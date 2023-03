لقطات توثق لحظات مرعبة تعرض لها أمير خان وزوجته (فيديو)

- Advertisement -

وطن – كشفت لقطات مصورة، التقطتها كاميرا مراقبة، اللحظات المرعبة التي عاشها بطل العالم السابق الملاكم الشهير أمير خان وزوجته، خلال تعرضه لعملية سطو وسط العاصمة البريطانية لندن بهدف سرقة ساعته الماسية في أبريل الماضي.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها صحيفة “الصن” البريطانية أمير خان وهو يسير مع زوجته على رصيف إلى جانب سيارة مرسيدس فضية اللون كانت متوقفة في المقدمة.

وفجأة يخرج شخصان منها أحدهما مقنع يركض نحو أمير خان، ويوجه مسدسه نحوه قبل سلب ساعته وهي من نوع Franck Muller Vanguard مصنوعة من الذهب عيار 19 قيراطًا ومرصعة بالألماس، وتبلغ قيمتها 72 ألف جنيه إسترليني ويركض إليه عدد من المارة من الرصيف الآخر ولكن اللصوص كانوا قد لاذوا بالفرار، حسب صحيفة “ذا صن“.

وكان خان ، الذي يعيش حاليًا في دبي ، يتسوق في نايتسبريدج وسط لندن بينما كانت زوجته المؤثرة تقوم بالتصوير، قبل أن يتناول الزوجان العشاء لمدة ساعة ووقع الهجوم بعد مغادرتهما المطعم.

وعلق أمير خان على حادثة السطو عبر حساباته بمواقع التواصل، وقال لمتابعيه على تويتر البالغ عددهم 2.1 مليون بعد يوم من الحادثة : “سرقوا قبل قليل ساعتي تحت تهديد السلاح في شرق لندن. في منطقة ليتون. عبرت الشارع مع فريال ولحسن الحظ فإنها كانت تسير خلفي قليلا”.

Just had my watch taken off me at gun point in East London, Leyton. I crossed the road with Faryal, luckily she was few steps behind me. 2 men ran to me, he asked for my watch whist having a gun pointed in my face. The main thing is we’re both safe.

— Amir Khan (@amirkingkhan) April 18, 2022