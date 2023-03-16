الخميس, مارس 16, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهد"كبدة الحمير" تثير الهلع في مصر وتستنفر السلطات.. ما القصة؟
الهدهد

“كبدة الحمير” تثير الهلع في مصر وتستنفر السلطات.. ما القصة؟

عُثر على ٢٥ هيكل عظمي لحمير من الفصيلة الخيلية مذبوحة ومسلوخ جلدها في محافظة الغربية بمصر

كتب خالد الأحمد
ذبح حمير في الغربية watanserb.com
العثور على 25 حمارا مسلوخة الجلد بالغربية
- Advertisement -

وطن – سيطرت حالة من الهلع والرعب على أهالي محافظة الغربية في مصر، بعد العثور على ٢٥ هيكل عظمي لحمير من الفصيلة الخيلية داخل مصرف، نافقة في المياه بينما تم سلخها وأخذ جلدها وأكبادها.

حمير مذبوحة ومسلوخة تثير الجدل في مصر

وكانت البداية بانبعاث رائحة كريهة من المنطقة، وظهور العديد من الحشرات السوداء والذباب والبعوض، بالإضافة إلى الثعابين والعقارب علي جسر مصرف وسط الأراضي محافظة الغربية.

وهو ما تسبب في حالة من والهلع بين سكان القرى المجاورة خوفا من أن تكون كبدة هذه الحمير المستأصلة، قد تم بيعها فى المطاعم أو المحلات على أنها كبدة أغنام كما حصل في مرات سابقة.

وتأتي هذه الحادثة المثيرة للاشمئزاز بالتزامن مع الارتفاع غير المسبوق لأسعار اللحوم والدواجن في مصر.

وفور عثور الأهالي على الحمير المسلوخة، تم إبلاغ الجهات المعنية للتحقيق بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على جهات التحقيق تم تكليف رجال الشرطة بتحديد هوية المتهمين وسرعة ضبطهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

- Advertisement -

وعلى الفور تم تشكيل  لجنة مكونة من مديري الطب البيطرى بقطور وطنطا.

وصرح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية لموقع “فيتو“، أن واقعة العثور على جثث حمير، والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي صحيحة، لافتا إلى أن الغرض من ذبحها وسلخها هو الحصول على الجلود.

وأضاف أنور للمصدر ذاته أن مسؤولي المديرية انتقلوا فور علمهم بالحادث إلى القرية موقع البلاغ وتم العثور على ٢٥ حمارا بكامل هيئتها وأنه تم سلخها من أجل الحصول على جلودها لبيعها.

ووفق ما أفاد موقع “القاهرة 24” فإن هذه الواقعة تعتبر رقم 11 في محافظة الغربية خلال أشهر قليلة.

إذ قبلها بشهر، كان أهالي قرية محلة مرحوم بدائرة مركز طنطا قد عثروا على 10 حمير مذبوحة ومسلوخة على امتداد مصرف شوبر.

وفي العام قبل الماضي، تداول رواد مواقع التواصل فيديو لحمير مذبوحة ومسلوخة في إحدى مدن محافظة المنيا جنوب القاهرة، وقبلها ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، شمال القاهرة، القبض على عصابة تخصصت في ذبح الحمير واستغلال جلودها في أغراض تجارية.

وتمكنت السلطات المصرية في، نوفمبر الماضي، من ضبط عدة تشكيلات عصابية تخصصت في ذبح وسلخ الحمير وبيع لحومها في محافظات الفيوم والمنيا والبحيرة والغربية وسوهاج.

وعقب رصد الأجهزة الأمنية تداول خبر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” تحت عنوان “سرقة وذبح عدد من الدواب “حمير” من منازل إحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية”.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم  4 أشخاص “لإثنين منهم معلومات جنائية”، مقيمين بمحافظة الشرقية.

