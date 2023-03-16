“كبدة الحمير” تثير الهلع في مصر وتستنفر السلطات.. ما القصة؟

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وطن – سيطرت حالة من الهلع والرعب على أهالي محافظة الغربية في مصر، بعد العثور على ٢٥ هيكل عظمي لحمير من الفصيلة الخيلية داخل مصرف، نافقة في المياه بينما تم سلخها وأخذ جلدها وأكبادها.

حمير مذبوحة ومسلوخة تثير الجدل في مصر

وكانت البداية بانبعاث رائحة كريهة من المنطقة، وظهور العديد من الحشرات السوداء والذباب والبعوض، بالإضافة إلى الثعابين والعقارب علي جسر مصرف وسط الأراضي محافظة الغربية.

وهو ما تسبب في حالة من والهلع بين سكان القرى المجاورة خوفا من أن تكون كبدة هذه الحمير المستأصلة، قد تم بيعها فى المطاعم أو المحلات على أنها كبدة أغنام كما حصل في مرات سابقة.

وتأتي هذه الحادثة المثيرة للاشمئزاز بالتزامن مع الارتفاع غير المسبوق لأسعار اللحوم والدواجن في مصر.

وفور عثور الأهالي على الحمير المسلوخة، تم إبلاغ الجهات المعنية للتحقيق بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على جهات التحقيق تم تكليف رجال الشرطة بتحديد هوية المتهمين وسرعة ضبطهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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وعلى الفور تم تشكيل لجنة مكونة من مديري الطب البيطرى بقطور وطنطا.

وصرح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية لموقع “فيتو“، أن واقعة العثور على جثث حمير، والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي صحيحة، لافتا إلى أن الغرض من ذبحها وسلخها هو الحصول على الجلود.

وأضاف أنور للمصدر ذاته أن مسؤولي المديرية انتقلوا فور علمهم بالحادث إلى القرية موقع البلاغ وتم العثور على ٢٥ حمارا بكامل هيئتها وأنه تم سلخها من أجل الحصول على جلودها لبيعها.

ووفق ما أفاد موقع “القاهرة 24” فإن هذه الواقعة تعتبر رقم 11 في محافظة الغربية خلال أشهر قليلة.

إذ قبلها بشهر، كان أهالي قرية محلة مرحوم بدائرة مركز طنطا قد عثروا على 10 حمير مذبوحة ومسلوخة على امتداد مصرف شوبر.

وفي العام قبل الماضي، تداول رواد مواقع التواصل فيديو لحمير مذبوحة ومسلوخة في إحدى مدن محافظة المنيا جنوب القاهرة، وقبلها ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، شمال القاهرة، القبض على عصابة تخصصت في ذبح الحمير واستغلال جلودها في أغراض تجارية.

وتمكنت السلطات المصرية في، نوفمبر الماضي، من ضبط عدة تشكيلات عصابية تخصصت في ذبح وسلخ الحمير وبيع لحومها في محافظات الفيوم والمنيا والبحيرة والغربية وسوهاج.

وعقب رصد الأجهزة الأمنية تداول خبر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” تحت عنوان “سرقة وذبح عدد من الدواب “حمير” من منازل إحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية”.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 4 أشخاص “لإثنين منهم معلومات جنائية”، مقيمين بمحافظة الشرقية.

منتجات اللحوم المجمدة

وكانت ضجة قد أثيرت في مصر، في نوفمبر 2022 بعدما كشفت دراسة أجرتها كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أنّ بعض منتجات اللحوم المجمدة، مثل: البرجر والشاورما والهوت دوغ واللانشون: التي أكلها المصريون خلال عام 2021، تحتوي على لحم الخنازير والكلاب والحمير.

وعلى الرغم من أن الكلية تبرأت من هذه الدراسة، إلا أنّ عميد كلية الزراعة السابق “عمرو مصطفى”، وأحد القائمين على الدراسة، قال إنها تمّت خلال عمادته للكلية داخل معامل الكلية، وبمشاركة متخصصين على كفاءة عالية.

وأوضح أن الدراسة أجريت على 60 عينة من اللحوم المتواجدة في الأسواق المصرية المختلفة، وكذلك من الباعة المتجولين في المناطق الشعبية.

وأفاد بأنّ العينات التي ثبتت إيجابيتها في الدراسة بوجود لحوم مغشوشة، تحتوي على لحوم خنازير وحمير وكلاب وأحصنة، كانت جميعها في المناطق الشعبية مع الباعة المتجولين.

ولفت إلى أنّ المنافذ المعتمّدة وجميع السوبر ماركت، جاءت نتائج العينات التي أخذت منها سلبية وسليمة.