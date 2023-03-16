الخميس, مارس 16, 2023
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حياتنا

6 أجزاء في الجسم يجب ألا تلمسها أبداً بيديك

منها سرّة البطن..

كتب ايمان الباجي
watanserb.com
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وطنتعدّ الأيدي من أكثر أجزاء الجسم المغطّاة بالجراثيم. في بعض الحالات، يمكنها أيضاً جمع كثير من الجراثيم التي تنتقل بعد ذلك إلى أشخاص آخرين، وهو ما قد يؤثّر بالتالي على صحتك وعلى صحة مَن حولك.

وبحسب تقرير نشرته مجلة “TheHealthy“، هناك أجزاء في الجسم يجب ألا تلمسَها بيديك أبدًا.

الوجه

عندما تكون في الخارج، قد ترى أنّ عددًا كبيرًا من الأشخاص يضعون أيديهم على وجوههم.

وفقًا لماثيو لي، عالم الأحياء الدقيقة: “تحتوي يداك على زيوت يمكن أن تسدّ المسام وتؤدي إلى تفاقم حب الشباب. يمكن أن تؤدي الجراثيم الموجودة على أصابعك إلى تفاقم هذا التأثير”.

وإذا ظهرت البثور، فتأكّد من عدم فقعها أبدًا، فقد يؤدي ذلك إلى تعريض صحتك للخطر.

الوجه

العيون

العين عضو حساس للغاية ويؤدي لمسُها إلى ظهور الجراثيم وإدخال جزيئات دقيقة من الأوساخ عن طريق الخطأ، ما قد يتسبّب في تهيّج القرنية.

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وإذا أردتَ لمس عينيك، فعليك على الأقل أن تتأكّدَ من غسل يديك.

نعلم جميعًا أنّ فركَ أعيننا يمكن أن يسبّب التجاعيد والهالات السوداء بمرور الوقت. إذا شعرتَ بالحكة في عينيك، فحاول استعمال القطرات للمساعدة في منع التهيج.

الأذن

الأجزاء الداخلية من الأذن حساسة وعرضة للتلف، ولهذا يجب مقاومة الرغبة في الحفر بعمق لإزالة شمع الأذن، حيث إن الجلد الذي يربط قناة الأذن رقيق للغاية، ويمكن أن يتمزّق بسهولة.

الأذن

الأنف

يحتوي الجزء الداخلي من أنفك على بكتيريا صحية خاصة به، ولكن عن طريق وضع أصابعك هناك، يمكنك إدخال أنواع مختلفة من البكتيريا، والتي من المحتمل أن تكون غير مرغوب فيها ويمكن أن تسبّب العدوى.

سرّة البطن

سرة البطن هي الجزء الأقذر من الجسم، وقد تحتوي على عدد كبير من البكتيريا، التي لا يمكن الوصول إليها بالكامل وتنظيفها حتى مع الاستحمام.

الأظافر

تحت كلٍّ من أظافر اليدين والقدمين، يعيش عددٌ لا يصدّق من الأوساخ والبكتيريا، حتى غسل اليدين لن يقضيَ على هذه الجراثيم تمامًا، ولهذا السبب يرتدي الأطباء والممرضون قفازات.

المصدرمجلة "thehealthy"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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