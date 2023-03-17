تسبب الدوخة والغثيان..5 أطعمة ينصح الخبراء بتجنبها عند السفر بالطائرة

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وطن– كشفت مجموعة من خبراء السفر لصحيفة إكسبرس البريطانية عن خمسة أطعمة يجب على الركاب تجنبها عند السفر بالطائرة لضمان رحلة مريحة.

وأوضح خبراء السفر أن بعض هذه الأطعمة عند تناولها ستسبب على الأرجح الدوخة والغثيان أثناء السفر.

وأشار الخبراء إلى أن الأطعمة المقلية يمكن أن تسبب حرقة في المعدة بسبب محتواها العالي من الدهون وتميل أيضًا إلى احتوائها على نسبة عالية من الصوديوم مما قد يؤدي إلى احتباس السوائل والشعور بانتفاخ أو تورم في الجسم.

أما القهوة وعصير البرتقال ولحم الخنزير المقدد، بالإضافة إلى الأطعمة والمشروبات الحمضية الأخرى، قد تجعل عملية الهضم بطيئة وأقل كفاءة.

الوجبات السريعة

قد يميل الركاب إلى تناول الوجبات السريعة أثناء انتظارهم في المطار، لكن هذه الأطعمة الدهنية “يمكن أن تسبب حرقة المعدة بسبب محتواها العالي من الدهون”.

تحتوي الوجبات السريعة أيضًا على مستويات عالية من الصوديوم والتي يمكن أن تسبب الانتفاخ أو التورم بسبب احتباس السوائل مما يعني “أن الركاب سيشعورن بالانزعاج الشديد أثناء السفر، خاصة مع ضغط الهواء.”

المشروبات الكحولية

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عند استهلاك المشروبات الكحولية أثناء الرحلات الجوية، يصاب الجسم بالجفاف والذي بدوره يسبب عدم الراحة والانزعاج وسوء الحالة الصحية.

القهوة

يعد تناول القهوة أثناء الرحلة أمرًا شائعًا للغاية، لكن هذا المشروب يسرع من جفاف الجسم وهو أمر مزعج بشكل خاص عند السفر.



من جهتها، كشفت إحدى المضيفات في منشور لها على الإنترنت أن الشاي والقهوة من المشروبات التي يقع تحضيرها بإستخدام خزان المياه الذي لا يتم تنظيفه أبداََ.

عصير البرتقال

تقدم العديد من شركات الطيران عصير برتقال مجاني، خاصةً في الرحلات الطويلة، لكن هذا المشروب معروف بحموضته، ووفقا للخبراء، فإنه من الأفضل تجنبه بأي ثمن.

عند السفر بالطائرة على وجه الخصوص، يمكن أن تحدث حرقة المعدة بسبب ضغط المقصورة – وشرب عصير البرتقال الحمضي لا ينصح به بتاتا.



يمكن أن يؤثر فيتامين سي الموجود في عصير البرتقال أيضًا على المثانة.



الخضروات الصليبية

يمكن للخضروات مثل البروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل واللفت أن تجعل الجسم منتفخًا للغاية بسبب محتواها العالي من الألياف.