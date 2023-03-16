الخميس, مارس 16, 2023
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هذا ما قاله عائض القرني لمحمد بن سلمان عندما ظن أنه يشك فيه (فيديو)

أطنب الداعية السعودي عائض القرني في وصف محمد بن سلمان وتملقه ناعتاً إياه بالعبقري والمثقف

كتب فهمي الورغمي
عائض القرني ومحمد بن سلمان watanserb.com
الداعية السعودي الموالي للنظام عائض القرني
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وطن – روى الداعية السعودي د. عائض القرني في لقاء ضمن برنامج “ثمانية” الذي يبث على “يوتيوب”، أنه التقى بالأمير محمد بن سلمان 6 مرات، وكانت المرة الأولى التي رآه فيها منذ 6 سنوات.

وأضاف الداعية السعودي الموالي للنظام، أنه دخل على ابن سلمان فحياه وطلب منه الجلوس على كرسي بجانبه ولم يكن القرني يعلم عن سبب استدعائه.

يكاد المريب أن يقول خذوني

وعلى طريقة “يكاد المريب أن يقول خذوني” أضاف عائض القرني أنه قال لولي العهد في بداية حديثه “يا طويل العمر ترا يجيكم ناس قد يبلغونكم بكذا وكذا وأنا قدامك الآن”.

فرد عليه ولي العهد بقوله ” أنا لو كنت أشك فيك 1% ما دعوتك، يعني ريح بالك”.

واستدرك عائض القرني مادحاً محمد بن سلمان ومتملقا إياه: “إذا كان في العلم مجدد ففي الحكم مجدد هو محمد بن سلمان.”

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وأوضح أنه مجدد في الحكم كمجدد العلم والطب والهندسة. وزعم القرني أن ما يميز ابن سلمان هو العبقرية في الملاحظة والانتباه والاستحضار والثقافة وأخذ القرار الحاسم –حسب قوله-

انبهار القرني بمحمد بن سلمان

وسبق أن أعرب الداعية السعودي، عائض القرني عن إعجابه بمحمد بن سلمان، قائلًا في تصريحات تليفزيونية أنه «من أكثر الشخصيات في العالم التي أبهرتني في حياتي».

وقال القرني في مقابلة أدلى بها على قناة السعودية الرسمية مع سامي الجابر في نيسان 2022 : «أنا أتيت لسمو الأمير محمد بن سلمان بدعوة أنا أراه في الإعلام من قبل وأشوف النشاط لكن أول مرة أجلس معه.”

وتابع: “جلس بحميمية وبصراحة وبوضوح معي أذكر ذلك الوقت تحدث عن صلح الحديبية مع الرسول صل الله عليه وسلم واستحضر السيرة والتاريخ الحقيقة بهرني”.

منصات لشرعنة الفساد

يذكر أن ابن سلمان الحاكم الفعلي للسعودية حاول منذ توليه لولاية العهد عام 2017، استخدام العديد من العلماء ـ أمثال عائض القرني ـ كبيادق في مشاريعه الخاصة.

وعلى هذا النحو، تحول دور العلماء إلى منصات لشرعنة الفساد، وشرعنة الجرائم بطرق مختلفة ومخادعة للمجتمع.وفق تقرير لوكالة الأناضول.

وعلى الضفة المقابلة، جرى تجريد العلماء الذين لا يدعمون مشاريع وقرارات بن سلمان من وظائفهم، وزج بهم في السجون.

ويشار إلى أنه أيام وباء كورونا وفي حين لم يتم إطلاق سراح نحو 400 عالم، مثل سلمان العودة وعوض القرني، ممن زج بهم بالسجون دون تهم، تم إطلاق سراح مدانين بارتكاب جرائم مثل السرقة والمخدرات والاغتصاب في إطار تدابير منع انتشار الوباء.

وعائض بن عبد الله القرني كاتب وشاعر وداعية إسلامي سعودي، له الكثير من الكتب والخطب والمحاضرات الصوتية والمرئية من دروس ومحاضرات وأمسيات شعرية وندوات أدبية.

ويُعد كتاب لا تحزن أبرز نتاج القرني المعرفي حيث بيع منه أكثر من عشرة ملايين نسخة.

المصدريوتيوب - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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