خبيرة تُحذر..منظفات منزلية يجب عليك عدم خلطها أبدََا

- Advertisement -

وطن– يقوم الكثير من الأشخاص بخلط منتجات التنظيف على اعتقادهم بأنها تصبح فعالة أكثر في تنظيف المنزل والأسطح، ولكن ما لا يعرفه البعض أن هذه المنتجات وإذا تم مزجها مع منتجات أخرى قد تخلق مواد كيميائية قد تكون ضارة على صحة الإنسان.

في هذا السياق، شاركت سارة ديمبسي، خبيرة التنظيف من موقع Myjobquote.co.uk، مع صحيفة إكسبرس البريطانية بعض هذه المواد والمنظفات التي لا يمكن خلطها.

مواد التبييض مع الأمونيا

قالت ديمبسي:”تجنب خلط مواد التبييض مع أي منتج تنظيف يحتوي على الأمونيا.”

والمنتجات التي تحتوي على الصودا الكاوية والكحوليات مثل الأيزوبروبيل والإيثانول تعتبر من المنتجات التي لا يمكن مزجها بالمبيض.

ويشمل ذلك أيضًا منظفات Dettol و Zoflora.

يجب كذلك تجنب خلط مواد التبييض بالخل الأبيض حيث يمكنهم إنتاج غاز الكلور القاتل.

- Advertisement -

وإذا لاحظت رائحة كريهة بعد خلط المنظفات المنزلية، فاترك المنطقة فورًا وافتح بعض النوافذ للتهوية.

وأضافت الخبيرة:”عندما تخلط مواد التبييض مع منتجات التنظيف الأخرى، فإنك تخاطر بتكوين غاز سام.

وهذا يسبب مشاكل في التنفس وألم في الصدر وتهيج في العينين والأنف والحنجرة. في بعض الحالات، قد تتلف الرئتين والكبد.

وهناك بعض العناصر التي يمكن مزجها مع المُبيض بما في ذلك صودا الخبز.



من جهته، قال ديان ديمتروف، الرئيس التنفيذي لشركة لاوندري هيب (Laundryheap):”من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن خلط العديد من المنتجات يزيد من الفعالية في حين أنه في الواقع يمكن أن يكون خطيرًا تمامًا.”

الكحول مع المبيض

وأضاف:“غالبًا ما يتم استخدام الكحول المحمر عند التنظيف، ويستخدمه الناس بقطعة قماش ناعمة على الأحواض المعدنية أو الزجاج.”

وإذا تم خلط الكحول المحمر بالمبيض، فيمكن أن ينتج عنه مادة كيميائية خطيرة للغاية تسمى الكلوروفورم، حسب قول الخبير.



الكلوروفورم مادة كيميائية ثقيلة الرائحة ويمكن أن تسبب تلفًا للكبد والكلى إذا تم استنشاقها. كما يمكن أن تسبب الإغماء، لذا من الضروري الالتزام بمنتج تنظيف واحد فقط.

حامض الستريك

خيار شائع آخر عند تنظيف المنزل هو استخدام حامض الستريك، وهو مركب مشتق في الأصل من عصير الليمون.



وتمامًا كما هو الحال مع مواد التبييض، يجب توخي الحذر من استخدامه على أسطح معينة بالإضافة إلى مزجه مع منتجات أخرى.

أوضح ماثيو هاريسون، خبير التنظيف في PriceYourJob: “نظرًا لخصائصه المسببة للتآكل، يجب الابتعاد عن استخدام حامض الستريك على أسطح الحجر الطبيعي والرخام.”

من المهم أيضًا تجنب استخدام حامض الستريك لتنظيف الأرضيات الخشبية أو الأثاث أو أي أسطح محمية بالشمع أو مادة مانعة للتسرب.

بينما يمكنك مزج حامض الستريك والخل الأبيض معًا، فقد لا يكون ذلك ضروريًا. كلاهما يحتويان على أحماض مفيدة لاستهداف الترسبات الكلسية والعفن، لذا لا داعي لاستخدامهما معًا.

بدلاً من ذلك، فإن أفضل طريقة لتنظيف المنزل هي اختيار منظفات صديقة للبيئة بما في ذلك الخل الأبيض وصودا الخبز.