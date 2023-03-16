الخميس, مارس 16, 2023
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لقطات توثق لحظات مرعبة تعرض لها أمير خان وزوجته (فيديو)

سطا اللصوص على ساعة بطل الملاكمة أمير خان الماسية الثمينة ولاذوا بالفرار قبل أن يتم القبض عليهم ومحاكمتهم

كتب خالد الأحمد
سطو على أمير خان وزوجته watanserb.com
الملاكم أمير خان وزوجته
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وطن – كشفت لقطات مصورة، التقطتها كاميرا مراقبة، اللحظات المرعبة التي عاشها بطل العالم السابق الملاكم الشهير أمير خان وزوجته، خلال تعرضه لعملية سطو وسط العاصمة البريطانية لندن بهدف سرقة ساعته الماسية في أبريل الماضي.

فيديو وثق لحظة السطو على أمير خان وزوجته

وأظهرت اللقطات التي نشرتها صحيفة “الصن” البريطانية أمير خان وهو يسير مع زوجته على رصيف إلى جانب سيارة مرسيدس فضية اللون كانت متوقفة في المقدمة.

وفجأة يخرج شخصان منها أحدهما مقنع يركض نحو أمير خان، ويوجه مسدسه نحوه قبل سلب ساعته وهي من نوع Franck Muller Vanguard مصنوعة من الذهب عيار 19 قيراطًا ومرصعة بالألماس، وتبلغ قيمتها 72 ألف جنيه إسترليني ويركض إليه عدد من المارة من الرصيف الآخر ولكن اللصوص كانوا قد لاذوا بالفرار، حسب صحيفة “ذا صن“.

 

وكان خان ، الذي يعيش حاليًا في دبي ، يتسوق في نايتسبريدج وسط لندن بينما كانت زوجته المؤثرة تقوم بالتصوير، قبل أن يتناول الزوجان العشاء لمدة ساعة ووقع الهجوم بعد مغادرتهما المطعم.

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وعلق أمير خان على حادثة السطو عبر حساباته بمواقع التواصل، وقال لمتابعيه على تويتر البالغ عددهم 2.1 مليون بعد يوم من الحادثة : “سرقوا قبل قليل ساعتي تحت تهديد السلاح في شرق لندن. في منطقة ليتون. عبرت الشارع مع فريال ولحسن الحظ فإنها كانت تسير خلفي قليلا”.

وأضاف: “ركض رجلان نحوي وطلب مني أحدهما ساعتي بينما صوب مسدسا إلى وجهي، المهم هو أننا لم نصب بسوء”.

الفيديو عرض أمام هيئة المحلفين

وخضع إسماعيل محمد 24 عامًا، وأحمد بنا 25 عامًا، ونور أمين 25 عامًا، للمحاكمة بتهمة السطو المسلح على أمير خان وزوجته “فريال مخدوم” عندما غادرا مطعم Sahara Grill شرق لندن، 18 أبريل الماضي.

وعرضت تلك اللقطات على قناة تلفزيونية مغلقة تم عرضها أمام هيئة المحلفين، في محاكمة المتهمين الثلاث بالتورط في السطو المسلح على أمير خان وزوجته.

واستمعت المحكمة أمس، الأربعاء، إلى أن أحد أفراد العصابة الذي ركض باتجاه بطل الملاكمة أمير خان في الشارع ، ووجه مسدسًا في وجهه وطالبه بتسليم ساعته.

وقال المدعي فيليب إيفانز ك.سي للمحكمة إن “أحد الجناة أوقف سيارته على الجانب الآخر من الطريق ، وعندما غادر خان المطعم ، توقف أمير لفترة وجيزة لتحية بعض الأشخاص خارج المطعم الذين أرادوا إلقاء التحية عليه.ثم شرع في عبور الطريق مع فريال التي كانت تسير خطوات قليلة خلفه.”

“وعندما اقترب السيد خان من السيارة نظر إلى الوراء ليرى مكان زوجته فريال ففوجىء بشخص يحمل مسدسًا ويركض نحوه، وتبعه اللصان الآخران.”

وأضاف المدعي فيليب ايفانز: عندما غادر الزوجان المطعم وجه الرجل مسدسه إلى وجه بطل العالم السابق وقال له: “اخلع الساعة”. وخلع السيد خان ساعته وسلمها للمسلح الذي هرب على الفور “كما ركض رجل آخر نحو السيد خان ، واستدار أيضًا وهرب مع المسلح بمجرد أن تم أخذ الساعة”.

وأبلغت المحكمة أن اللصوص فروا في سيارة مرسيدس كانوا يستقلونها.

وقال خان ، الذي كان بطل العالم في الملاكمة للوزن الخفيف وفاز بالميدالية الفضية في الأولمبياد ، وفق صحيفة independent البريطانية،إن السارق صوب مسدسًا في وجهه وقال: “اخلع الساعة”.

وأضاف الملاكم المولود في بولتون ، والذي تقاعد العام الماضي بسجل احترافي بلغ 34 انتصارًا من 40 مباراة خاضها ، لهيئة المحلفين: “كنت خائفًا حقًا. لدي ثلاثة أطفال ، وكانت زوجتي بجواري أيضًا “.

وتابع “أنا رياضي ، أنا مقاتل”. “لقد كنت دائمًا أواجه أصعب المواقف عندما أدخل الحلبة وأقاتل شخصًا ما ، لكن هذا كان مختلفًا تمامًا ، ومخيفًا للغاية.”

ولدى سؤاله عن مدى قرب السارق منه ، قال خان: “لقد كان قريبًا جدًا. أتذكر المسدس على بعد قدم من وجهي. وأتذكر أنني نظرت مباشرة إلى ثقب المسدس”.

المصدرذا صن + independent + يوتيوب - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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