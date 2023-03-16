11 عبارة تجعل الناس يشككون في مصداقيتك..

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وطن-يمكن أن يمثل التحدث أمام الجمهور تحديًا للعديد من الأشخاص، سواء كانوا مديرين تنفيذيين أو طلابًا طموحين. كما يمكن أن يكون للطريقة التي تعبر بها عن نفسك تأثير كبير على كيفية فهم جمهورك لك.

لذا، لتحسين مصداقيتك عند التحدث في الأماكن العامة، من المهم تجنب بعض الكلمات والعبارات التي يمكن أن تجعلك تبدو أقل استعدادًا أو ثقة أو مصداقية.

بصفتها خبيرة في الخطابة العامة، أمضت كريستينا هيلينا أكثر من عقد من العمل مع المديرين التنفيذيين في الشركات الكبرى مثل Google و Facebook و LinkedIn. وكانت نصيحتها لهم دائما تتمحور حول: التحدث أقل أفضل من الكلام الكثير، وفق ما نشرته مجلة “سان إي ناتيرال” الفرنسية.

لهذا، لبناء الثقة، تجنب هذه الكلمات والعبارات التي تجعل الناس يشكّون في مصداقيتك ولا يحترمونك:

1. “أعتقد”

قد يجعلك استخدام عبارة “أعتقد” تبدو مترددًا وغير متأكد مما تقوله. وإذا كنت قد أجريت بحثك واستعدت جيدًا، فمن المهم تقديم حجتك بثقة واقتناع.

2. “نوعًا ما”

ينبغي ألا تستخدم عبارة “بطريقة ما”، هذه الكلمة تجعل المستمع غير مؤكد وواثق مما سيقوله المُتحدث، كما تضعف العبارة رسالتك وتؤثر عليها بشكل سلبي. لذا ينبغي أن يكون حضورك قويّ.

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العبارة الأخرى التي لها نفس التأثير هي “بشكل عام” أو “نوعًا ما”.

3. “في رأيي”

إن استخدام عبارة “في رأيي” قد يجعلك تبدو غير متأكد أو متردد في اتخاذ موقف حازم. بالطبع، هذه العبارة تدلّ على أنك تعترف بالاختلافات في الرأي واحترام وجهات النظر الأخرى، ولكن من خلال تكرار قوله، فإنك تخاطر بفقدان المصداقية.

4. “سأحاول”

هل أنت ملتزم تمامًا إذا قلت أنك ستحاول؟ في الحقيقة، هذه الكلمة تعطيك انطباعًا بأنك ملتزم جزئيًا فقط أو أنك تفتقر إلى الثقة للقيام بالمهمة.

5. “أنا آسف، لكن”

عندما تفرط في استخدام عبارات الاعتذار، يمكن أن تبدو ضعيفًا أو وضيعًا جدًا. وإذا كنت تريد الاعتذار، فافعل ذلك عن قناعة. كما لا تقل بعدها كلمات على غرار؛ لكن، فهذا الاعتذار يعتبر غير صادق.

6. “اه”

استخدام عبارة “أه” أو تكرارها من أكثر الأخطاء شيوعًا في الخطابة. يشير إلى أنك غير مستعد أو تفتقر إلى الثقة. إذا كنت تريد أن تكون ذا مصداقية، فمن المهم أن تتحدث بوضوح وثقة.

7. “بكل صدق”

على الرغم من أن عبارة “بكل صدق” تُستخدم غالبًا للتعبير عن الصدق، يمكن أيضًا تفسيرها على أنها عكس ذلك. يعرف الجمهور بالفعل أن نيتك هي قول الحقيقة. لكن، تكرارها سيجعلهم يتساءلون فقط عن سبب محاولتك طمأنتهم إلى صدقك.

8. “ما رأيكم؟”

امنح الأشخاص ما لا يقل عن 15 إلى 30 ثانية ليفهموا ما تقوله، ثم اسألهم إذا كانت لديهم أية أسئلة.

9. “يقتصر على”

استخدام كلمات ضعيفة مثل “يقتصر على” بجعل بيانك أقل أهمية. إذا كنت تريد أن تكون ذا مصداقية، فمن المهم استخدام كلمات قوية ودقيقة تنقل رسالتك بثقة.

10. “إذًا”

استخدام عبارة “إذًا” يمكن أن يجعلك تبدو أقل استعدادًا أو أقل ثقة. إذا كنت تريد أن تكون محلّ ثقة الآخرين، فمن المهم التحدث بوضوح وثقة، دون استخدام الحشو.

11. “لست خبيرًا، لكن”

عندما تستخدم هذه العبارة، فأنت تشكك مباشرة في مصداقيتك من خلال الإيحاء بأنك غير متأكد من معرفتك. وعلى الرغم من أنك تريد أن تحاول الظهور بمظهر جذاب وواثق، فإنه بهذه العبارة أنت تفعل العكس.