الخميس, مارس 16, 2023
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دراسة: ارتفاع مستوى الكافيين في الدم يقلل من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني

"الكافيين يقلل الشهية على المدى القصير، فضلاً عن أنه  يزيد أيضًا من قدرة الأشخاص على حرق الدهون..."

كتب معالي بن عمر
ارتفاع مستوى الكافيين في الدم watanserb.com
ارتفاع مستوى الكافيين في الدم
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وطن-كشفت دراسة سويدية حديثة، أن ارتفاع مستوى الكافيين في الدم، قد يحد من كمية الدهون في الجسم، التي يحملها الشخص، ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، يأتي ذلك تأكيداً لدراسات سابقة قائمة على الملاحظة.

ولكن، لسائل أن يسأل؛ هل يمكن أن تصبح القهوة وسيلة لمحاربة السمنة ومرض السكري؟

وبحسب ما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، أظهرت دراسة نُشرت في مجلة BMJ Medicine في 14 مارس 2023 أن ارتفاع مستوى الكافيين في الدم من شأنه أن يقلل من مخاطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2. ومع ذلك، فإن هذا الارتباط لا يظهر إلا في بعض الأشخاص المهيئين وراثيًا.

الكافيين يقلل من خطر الإصابة بالسكري: “طفرة جينية تلعب دورًا مهمًا في هذا الترابط”

وجدت العديد من الدراسات القائمة على الملاحظة وجود صلة إيجابية بين استهلاك القهوة وتقليل مرض السكري. لذا، قرر العلماء السويديون والبريطانيون اتباع نهج مختلف للتحقق من هذا الترابط، حيث استخدموا طريقة تسمى Mendelian randomization: وهي تتكون من تحديد ما إذا كانت العوامل الوراثية تلعب دورًا في الظاهرة المرصودة.

مرض السمنة
مرض السمنة

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، اكتشف الفريق من خلال هذه الطريقة أن طفرتين جينيتين شائعتين تؤثران على سرعة استقلاب الكافيين. لقد استخدموها لتحديد مستويات الكافيين في الدم وما إذا كان هذا مرتبطًا بانخفاض مؤشر كتلة الجسم ودهون الجسم أو حتى انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري.

ونظر الباحثون في دور المتغيرات الجينية الشائعة لاثنين من الجينات، المرتبطة بسرعة التمثيل الغذائي للكافيين في الجسم، وهما(CYP1A2) و(AHR) لما يقارب من 10 آلاف شخص في أوروبا.

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وبشكل عام، وجدوا أن الأشخاص الذين يحملون متغيرات جينية مرتبطة بتمثيل غذائي أبطأ للكافيين يشربون في المتوسط كمية أقل من القهوة، ومع ذلك لديهم مستويات أعلى من الكافيين في دمائهم، مقارنة بالأشخاص الذين لديهم تمثيل غذائي سريع للكافيين يمكنهم من الوصول أو الاحتفاظ بالمستويات المطلوبة لتأثيراته المنشطة.

هذا وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين لديهم استعداد وراثي لامتلاك مستويات عالية من الكافيين في الدم كانوا أقل عرضة لارتفاع مؤشر كتلة الجسم أو ارتفاع الدهون في الجسم أو حتى مرض السكري من النوع 2. ويقدر الباحثون أن حوالي 43٪ من خطر الإصابة بمرض السكري يرجع إلى انخفاض وزن.

هل يمكن لمرضى السكري شرب القهوة؟..حقائق ستعرفها لأول مرة

داء السكري والكافيين: الآليات لم تُحدَّد بعد

في حين أن الصلة بين مرض السكري والكافيين ليست مفهومة بالكامل بعد. ولكن، يمكن للعديد من الآليات المعقولة تفسيرها. فعلى سبيل المثال؛ من المعروف أن الكافيين يقلل الشهية على المدى القصير، فضلاً عن أنه  يزيد أيضًا من قدرة الأشخاص على حرق الدهون أو إنفاق الطاقة.

المستويات المرتفعة من الكافيين في الدم تقلل من خطر الإصابة بالسمنة
المستويات المرتفعة من الكافيين في الدم تقلل من خطر الإصابة بالسمنة

وبالنسبة للباحثين، ستسلط الدراسات الجديدة الضوء على هذه الفرضيات، لإيجاد طرق جديدة للوقاية من السمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

وأضافوا في دراستهم أن التجارب المعشاة المضبوطة ذات الشواهد لها ما يبررها لتقييم ما إذا كانت المشروبات المحتوية على الكافيين الخالية من السعرات الحرارية تؤدي دورًا في الحد من مخاطر السمنة ومرض السكري من النوع الثاني”.

هل تقلل الخضراوات والفواكه الأرجوانية من خطر الإصابة بالسكري؟ دراسة تجيب

المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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