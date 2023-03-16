الخميس, مارس 16, 2023
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هارفارد بزنس ريفيو: المهارات التي يجب اكتسابها للحصول على مسيرة مهنية محترفة

"النجاح المهني والفشل يسيران جنبًا إلى جنب..."

كتب معالي بن عمر
النجاح في المسيرة المهنية watanserb.com
النجاح في المسيرة المهنية
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وطن-يطمح معظمنا إلى تحقيق مسيرة مهنية طويلة وناجحة، لذلك من الضروري القيام بكل ما هو ممكن لتحقيق ذلك، على غرار: العمل وتنمية المهارات والاجتهاد.

ولكن، هناك العديد من الصفات الأخرى المطلوبة للحصول على وظيفة أحلامك. وهي ميزات وركائز أساسية يجب أن تتمتع بها من أجل أن تكون شخصًا محترفًا مهنيًا، بحسب ما نشرته مجلة “فيمينا” الفرنسية.

فما الصفات والمهارات الحقيقية التي يجب اكتسابها للحصول على مسيرة مهنية محترفة؟

عقلية النمو

وفقًا لدراسة أجراها موقع هارفارد بزنس ريفيو Harvard Business Review، فإن عقلية النمو (عقلية النمو هي الاعتقاد بأن الإنسان قادر على تغيير كفاءاته وقدراته وذكائه) هي الميزة الأساسية التي يجب اكتسابها الموظف من أجل مسيرة مهنية محترفة.

وهذا قائم على مدى قدرته على توجيه مهاراته للتعلم وتطوير مهارات جديدة. وفي الحقيقة، هؤلاء الأشخاص القادرين على تطوير هذه الميزة واكتسابها؛ هم أكثر طموح من الآخرين، سواء في الحياة الشخصية أو المهنية.

النجاح في المسيرة المهنية watanserb.com
النجاح في المسيرة المهنية

ولا شكّ أن العالم والقطاعات المهنية المختلفة اليوم في تطور مستمر، وبالتالي فإن عقلية النمو ضرورية، ما يجعل للموظّف قدرة معينة على التكيف مع التغيير ورغبة أكبر في التعلم. ووفقًا لـتابان سينغال-Tapan Singhel، الرئيس التنفيذي لشركة Bajaj Allianz General Insurance والمؤلف الرئيسي للدراسة، لا يتم اكتساب هذه الخاصيّة عند الولادة ولكنها تتطور بمرور الوقت، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

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كيف تحقق عقلية النمو؟

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سيكون كافياً العمل على أربع نقاط محددة للغاية للوصول إلى عقلية النمو. وحسبما ذكره مؤلفي الدراسة، يجب أن تعرف كيفية؛ التعرف على أخطائك وعدم الخوف من الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك، ومواجهة خوفك من الفشل، ومن ثمّ تغذية نفسك بتجارب الآخرين. هذا هو ملخّص النقاط  الأساسية والشبه أساسية لأي وظيفة.

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الحصول على ترقية في العمل

من جهة أخرى، هناك أمر آخر يجب العمل عليه من أجل الحصول على مسيرة مهنية محترفة؛ فوفقًا لـ Harvard Business Review، فإن النجاح المهني والفشل يسيران جنبًا إلى جنب. ولهذا، من المهم قبول احتمال الفشل ومراقبة نجاح تجارب الآخرين للتعلّم منها.

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المصدرفيمينا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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