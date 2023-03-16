الخميس, مارس 16, 2023
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حياتنا

دراسة تحذر..ورق التواليت يحتوي على مادة يمكن أن تصيبك بهذا المرض القاتل

كشفت الدراسة أن ورق التواليت يحتوي على "مواد كيميائية سامة" قد تسبب السرطان

كتب ايمان الباجي
دراسة تحذر..ورق التواليت يحتوي على مادة يمكن أن تصيبك بهذا المرض القاتل watanserb.com
ورق التواليت
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وطن– كشفت دراسة حديثة تحدث عنها موقع “ndtv” أن ورق التواليت يحتوي على “مواد كيميائية سامة” قد تسبب السرطان.

ورق التواليت

تشير الدراسة المنشورة التي أجرتها جامعة فلوريدا والتي نُشرت نتائجها في مجلة العلوم البيئية والتكنولوجيا التابعة للجمعية الكيميائية الأمريكية إلى أن ورق التواليت الذي نستخدمه مليء بمركبات تعرف باسم “الفاعلات بالسطح الفلورية” (PFAS).

فحصت الدراسة علامات تجارية رئيسية من أوراق المراحيض في أمريكا الشمالية، وغرب أوروبا، وإفريقيا، وأمريكا الوسطى، وأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى عينات مياه الصرف الصحي من ثمانية مصانع لمعالجة مياه الصرف الصحي في فلوريدا.

ووجد الفريق أن ورق التواليت غير العضوي والمنتجات المصنوعة من الألياف المعاد تدويرها كانت من ألياف من مواد تحتوي على مركّبات PFAS.

ورق التواليت
وكتب مؤلفو الدراسة: “يجب اعتبار ورق التواليت مصدرا رئيسيا محتملا لدخول مركّبات PFAS في أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي”.
تُعرف “الفاعلات بالسطح الفلورية” بأنها مجموعة تتكون من نحو 14 ألف مادة كيميائية تُستخدم عادة في آلاف من المنتجات الاستهلاكية المقاومة للمياه والحرارة.
كما أنها تستخدم في عدد من الأدوات المنزلية، بما في ذلك الملابس والأثاث والمواد اللاصقة والتغليف والأسلاك.

تسبب السرطان

كما يوحي الاسم، لا تتحلل هذه المواد الكيميائية بشكل طبيعي وترتبط بالسرطان وأمراض الكبد وأمراض الكلى واضطرابات المناعة الذاتية وغيرها من المشكلات الصحية الخطيرة.
ويمكن امتصاص PFAS عن طريق الجلد، ولكن لا يوجد بحث حول كيفية دخوله إلى الجسم أثناء عملية المسح.
من دهته، قال جيك طومسون، المؤلف الرئيسي للدراسة وطالب الدراسات العليا لدى جامعة فلوريدا:”أنا لا أتسرع في تغيير مناديل المرحاض الخاصة بي ولا أقول إن على الناس التوقف عن استخدامها أو تقليل كميتها.”
مناديل المرحاض
وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ربطت الدراسات الحديثة المستويات العالية من استهلاك PFAS بزيادة مستويات الكوليسترول وضغط الدم، وزيادة خطر الإصابة بسرطان الكلى أو الخصية، وانخفاض استجابة اللقاح لدى الأطفال.
المصدرموقع ndtv، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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