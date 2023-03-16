الخميس, مارس 16, 2023
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ما هو Chat GPT-4؟.. كل ما يجب أن تعرفه عن الذكاء الاصطناعي في أربعة أسئلة

GPT-4 هو نموذج ذكاء اصطناعي قوي نجح في اختراق الرأي العام الدولي بوصفه عنوانا لثورة جديدة في عالم التكنولوجيا من تطوير شركة "Open AI"

كتب فهمي الورغمي
Gpt 4 ما هو watanserb.com
GPT-4 تكنولجيا ذكاء اصطناعي"متعددة الوسائط"
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وطن – على عكس سابقتها GPT-3.5، التي اكتفت بالتوليد اللغوي لعشرات المواضيع من مختلف التخصصات، يمكن للشات جي بي تي-4 GPT-4 توليد الصور ومقاطع الفيديو.

قدرات هائلة لآخر إصدار من شات جي بي تي

يمكن أن تساعد تكنولوجيا GPT-4 الأفراد في حساب ضرائبهم، وفقًا لما أظهره جريج بروكمان، رئيس شركة OpenAI، في مقطع ترويجي، يوم الثلاثاء 14 مارس آذار الجاري.

ووفقًا للعرض التوضيحي الذي تم نشره عبر الموقع الرسمي لشركة Open AI، يمكن التقاط صورة لنموذج مرسوم يدويًا لموقع ويب بسيط وإنشاء موقع حقيقي.

بدأت شركة OpenAI الناشئة المدعومة من Microsoft في طرح GPT-4 بالفعل للاستخدام اليومي حول العالم منذ 14 مارس آذار الجاري.

GPT-4 هو تكنولجيا ذكاء اصطناعي”متعددة الوسائط”، مما يعني أنه يمكنه إنشاء محتوى مرئي ومسموع على غرار المقروء.

ما هو الفرق بين GPT-4 و GPT-3.5؟

يأخذ GPT-3.5 المطالبات النصية فقط، في حين أن الإصدار الأخير من نموذج اللغة الكبير يمكنه أيضًا استخدام الصور كمدخلات للتعرف على الكائنات الموجودة في الصورة وتحليلها.

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يقتصر GPT-3.5 على ردود في حوالي 3000 كلمة، بينما يمكن لـ GPT-4 إنشاء ردود لأكثر من 25000 كلمة.

تقل احتمالية استجابة GPT-4 لطلبات المحتوى غير المسموح به بنسبة 82٪ مقارنة بسابقتها وتحرز 40٪ أعلى في بعض اختبارات الواقعية. كما سيسمح للمطورين بتحديد أسلوب الذكاء الاصطناعي الخاص بهم في النسق وطريقة عرضه للمحتوى.

على سبيل المثال، يمكن لـ GPT-4 افتراض أسلوب فلسفي سقراطي للمحادثة والرد على الأسئلة بالأسئلة. كان للتكرار السابق للتكنولوجيا لهجة وأسلوب ثابتان. قالت OpenAI إن مستخدمي ChatGPT سيكون لديهم قريبًا خيار تغيير نسق تفاعل chatbot وأسلوب الردود.

ما هي قدرات GPT-4؟

لقد تفوق الإصدار الأخير على سابقه في امتحان المحاماة في الولايات المتحدة وامتحان تسجيل الخريجين (GRE). يمكن أن يساعد GPT-4 الأفراد أيضًا في حساب ضرائبهم، وفقًا لما أظهره جريج بروكمان، رئيس OpenAI.

Gpt 4 ما هو
بدأت شركة OpenAI الناشئة المدعومة من Microsoft في طرح GPT-4 بالفعل للاستخدام اليومي حول العالم منذ 14 مارس آذار الجاري

أظهر العرض التوضيحي أنه يمكن التقاط صورة لنموذج مرسوم يدويًا لموقع ويب بسيط وإنشاء موقع حقيقي. سيوفر تطبيق Be My Eyes، الذي يلبي احتياجات الأشخاص المعاقين بصريًا، أداة تطوعية افتراضية مدعومة من GPT-4 على التطبيق الخاص به.

ما هي حدود GPT-4؟

وفقًا لـ OpenAI، فإن GPT-4 لها قيود مماثلة للإصدارات السابقة وهي “أقل قدرة من البشر في العديد من سيناريوهات العالم الحقيقي”. كانت الاستجابات غير الدقيقة المعروفة باسم “التكرارية” تمثل تحديًا للعديد من برامج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك GPT-4.

قالت OpenAI إن GPT-4 يمكن أن ينافس رواد التسويق في العديد من المجالات، خاصة عند التعاون مع محرر بشري.

واستشهدت بمثال جاء فيه GPT-4 بمقترحات بدت معقولة، عندما سُئل عن كيفية جعل طرفين يختلفان مع بعضهما البعض.

قال الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، إن GPT-4 كانت “الأكثر قدرة وتوافقًا” مع القيم والنوايا الإنسانية، على الرغم من أنها “لا تزال تحمل عيوبا”، حسب ماذكرت صحيفة “ذا إيكونومست تايمز The economist times”.

تفتقر GPT-4 عمومًا إلى المعرفة بالأحداث التي وقعت بعد سبتمبر 2021، عندما تم قطع الغالبية العظمى من بياناتها. كما أنه لا يتعلم من التجربة.

من يمكنه الوصول إلى GPT-4؟

بينما يمكن لـ GPT-4 معالجة كل من مدخلات النص والصورة، ستكون ميزة إدخال النص فقط متاحة لمشتركي ChatGPT Plus ومطوري البرامج، مع قائمة انتظار، في حين أن إمكانية إدخال الصور ليست متاحة للجمهور حتى الآن.

تم إطلاق خطة الاشتراك، التي توفر وقت استجابة أسرع وأولوية الوصول إلى الميزات والتحسينات الجديدة، في فبراير وتكلف 20 دولارًا شهريًا.

تعمل GPT-4 على تشغيل روبوت الدردشة Bing AI من Microsoft وبعض الميزات المدفوعة في منصة تعلم اللغة Duolingo.

المصدرذا إيكونومست تايمز - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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