الجمعة, مارس 17, 2023
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حياتنا

بمناسبة اليوم العالمي للنوم..إليك أفضل وضعية للنوم للرقبة وللعمود الفقري

يوصي معظم يوصي الأطباء وخبراء تقويم العمود الفقري بالنوم على الجانب الأيسر، لأنه يساعد في حل مشاكل الجهاز التنفسي

كتب ايمان الباجي
بمناسبة اليوم العالمي للنوم..إليك أفضل وضعية للنوم للرقبة وللعمود الفقري watanserb.com
وضعيات النوم
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وطنيحتفل العالم اليوم الجمعة الموافق 17 مارس 2023 باليوم العالمي للنوم وهو حدث سنوي يهدف للتذكير بفوائد النوم الجيد والصحي.

وبهذه المناسبة، نشرت صحيفة indiatoday تقريرا تحدثت فيه عن وضعيات النوم وأهميتها للجسم.

في بعض الأحيان، يمكن أن تكون لوضعيتك في النوم آثارًا إيجابية وسلبية على جسمك. وفي حالات أخرى، تضع وضعية النوم السيئة ضغطًا على رقبتك وكتفيك وعمودك الفقري بشكل خاص.

كما يمكن أن تسبب آلام الظهر المستمرة وتعطيل الروتين اليومي للشخص، مما يؤثر في نفس الوقت على نوعية النوم.

وفي هذا السياق كشف الدكتور كولديب كومار جروفر، رئيس قسم الرعاية الحرجة وأمراض الرئة في مستشفى CK Birla، بـ جورجاون، عن ثلاثة وضعيات نوم شائعة تسبب آلام الرقبة ومشاكل في العمود الفقري.

النوم على الظهر

 على الرغم من أن وضع الظهر هو أكثر أوضاع النوم شيوعًا، إلا أنه يؤثر على عمودك الفقري ويفاقم انقطاع التنفس أثناء النوم.

النوم على الظهر
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ومع ذلك، هذه الوضعية تمنع بعض آلام الرقبة والظهر.

النوم على أحد الجانبين.. أفضل وضعية

يوصي معظم الأطباء وخبراء تقويم العمود الفقري بالنوم على الجانب الأيسر، لأنه يساعد في حل مشاكل الجهاز التنفسي.

تشير دراسة طبية أجريت عام 2012 إلى أن “النوم على جانبك الأيسر أثناء الحمل يمكن أن يزيد من تدفق الدم الصحي ويوفر مستويات الأكسجين المثلى لك ولطفلك.” 

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية، يوصى الخبراء بشدة بالنوم على الجانب الأيسر أو الأيمن أيضًا.

كما ان النوم على أحد الجانبين يمنع آلام الرقبة والظهر والكتف، حسب ما أكده الدكتور جروفر.

النوم على البطن

النوم على البطن يفرض ضغطاً إضافياً كبيراً على العمود الفقري.

What Are the Best Positions for Sleeping? | Sleep Foundation

ووفقًا للدكتور آرون شوداري كوتارو، اخصائي في علاج أمراض الجهاز التنفسي، فإن النوم على المعدة يقيد حركة عضلات البطن والعضلات الأخرى الضرورية للنوم.

المصدرصحيفة indiatoday، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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