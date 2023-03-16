دراسة تحذر..ورق التواليت يحتوي على مادة يمكن أن تصيبك بهذا المرض القاتل

وطن– كشفت دراسة حديثة تحدث عنها موقع “ndtv” أن ورق التواليت يحتوي على “مواد كيميائية سامة” قد تسبب السرطان.
ورق التواليت
تشير الدراسة المنشورة التي أجرتها جامعة فلوريدا والتي نُشرت نتائجها في مجلة العلوم البيئية والتكنولوجيا التابعة للجمعية الكيميائية الأمريكية إلى أن ورق التواليت الذي نستخدمه مليء بمركبات تعرف باسم “الفاعلات بالسطح الفلورية” (PFAS).
فحصت الدراسة علامات تجارية رئيسية من أوراق المراحيض في أمريكا الشمالية، وغرب أوروبا، وإفريقيا، وأمريكا الوسطى، وأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى عينات مياه الصرف الصحي من ثمانية مصانع لمعالجة مياه الصرف الصحي في فلوريدا.
ووجد الفريق أن ورق التواليت غير العضوي والمنتجات المصنوعة من الألياف المعاد تدويرها كانت من ألياف من مواد تحتوي على مركّبات PFAS.