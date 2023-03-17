جزار سوريا جعل نفسه أضحوكة.. صحيفة ألمانية توثق إحراج بشار الأسد في روسيا (فيديو)

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وطن – سلطت صحيفة بيلد الألمانية، الضوء على لقطة محرجة تعرض لها رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال زيارته لروسيا، التي التقى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتحت عنوان “جزار سوريا الأسد يخدع نفسه في المراسم”، قالت صحيفة “بيلد” إن “الجزار السوري” بشار الأسد زار أهم مؤيديه وهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفة: “في حفل مهم من كل شيء ، جعل الأسد من نفسه أضحوكة! لا ينبغي أن يحب ذلك على الإطلاق رفيقه المجرم بوتين”.

مثل جميع ضيوف الدولة ، كان من المقرر أن يُمنح الأسد شرف وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في الكرملين، وتقليديا، يتم إحياء ذكرى الجنود السوفييت الذين ماتوا في الحرب العالمية الثانية هناك فإن وضع إكليل من الزهور أمر لا بد منه لرؤساء الدول والحكومات.

أضافت الصحيفة: “الأسد الذي قتل مئات الآلاف من المدنيين في سوريا، كان من المقرر أن يتم تصويره هناك كضيف مهم للدولة. لقد حدث ذلك بشكل خاطئ – وكيف”.

وتابعت: “يبدو أن بشار الأسد لم يكن يعرف ماذا يفعل خلال مراسم وضع أكاليل الزهور. وهي: لا شيء تقريبًا. في الواقع، يضع الجنود إكليل الزهور في سلام، ثم يتقدم السياسيون إلى الأمام ، ويفردون الشريط ثم يتوقفون”.

بسبب عزلته الطويلة، ارتكب الأسد فضيحة في مراسم زيارته إلى روسيا 😭😂 pic.twitter.com/NEPPGPX3Pw — نحو الحرية (@hureyaksa) March 17, 2023

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وقالت الصحيفة: “افترض الجزار السوري أن الجنود بحاجة إلى مساعدته: عندما أراد الروس إطفاء إكليل الزهور ، هرع الأسد وراءهم. كما لو كان خائفًا من سقوط إكليل الزهور على الأرض ، يحاول السوري تثبيت إكليل الزهور في مكانه حتى يصبح في موضعه”.

في النهاية ، يبدو أن بشار الأسد أدرك أنه لا يتبع البروتوكول وحاول التستر على الإحراج بإيماءة، وتابعت :”مثل رجل الدولة ، يتراجع الديكتاتور السوري بضع خطوات إلى الوراء ، ويمسك شفتيه ويضع تعابير جادة ، على ما يبدو على أمل ألا يلاحظ أحد الإحراج”.

تسببت الصور في السخرية عبر الإنترنت، وكتب أحد مستخدمي تويتر: “الأسد لم يفهم ماذا يفعل بأكليل الزهور ولسبب ما حاول انتزاعه من حرس الشرف”. ويكتب آخر: “إنه ديكتاتور في سوريا ومهرج في روسيا”.

وبعد المراسم المحرجة، التقى الأسد بديكتاتور الكرملين وأعرب عن دعمه لحرب بوتين العدوانية ضد أوكرانيا.

يُشار إلى أنه في عام 2015 ، تدخلت روسيا في الحرب الأهلية السورية لإبقاء الأسد في السلطة، وقتل الأسد وبوتين مئات الآلاف من الأشخاص، وفق الصحيفة.