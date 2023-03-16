بلا مكياج وبرَفْعة شعر لافتة.. أول ظهور للأميرة إيمان وزوجها جميل بعد الزفاف (فيديو)

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وطن- انتشر مقطع فيديو، يُوثِّق الظهور الأول للأميرة إيمان بنت العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، رفقة زوجها جميل ألكساندر بعد حفل الزفاف الذي جرى قبل أيام قليلة.

وشوهدت الأميرة إيمان رفقة زوجها، في رحلة بمدينة البتراء، وهي مدينة أثرية وتاريخية تقع في محافظة معان جنوبي المملكة الأردنية الهاشمية.

وظهرت الأميرة إيمان، في إطلالتها التي اتسمت بالبساطة، بدون مكياج وبرَفْعة شعر لافتة.

سمو الأميرة ايمان بنت عبدالله الثاني و زوجها السيد جميل في مدينة البتراء عجائب الدنيا السبع اليوم pic.twitter.com/TaQx6c25B9 — ‏أردني و أعشق مليكي أبا الحسين 👑 (@ShaqAlmlk) March 15, 2023

تفاعل كبير مع الظهور الأول للأميرة إيمان

وأثير تفاعلٌ كبير مع الظهور الأول للأميرة إيمان بعد زوجها، وعبّر كثيرون عن إشادة كبيرة بالبساطة التي اتسمت بها الأميرة المدلّلة.

فقال ناشط أردني: “مثال بسيط على تواضع الهاشميين يخجلنا دائما.. شهر عسل بنت الملك عبدالله الثاني.. سمو الأميرة إيمان في البتراء داخل المملكة الأردنية الهاشمية ولم تذهب إلى جزر المالديف أو باريس أو إيطاليا إنما في المدينة الوردية البتراء عجائب الدنيا السبع قمة التواضع الملكي الهاشمي”.

مثال بسيط على تواضع الهاشميين يخجلنا دائما شهر عسل بنت الملك عبدالله الثاني @KingAbdullahII سمو الأميرة إيمان في البتراء داخل المملكة الأردنية الهاشمية ولم تذهب آلى جزر المالديف او باريس او إيطاليا إنما في المدينة الوردية البتراء عجائب الدنيا السبع قمة التواضع الملكي الهاشمي pic.twitter.com/UcuCRelGOf — ‏أردني و أعشق مليكي أبا الحسين 👑 (@ShaqAlmlk) March 15, 2023

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وكتب معتصم: “هيك صارت حجة ومضرب مثل السياحة البتراء لكل شباب البلد مع نسوانهم لما بدهم يروحوا شهر عسل.. والله الأميرة ايمان حبيبة الشعب”.

هيك صارت حجة ومضرب مثل السياحة البتراء لكل شباب البلد مع نسوانهم لما بدهم يروحوا شهر عسل.. والله الأميرة ايمان حبيبة الشعب — مُعتصم العكَايلةِ | Motassem (@msalakyleh4) March 15, 2023

وكتب شادي: “الله يخلي الهاشميين لينا والله العظيم احلى عائلة بالدنيا . بكفي التواضع الغير موجود عند كثير من أصحاب المناسب في دول العالم ..الله يخليهم ويحفظهم”.

الله يخلي الهاشميين لينا والله العظيم احلى عائلة بالدنيا . بكفي التواضع الغير موجود عند كثير من اصحاب المناسب في دول العالم ..

الله يخليهم ويحفظهم . — شادي العبادي – Shadi AL-Abadi (@ShadiALAbadi3) March 16, 2023

حفل زفاف الأميرة إيمان

واحتفلت الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، بزفافها على جميل ألكساندر ترميوتس. وذلك في بيت الأردن “بيت الملك”.

الملكة رانيا العبد الله (ملكة الأردن) تنشر الصور الرسمية من حفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان على السيد جميل معلقة:

"اللهم إنّي استودعتك إيمان قطعةً من قلبي، في مكانٍ غابت عنها عيني، وعينُك لم تغِب، فاحفظها يا رب من كل شر ووفقها وأسعد قلبها، ألف مبارك لأحلى عرسان" pic.twitter.com/iqL6foNoKb — Classic (@classic_mou) March 12, 2023

وارتدت الأميرة إيمان فستاناً أبيضَ ملكيّاً ناعماً، دانتيلاً من عند الصدر، كما أنّ الطرحة دانتيل، ووضعت مكياجاً ناعماً “نيود”.

وجرت مراسم الزفاف في قصر “بيت الأردن” بحضور الأمراء والأميرات، إضافةً إلى ضيوف مقربين من العائلة المالكة، كعقيلة الرئيس المصري انتصار السيسي، والشيخة أمثال آل الصباح من الكويت، وآخرين.

وفي أعقاب حفل الزفاف، نشرت الملكة رانيا العبدالله، قرينة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لقطاتٍ مؤثرة من حفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان. وذلك في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على إنستغرام.

وبعثت الملكة رانيا رسالةً مؤثرة لابنتها الأميرة إيمان، قائلةً: “حبيبتي إيماني، لم ولن تغادري كياني لا في صحوتي ولا في منامي… في حفظ الله ورعايته”.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

هل تزوجت الأميرة إيمان من “مسيحي”؟

في سياق متصل، كشفت منصة التحقيقات الشهيرة “إيكاد“، عن حقيقة ما يتمّ تداوله منذ فترة، عن ديانة زوج الأميرة إيمان بنت عبدالله، جميل ألكساندر ترميوس، وأنها تزوجت من شاب يوناني يعتنق المسيحية وينتمي للطائفة الأرثوذكسية.

منصة “إيكاد” قالت، إنّ عقد قران الأميرة إيمان على الشاب جميل ألكساندر ترميوس، تمّ على الطريقة الإسلامية بحضور إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة، وظهر العريس في الفيديوهات يقرأ الفاتحة.

وأوضحت المنصة، أنّ “جميل ألكساندر” اعتنق الإسلام بعد خطبته رسمياً على الأميرة في يوليو 2022، وغيّر اسمه من “جيمي” إلى “جميل”.

وكانت تقارير سابقة قد تحدّثت عن أنّ ديانته الأساسية هي المسيحية، إلا أنّ الديوان الملكي الأردني لم يوفّر أي بيانات حول ذلك.