في فصل الصيف..أخطاء يجب تجنبها عند العناية بالبشرة

وطن– غالبًا ما تتعرض البشرة للجفاف في فصل الصيف بسبب التعرق المفرط والحرارة.

وعندما لا نعتني ببشرتنا بالشكل الصحيح خلال الأشهر الحارة، تتشكل حالات مختلفة مثل الطفح الجلدي وحروق الشمس وحب الشباب والكلف وحساسية الشمس.



غالبًا ما يوصي أطباء الأمراض الجلدية باستخدام واقي الشمس لتجنب مجموعة من مشاكل البشرة، حتى على المدى الطويل.

ومن أجل الحصول على بشرة صحية وخالية من حروق الشمس والحساسية، احذر من هذه الأخطاء التي كشفها موقع صحيفة “indiatoday“.



عدم إعادة تطبيق كريم الواقي من الشمس



على مر السنين، دعا الخبراء إلى استخدام واقيات الشمس للحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي تسبب حروق الشمس وبقع الشمس والشيخوخة.

وينصح أطباء الأمراض الجلدية بإعادة وضع الكريم الواقي من الشمس بعد كل 2-3 ساعات للحصول على حماية كافية.

عدم استخدام المرطب

حتى إذا كانت بشرتك دهنية أو معرضة لحب الشباب، فإن المرطب مهم لأنه يحبس محتوى الماء في البشرة، مما يجعلها ناعمة ونضرة.

فإن استخدام مرطب يحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك والنياسينامي مثالي لتنظيف البشرة.



وضع المكياج الثقيل

إذا كنتِ في طريقك للخروج تحت أشعة الشمس، فإن وضع المكياج الثقيل ليس أفضل طريقة للحفاظ على بشرتك محمية.

المكياج الثقيل مثل استخدام طبقات متعددة من كريم الأساس والكونسيلر والكونتور يمكن أن يؤدي إلى احتقان المسام.

بدلاً من ذلك، يوصي العديد من الخبراء باستخدام واقي الشمس الملون لحماية وجهك من الإشعاع الضار.

عدم شرب كمية كافية من الماء

يعتبر الترطيب جانبًا مهمًا للحفاظ على صحة البشرة في الصيف. إلى جانب العلاجات الموضعية، فإن تناول الفواكه الموسمية وشرب 2-3 لترات من الماء يوميًا يمكن أن يحافظ على رطوبتك وصحتك.

علاوة على ذلك،فإن اتباع نظام غذائي غني بالمحتوى المائي يمكن أن يمنع ضربات الحرارة.