منتجات اللحوم المجمدة

وكانت ضجة قد أثيرت في مصر،  في نوفمبر 2022 بعدما كشفت دراسة أجرتها كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أنّ بعض منتجات اللحوم المجمدة، مثل: البرجر والشاورما والهوت دوغ واللانشون: التي أكلها المصريون خلال عام 2021، تحتوي على لحم الخنازير والكلاب والحمير.

وعلى الرغم من أن الكلية تبرأت من هذه الدراسة، إلا أنّ عميد كلية الزراعة السابق “عمرو مصطفى”، وأحد القائمين على الدراسة، قال إنها تمّت خلال عمادته للكلية داخل معامل الكلية، وبمشاركة متخصصين على كفاءة عالية.

وأوضح أن الدراسة أجريت على 60 عينة من اللحوم المتواجدة في الأسواق المصرية المختلفة، وكذلك من الباعة المتجولين في المناطق الشعبية.

وأفاد بأنّ العينات التي ثبتت إيجابيتها في الدراسة بوجود لحوم مغشوشة، تحتوي على لحوم خنازير وحمير وكلاب وأحصنة، كانت جميعها في المناطق الشعبية مع الباعة المتجولين.

ولفت إلى أنّ المنافذ المعتمّدة وجميع السوبر ماركت، جاءت نتائج العينات التي أخذت منها سلبية وسليمة.

المصدرفيتو + القاهرة 24 - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
تقارير

مصر.. قفزة جديدة مفاجئة للدولار بالسوق السوداء ومشهد ضبابي للاقتصاد

الهدهد

صور لصوص فيلا محمد صلاح وما ضُبط بحوزتهم من ممتلكات “الفرعون”

الهدهد

سارة محمد قد تسترد بصرها.. صديقتها فجرت مفاجأة وتطلب سرعة التنفيذ (فيديو)

الهدهد

بعد تصريحات شكري.. هل تُقدم مصر على عمل عسكري ضد سد النهضة؟

حياتنا

أحضان وإذلال وقبلات جماعية.. مصري يصالح زوجته بوساطة عائلة إماراتية (فيديو)

الهدهد

قيمته ربع مليون دولار.. عقد آية السيسي من الألماس الخالصة خلال زفاف الأميرة إيمان يستفز المصريين (شاهد)

الهدهد

مكايدة سياسية.. مصر تغير اسم محور الملك سلمان إلى الفريق كمال عامر!

حياتنا

مقطع فيديو لشخص يغني فوق قبر يثير حفيظة السودانيين (شاهد)

الهدهد

آية السيسي تمضغ العلكة وتتصرف بغرابة في حفل زفاف الأميرة إيمان

حياتنا

مخدرات وعلاقة جنسية مُحرمة.. تفاصيل جديدة بقضية البلوجر آية إيهاب ومفاجأة

الهدهد

ما سرقه اللصوص من فيلا محمد صلاح وطريقة دخولهم لا تُصدق

الهدهد

سارة محمد تفقد بصرها نهائيا.. ما موقف خطيبها الذي فدته بنفسها وتخلى عنها؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الأميرة هيا بنت حمزة تظهر بملابس مثيرة في هولندا (شاهد)

هذا ما قاله عائض القرني لمحمد بن سلمان عندما ظن أنه يشك فيه (فيديو)

إعفاء لعمامرة وتعيين أحمد عطاف.. هل تدخل الجيش الجزائري في قرار تبون؟

بكاء همس فكري من شدة الفرحة بعد فوزها في “سعودي آيدول” (فيديو)

ما هو Chat GPT-4؟.. كل ما يجب أن تعرفه عن الذكاء الاصطناعي في أربعة أسئلة

لقطات توثق لحظات مرعبة تعرض لها أمير خان وزوجته (فيديو)

سبب وفاة عبدالله وليد.. “بو داوود” كان يعاني من مرض لا علاج له

ما هي شروط الدول العربية لإخراج نظام الأسد من عزلته ورفع العقوبات؟

مصر.. قفزة جديدة مفاجئة للدولار بالسوق السوداء ومشهد ضبابي للاقتصاد

أفضل 10 مطارات في العالم لعام 2023 وإنجاز كبير لقطر (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC