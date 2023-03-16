دراسة: ارتفاع مستوى الكافيين في الدم يقلل من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني

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وطن-كشفت دراسة سويدية حديثة، أن ارتفاع مستوى الكافيين في الدم، قد يحد من كمية الدهون في الجسم، التي يحملها الشخص، ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، يأتي ذلك تأكيداً لدراسات سابقة قائمة على الملاحظة.

ولكن، لسائل أن يسأل؛ هل يمكن أن تصبح القهوة وسيلة لمحاربة السمنة ومرض السكري؟

وبحسب ما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، أظهرت دراسة نُشرت في مجلة BMJ Medicine في 14 مارس 2023 أن ارتفاع مستوى الكافيين في الدم من شأنه أن يقلل من مخاطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2. ومع ذلك، فإن هذا الارتباط لا يظهر إلا في بعض الأشخاص المهيئين وراثيًا.

الكافيين يقلل من خطر الإصابة بالسكري: “طفرة جينية تلعب دورًا مهمًا في هذا الترابط”

وجدت العديد من الدراسات القائمة على الملاحظة وجود صلة إيجابية بين استهلاك القهوة وتقليل مرض السكري. لذا، قرر العلماء السويديون والبريطانيون اتباع نهج مختلف للتحقق من هذا الترابط، حيث استخدموا طريقة تسمى Mendelian randomization: وهي تتكون من تحديد ما إذا كانت العوامل الوراثية تلعب دورًا في الظاهرة المرصودة.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، اكتشف الفريق من خلال هذه الطريقة أن طفرتين جينيتين شائعتين تؤثران على سرعة استقلاب الكافيين. لقد استخدموها لتحديد مستويات الكافيين في الدم وما إذا كان هذا مرتبطًا بانخفاض مؤشر كتلة الجسم ودهون الجسم أو حتى انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري.

ونظر الباحثون في دور المتغيرات الجينية الشائعة لاثنين من الجينات، المرتبطة بسرعة التمثيل الغذائي للكافيين في الجسم، وهما(CYP1A2) و(AHR) لما يقارب من 10 آلاف شخص في أوروبا.

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وبشكل عام، وجدوا أن الأشخاص الذين يحملون متغيرات جينية مرتبطة بتمثيل غذائي أبطأ للكافيين يشربون في المتوسط كمية أقل من القهوة، ومع ذلك لديهم مستويات أعلى من الكافيين في دمائهم، مقارنة بالأشخاص الذين لديهم تمثيل غذائي سريع للكافيين يمكنهم من الوصول أو الاحتفاظ بالمستويات المطلوبة لتأثيراته المنشطة.

هذا وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين لديهم استعداد وراثي لامتلاك مستويات عالية من الكافيين في الدم كانوا أقل عرضة لارتفاع مؤشر كتلة الجسم أو ارتفاع الدهون في الجسم أو حتى مرض السكري من النوع 2. ويقدر الباحثون أن حوالي 43٪ من خطر الإصابة بمرض السكري يرجع إلى انخفاض وزن.

داء السكري والكافيين: الآليات لم تُحدَّد بعد

في حين أن الصلة بين مرض السكري والكافيين ليست مفهومة بالكامل بعد. ولكن، يمكن للعديد من الآليات المعقولة تفسيرها. فعلى سبيل المثال؛ من المعروف أن الكافيين يقلل الشهية على المدى القصير، فضلاً عن أنه يزيد أيضًا من قدرة الأشخاص على حرق الدهون أو إنفاق الطاقة.

وبالنسبة للباحثين، ستسلط الدراسات الجديدة الضوء على هذه الفرضيات، لإيجاد طرق جديدة للوقاية من السمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

وأضافوا في دراستهم أن التجارب المعشاة المضبوطة ذات الشواهد لها ما يبررها لتقييم ما إذا كانت المشروبات المحتوية على الكافيين الخالية من السعرات الحرارية تؤدي دورًا في الحد من مخاطر السمنة ومرض السكري من النوع الثاني”.