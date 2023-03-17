الجمعة, مارس 17, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناتسبب الدوخة والغثيان..5 أطعمة ينصح الخبراء بتجنبها عند السفر بالطائرة
حياتنا

تسبب الدوخة والغثيان..5 أطعمة ينصح الخبراء بتجنبها عند السفر بالطائرة

منها القهوة

كتب ايمان الباجي
تسبب الدوخة والغثيان..5 أطعمة ينصح الخبراء بتجنبها عند السفر بالطائرة watanserb.com
- Advertisement -

وطنكشفت مجموعة من خبراء السفر لصحيفة إكسبرس البريطانية عن خمسة أطعمة يجب على الركاب تجنبها عند السفر بالطائرة لضمان رحلة مريحة.

وأوضح خبراء السفر أن بعض هذه الأطعمة عند تناولها ستسبب على الأرجح الدوخة والغثيان أثناء السفر.

وأشار الخبراء إلى أن الأطعمة المقلية يمكن أن تسبب حرقة في المعدة بسبب محتواها العالي من الدهون وتميل أيضًا إلى احتوائها على نسبة عالية من الصوديوم مما قد يؤدي إلى احتباس السوائل والشعور بانتفاخ أو تورم في الجسم.

أما القهوة وعصير البرتقال ولحم الخنزير المقدد، بالإضافة إلى الأطعمة والمشروبات الحمضية الأخرى، قد تجعل عملية الهضم بطيئة وأقل كفاءة.

الوجبات السريعة

قد يميل الركاب إلى تناول الوجبات السريعة أثناء انتظارهم في المطار، لكن هذه الأطعمة الدهنية “يمكن أن تسبب حرقة المعدة بسبب محتواها العالي من الدهون”.

عند السفر بالطائرة خاصة لمسافات طويلة، ينصح الخبراء بتجنب الأطعمة المقلية والمشروبات الكحولية

تحتوي الوجبات السريعة أيضًا على مستويات عالية من الصوديوم والتي يمكن أن تسبب الانتفاخ أو التورم بسبب احتباس السوائل مما يعني “أن الركاب سيشعورن بالانزعاج الشديد أثناء السفر، خاصة مع ضغط الهواء.”

المشروبات الكحولية

- Advertisement -

عند استهلاك المشروبات الكحولية أثناء الرحلات الجوية، يصاب الجسم بالجفاف والذي بدوره يسبب عدم الراحة والانزعاج وسوء الحالة الصحية.

القهوة

يعد تناول القهوة أثناء الرحلة أمرًا شائعًا للغاية، لكن هذا المشروب يسرع من جفاف الجسم وهو أمر مزعج بشكل خاص عند السفر.

القهوة

من جهتها، كشفت إحدى المضيفات في منشور لها على الإنترنت أن الشاي والقهوة من المشروبات التي يقع تحضيرها بإستخدام خزان المياه الذي لا يتم تنظيفه أبداََ.

عصير البرتقال

تقدم العديد من شركات الطيران عصير برتقال مجاني، خاصةً في الرحلات الطويلة، لكن هذا المشروب معروف بحموضته، ووفقا للخبراء، فإنه من الأفضل تجنبه بأي ثمن.

عند السفر بالطائرة على وجه الخصوص، يمكن أن تحدث حرقة المعدة بسبب ضغط المقصورة – وشرب عصير البرتقال الحمضي لا ينصح به بتاتا.

يمكن أن يؤثر فيتامين سي الموجود في عصير البرتقال أيضًا على المثانة.

الخضروات الصليبية

يمكن للخضروات مثل البروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل واللفت أن تجعل الجسم منتفخًا للغاية بسبب محتواها العالي من الألياف.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

لنوم مريح…خبير سفر يكشف عن أفضل مقعد على متن الطائرة

حياتنا

هذه هي أفضل الأوقات لحجز الرحلات الصيفية

حياتنا

لماذا ينصح دائماً بالسفر صباحاً؟

حياتنا

لتجنب الاضطرابات الجوية..إليك أفضل وقت للسفر بالطائرة

حياتنا

أفضل 5 طرق لحجز تذاكر طيران بأسعار رخيصة

حياتنا

دراسة حديثة تكشف عن مقعد في الطائرة يساعدك على النجاة عند وقوع حادث

حياتنا

كيف تحمي نفسك من الإصابة بالمرض خلال السفر جواََ؟ مضيفو طيران يجيبون

حياتنا

هل تفكر بالسفر قريبََا؟ إليك 5 أشياء يجب عليك فعلها قبل رحلتك

حياتنا

لماذا تجبرك شركة الطيران على تغيير مقعدك حتى لو دفعت مقابل ذلك

حياتنا

فوربس تكشف عن أسوأ وأفضل شركات الطيران والمطارات للسفر خلال موسم الأعياد

حياتنا

بصفته مسؤولاً عن باقي أفراد الطاقم..ما هي المهام الأخرى لكبير طاقم المقصورة؟

حياتنا

عند المغادرة..أشياء مسموح لك بأخذها من الطائرة وأخرى لا!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أزمة بين البحرين وقبرص بسبب علم في مؤتمر برلماني.. ما القصة؟

سرقة فيلا محمد صلاح.. اعترافات مثيرة للمتهمين وسر اختيارها للسطو عليها

“كبدة الحمير” تثير الهلع في مصر وتستنفر السلطات.. ما القصة؟

الأميرة هيا بنت حمزة تظهر بملابس مثيرة في هولندا (شاهد)

هذا ما قاله عائض القرني لمحمد بن سلمان عندما ظن أنه يشك فيه (فيديو)

إعفاء لعمامرة وتعيين أحمد عطاف.. هل تدخل الجيش الجزائري في قرار تبون؟

بكاء همس فكري من شدة الفرحة بعد فوزها في “سعودي آيدول” (فيديو)

ما هو Chat GPT-4؟.. كل ما يجب أن تعرفه عن الذكاء الاصطناعي في أربعة أسئلة

لقطات توثق لحظات مرعبة تعرض لها أمير خان وزوجته (فيديو)

سبب وفاة عبدالله وليد.. “بو داوود” كان يعاني من مرض لا علاج له

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC