بيان إثيوبي ناري بعد تصريحات مصرية عن سد النهضة.. الأزمة تتعقد والصدام يقترب

وطن – شهدت الأيام الماضية، تصعيدا حادا بين مصر وإثيوبيا في ملف سد النهضة الذي تواصل أديس أبابا بناءه، في حين تشكو مصر أضرار بالغة على حصتها المائية تتعرض لها.

ففي أحدث التطورات، ردت إثيوبيا على تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال فيها إن كل الخيارات مفتوحة، وتظل جميع البدائل متاحة، وأن مصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها.

وتزامنت تصريحات شكري مع استعداد إثيوبي للملء الرابع لخزان السد، دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان.

وردا على تصريحات شكري، قالت إثيوبيا في بيان لوزارة خارجيتها، إن مصر خرقت ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

وأضاف البيان، أن أديس أبابا ترفض التصريحات غير المسؤولة المنسوبة إلى وزير خارجية مصر، والتي تحمل تهديدا لإثيوبيا”، وفق قولها.

وأشارت الخارجية الإثيوبية، إلى أن مثل هذا التهديد يشكل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

ولفتت إلى أن هذه التصريحات تمثل أيضا انتهاكا واضحا لاتفاقية إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الموقعة في 23 مارس 2015 بين إثيوبيا ومصر والسودان.

وطالب البيان مصر “بأن تكف عن تصريحاتها القاسية وغير القانونية”، وفق تعبيرها، داعية كافة الجهات المعنية “للتنبه إلى انتهاك مصر الصارخ لمبادئ العلاقات الدولية” مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق أي مصلحة من خلال “التهديد والترهيب”.

في المقابل، شدد البيان على أن التعامل بحسن نية والاحترام الكامل لمبادئ القانون الدولي، سيجعل الحل الودي بين الدول الثلاث “متاحا الوصول إليه” خلال المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي.

وتابع: “مرة أخرى، تكرر إثيوبيا دعواتها للأطراف لإعادة إشراك الاتحاد الإفريقي، والتوصل إلى حل تفاوضي بشأن سد النهضة”.

Statement: “The Ministry of Foreign Affairs of Ethiopia rejects the irresponsible statement attributed to the Foreign Minister of #Egypt threatening #Ethiopia with yet another ‘all options are open’ declaration.” pic.twitter.com/K8NA6wrT2n

— MFA Ethiopia🇪🇹 (@mfaethiopia) March 16, 2023