الجمعة, مارس 17, 2023
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صراع عائلة “ميسي” على عرض “الهلال” السعودي.. أنتونيلا روكوزو تحسم الأمر!

أنتونيلا روكوز لا ترغب بالعيش في االشرق الأوسط وتفضل العودة إلى برشلونة أو البقاء مع باريس سان جيرمان.

كتب سالم حنفي
صراع عائلة ميسي وعرض الهلال watanserb.com
ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو
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وطن– تزامنا مع الكشف عن تقدم نادي “الهلال” السعودي بعرض ملياري مساوي لعرض لاعب النصر كريستيانو رونالدو، لنجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، كشفت صحيفة “سعودي سبورت” السعودية، عن صراع داخل عائلة اللاعب الأرجنتيني، حسمته زوجته “أنتونيلا روكوزو.

وقال الموقع السعودي إن نادي الهلال ومجلس إدارته، برئاسة فهد بن نافل؛ يقاتل لإقناع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وعائلته، بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024، لافتا إلى أن عقد الأسطورة الأرجنتينية، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ينتهي في يونيو القادم؛ مع تلقيه عرضًا رسميًا للتجديد.

وأكد أن النادي عرض على ليونيل ميسي، البالغ من العمر 35 سنة، راتبًا سنويًا يُقدر بـ400 مليون يورو “1.6 مليار ريال سعودي”؛ في عقد لمدة موسمين، حتى 30 يونيو 2025.

صراع عائلة ميسي بعد عرض الهلال التاريخي وأنتونيلا تحسمها
صراع عائلة ميسي بعد عرض الهلال التاريخي وأنتونيلا تحسمها

وبحسب الموقع، فقد اختلفت آراء عائلة ميسي، والممثلة في اللاعب نفسه، وزوجته أنتونيلا روكوزو، ووالده ووكيل أعماله خورخي؛ بشأن عرض نادي الهلال “التاريخي”، لافتا إلى أن هذه الآراء تمثلت في الآتي:

رأي ليونيل ميسي في العرض

أكد الموقع على ان ميسي يفضل العودة إلى برشلونة؛ في حال سمح اللعب المالي النظيف بذلك، وأنه في حال تعذر العودة لبرشلونة، فإن التجديد مع باريس سان جيرمان؛ سيكون الخيار الثاني.

وأوضح الموقع إنه إذا لم يعد إلى برشلونة أو يجدد مع باريس سان جيرمان، فإنه يرى أن نادي ميامي الأمريكي هو الوجهة القادمة، في حين أن الانتقال إلى السعودية، لتجديد المنافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ سيكون الخيار الأخير.

موقف زوجته أنتونيلا روكوزو

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أكد الموقع على أن زوجة ليونيل ميسي أنتونيلا روكوزو ترفض العيش في منطقة الشرق الأوسط؛ وترفض فكرة الهلال، موضحا أن رغبتها الاولى تتمثل في بقاء “ميسي” في أوروبا.

ولفت الموقع إلى أنها تدعو زوجها للضغط من أجل العودة إلى برشلونة؛ إذا سمح اللعب المالي النظيف، وإنه في حال فشل خيار برشلونة؛ فإن الاستمرار في باريس سان جيرمان، هو الهدف.

أنتونيلا روكوزو
أنتونيلا روكوزو

موقف والده ومدير أعماله خورخي ميسي

أشار الموقع السعودي إلى أن “خورخي” لا يريد عودة ميسي إلى برشلونة؛ لضعف المقابل المالي، مع ترحيبه بتجديد نجله ميسي مع نادي باريس سان جيرمان؛ إذا تم زيادة الراتب السنوي.

وبحسب الموقع، فإن رغبة “خورخي” الأولى؛ تتمثل في انتقال ميسي إلى السعودية، مقابل 3 مليارات ريال، لافتا إلى أن فكرة الولايات المتحدة الأمريكية؛ تأتي في المقام الأخي.

خورخي ميسي
خورخي ميسي

انتصار رأي أنتونيلا روكوزو

وحسم الموقع السعودي الموقف وذلك نقلا عما ورد في الصحافة الاوروبية والعالمية، حيث أشارت آخر الأنباء عن انتصار أنتونيلا روكوزو في هذا الصراع، مؤكدا تعطل صفقة انتقال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، إلى نادي الهلال، واستمراره في الملاعب الأوروبية.

يشار إلى أنه إلى جانب نادي الهلال السعودي ونادي باريس سان جيرمان، يحاول نادي برشلونة الإسباني، استعادة أسطورته ميسي، بداية من الموسم القادم، بالإضافة إلى عرض من إنتر ميامي الأمريكي.

المصدرالسعودي ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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