي السوري وبيان مُحرج لحركة المقاومة

الهدهد

هكذا تفاعل “الشنقيطي” مع المصالحة بين حماس وبشار الأسد

الهدهد

حماس تعلن عودة العلاقات مع نظام الأسد.. وانتقادات واسعة لحركة المقاومة

الهدهد

هل تنجح الجزائر في رأب الصدع الفلسطيني؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جورجينا رودريغيز تنهمر في البكاء بتأثر شديد.. ما القصة؟!(شاهد)

بمناسبة اليوم العالمي للنوم..إليك أفضل وضعية للنوم للرقبة وللعمود الفقري

خبيرة تُحذر..منظفات منزلية يجب عليك عدم خلطها أبدََا

جزار سوريا جعل نفسه أضحوكة.. صحيفة ألمانية توثق إحراج بشار الأسد في روسيا (فيديو)

نطحة قوية بين ذكرين من كبش الجبال الصخرية كادت أن تسقط أحدهما (فيديو)

قرية تدفع 53 ألف دولار لمن يسكن فيها مع عائلته وفق هذه الشروط

ليس الخفاش..العلماء يقدمون أقوى دليل حتى الآن حول أصل كورونا

بيان إثيوبي ناري بعد تصريحات مصرية عن سد النهضة.. الأزمة تتعقد والصدام يقترب

سقوط البنوك ليس النهاية.. خبراء اقتصاديون يحذرون من “الأخطر الأكبر”

هكذا هربت القوة الإسرائيلية الخاصة التي ارتكبت مجزرة جنين (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC