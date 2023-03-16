سبب وفاة عبدالله وليد.. “بو داوود” كان يعاني من مرض لا علاج له

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وطن – تُوفي الفنان البحريني عبد الله وليد المشهور لدى الجمهور العريض بشخصية “بوداوود” بعد معاناة مع المرض، نتجت بشكل خاص مع معاناته المتواصلة منذ سنوات من مرض السكري، عن عمر ناهز الـ 74 عاماً.

سبب وفاة بوداوود

عبدالله وليد هو واحد من أشهر الممثلين البحرينيين الذي يعتبر من ألمع نجوم بلده بالمنطقة العربية، حيث بدأ حياته الفنية عام 1977، وقدم مختلف الأدوار الفنية والتراثية.

وشارك في عدة أعمال تلفزيونية، ومن الشخصيات التي قدمها مؤخرًا ولاقت شعبية هي شخصية «بوداود» في المسلسل البحريني الكوميدي “سوالف طفاش”.

فارق الفنان البحريني عبد الله وليد الشهير بلقب “بو داوود” الحياة على إثر تدهور حالته الصحية في وقت سابق من هذا الشهر، نتيجة مضاعفات مرض السكري.

مصادر إعلامية وشخصيات عامة في البحرين، أعلنت صباح اليوم، الخميس 16 مارس 2023، وفاة الفنان عبدالله وليد المعروف بشخصية “بو داود”، عن عمر ناهز الـ 74 عاماً.

قضى “بو داوود” ساعاته الأخيرة، قبل الانتقال إلى الرفيق الأعلى، في العناية المركزة في مجمع السلمانية الطبي، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها ودخل على أثرها المستشفى.

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ويعود الحديث عن مرض الفنان عبد الله وليد، لفترة سابقة صرحت خلالها ابنة أخيه “أن الفنان عانى قبل فترة من ارتفاع السكر في الدم الذي أدى إلى حدوث مضاعفات مع الأمراض المزمنة الذي يعاني منها، استدعت لنقله إلى العناية المركزة في‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي، لكنه وبعد فترة من العلاج خرج من المستشفى إلى المنزل”.

وأضافت: “بعد أيام من خروجه تعرض لوعكة صحية ثانية خطيرة جدا تسببت له بنقص الأكسجين في الدم، والتهابات في الرئة ونقص الصوديوم ما استدعى نقله للمستشفى العسكري ومنها للعناية القصوى في السلمانية”.

صدمة في البحرين ودعوات المغفرة له تجتاج تويتر

صدمت وفاة الفنان البحريني عبد الله وليد، جزءا كبيرا من الرأي العام والنشطاء الثقافيين والممثلين في البحرين، وهو ماظهر في منشورات التعازي التي شاركها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث شارك الفنان “حبيب غلوم” صورة للراحل وعلق عليها قائلا “الفنان القدير عبدالله وليد في ذمة الله خالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة وللأسرة الفنية في البحرين، ونسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى إنا لله وإنا إليه راجعون”

View this post on Instagram A post shared by Habib Ghuloom AlAttar (@habibgalattar)

وقال “إبراهيم المناعي” من جانبه “خالص العزاء والمواساة إلى أسرة وأصدقاء فقيد البحرين العزيز الفنان المخضرم عبدالله_وليد رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

خالص العزاء والمواساة إلى أسرة وأصدقاء فقيد #البحرين 🇧🇭 العزيز الفنان المخضرم #عبدالله_وليد رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/jHlTV68nxh — Ebrahim Al mannai.🇧🇭 (@ebrahimalmannai) March 16, 2023

وقال الناشط “نوار بن عبد الله المطوع” في تغريدة أخرى: “البحرين فقدت اليوم الفنان الكبير عبدالله_وليد بعد مسيرة فنية حافلة بالتميز.. شخصيا تعلمت منه الكثير.”

وتابع: “كان داعم لي في إعادة إحياء المسرح الشبابي في الأندية و المراكز_الشبابية عندما كنت حينها مديرا في وزارة الشباب والرياضة ولن أنسى جهوده في انجاح مهرجان خالد_بن_حمد للمسرح الشبابي”.

#البحرين فقدت اليوم الفنان الكبير #عبدالله_وليد بعد مسيرة فنية حافلة بالتميز شخصيا تعلمت منه الكثير، كان داعم لي في إعادة إحياء المسرح الشبابي في الأندية و #المراكز_الشبابية عندما كنت حينها مديرا في وزارة الشباب والرياضة ولن أنسى جهوده في انجاح مهرجان #خالد_بن_حمد للمسرح الشبابي pic.twitter.com/5P9R5fzbGD — نوّار عبدالله المطوع (@Nawaralmutawa) March 16, 2023

فيما نعت “شيماء سبت” الراحل بكلمات مؤثرة قالت خلالها “البحرين فقدت اليوم الفنان القدير عبدالله وليد بعد عناء طويل مع المرض كان صاحب مسيرة فنية حافلة بالتميز شخصيا تعلمت منه الكثير، الالتزام وحب العمل والتفاني فيه كان داعم لي في المسرح والتلفزيون رحمه الله عليه، إنا لله وانا اليه راجعون”.

#البحرين فقدت اليوم الفنان القدير #عبدالله_وليد بعد عناء طويل مع المرض كان صاحب مسيرة فنية حافلة بالتميز شخصيا تعلمت منه الكثير، الالتزام وحب العمل والتفاني فيه كان داعم لي في المسرح والتلفزيون رحمه الله عليه " إنا لله وانا اليه راجعون " اللهم ارحمه واغفر واعفو عنه pic.twitter.com/5kExqM6AEs — شيماء سبت // Shaima Sabt (@shaimasabt) March 16, 2023

بدورها، نعت “هيفاء حسين” الراحل عبدالله وليد من خلال صورة له شاركتها على إنستقرام وكتبت، “لا حول ولا قوة الا بالله، الفنان البحريني الاستاذ عبدالله وليد في ذمة الله”.