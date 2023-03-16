دراسة تحذر..ورق التواليت يحتوي على مادة يمكن أن تصيبك بهذا المرض القاتل

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وطن– كشفت دراسة حديثة تحدث عنها موقع “ndtv” أن ورق التواليت يحتوي على “مواد كيميائية سامة” قد تسبب السرطان.

ورق التواليت

تشير الدراسة المنشورة التي أجرتها جامعة فلوريدا والتي نُشرت نتائجها في مجلة العلوم البيئية والتكنولوجيا التابعة للجمعية الكيميائية الأمريكية إلى أن ورق التواليت الذي نستخدمه مليء بمركبات تعرف باسم “الفاعلات بالسطح الفلورية” (PFAS).

فحصت الدراسة علامات تجارية رئيسية من أوراق المراحيض في أمريكا الشمالية، وغرب أوروبا، وإفريقيا، وأمريكا الوسطى، وأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى عينات مياه الصرف الصحي من ثمانية مصانع لمعالجة مياه الصرف الصحي في فلوريدا.

ووجد الفريق أن ورق التواليت غير العضوي والمنتجات المصنوعة من الألياف المعاد تدويرها كانت من ألياف من مواد تحتوي على مركّبات PFAS.



وكتب مؤلفو الدراسة: “يجب اعتبار ورق التواليت مصدرا رئيسيا محتملا لدخول مركّبات PFAS في أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي”. تُعرف “الفاعلات بالسطح الفلورية” بأنها مجموعة تتكون من نحو 14 ألف مادة كيميائية تُستخدم عادة في آلاف من المنتجات الاستهلاكية المقاومة للمياه والحرارة. كما أنها تستخدم في عدد من الأدوات المنزلية، بما في ذلك الملابس والأثاث والمواد اللاصقة والتغليف والأسلاك. تسبب السرطان كما يوحي الاسم، لا تتحلل هذه المواد الكيميائية بشكل طبيعي وترتبط ب السرطان وأمراض الكبد وأمراض الكلى واضطرابات المناعة الذاتية وغيرها من المشكلات الصحية الخطيرة. ويمكن امتصاص PFAS عن طريق الجلد، ولكن لا يوجد بحث حول كيفية دخوله إلى الجسم أثناء عملية المسح.



من دهته، قال جيك طومسون، المؤلف الرئيسي للدراسة وطالب الدراسات العليا لدى جامعة فلوريدا:”أنا لا أتسرع في تغيير مناديل المرحاض الخاصة بي ولا أقول إن على الناس التوقف عن استخدامها أو تقليل كميتها.”