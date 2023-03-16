الخميس, مارس 16, 2023
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بلا مكياج وبرَفْعة شعر لافتة.. أول ظهور للأميرة إيمان وزوجها جميل بعد الزفاف (فيديو)

إشادة كبيرة ببساطة وتواضع الأميرة إيمان في ظهورها المبهج

كتب باسل النجار
الأميرة إيمان و جميل ألكساندر watanserb.com
الأميرة إيمان و جميل ألكساندر
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وطن- انتشر مقطع فيديو، يُوثِّق الظهور الأول للأميرة إيمان بنت العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، رفقة زوجها جميل ألكساندر بعد حفل الزفاف الذي جرى قبل أيام قليلة.

وشوهدت الأميرة إيمان رفقة زوجها، في رحلة بمدينة البتراء، وهي مدينة أثرية وتاريخية تقع في محافظة معان جنوبي المملكة الأردنية الهاشمية.

وظهرت الأميرة إيمان، في إطلالتها التي اتسمت بالبساطة، بدون مكياج وبرَفْعة شعر لافتة.

تفاعل كبير مع الظهور الأول للأميرة إيمان

وأثير تفاعلٌ كبير مع الظهور الأول للأميرة إيمان بعد زوجها، وعبّر كثيرون عن إشادة كبيرة بالبساطة التي اتسمت بها الأميرة المدلّلة.

فقال ناشط أردني: “مثال بسيط على تواضع الهاشميين يخجلنا دائما.. شهر عسل بنت الملك عبدالله الثاني.. سمو الأميرة إيمان في البتراء داخل المملكة الأردنية الهاشمية ولم تذهب إلى جزر المالديف أو باريس أو إيطاليا إنما في المدينة الوردية البتراء عجائب الدنيا السبع قمة التواضع الملكي الهاشمي”.

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وكتب معتصم: “هيك صارت حجة ومضرب مثل السياحة البتراء لكل شباب البلد مع نسوانهم لما بدهم يروحوا شهر عسل.. والله الأميرة ايمان حبيبة الشعب”.

وكتب شادي: “الله يخلي الهاشميين لينا والله العظيم احلى عائلة بالدنيا . بكفي التواضع الغير موجود عند كثير من أصحاب المناسب في دول العالم ..الله يخليهم ويحفظهم”.

حفل زفاف الأميرة إيمان

واحتفلت الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، بزفافها على جميل ألكساندر ترميوتس. وذلك في بيت الأردن “بيت الملك”.

حفل زفاف الأميرة إيمان
حفل زفاف الأميرة إيمان
حفل زفاف الأميرة إيمان
حفل زفاف الأميرة إيمان

وارتدت الأميرة إيمان فستاناً أبيضَ ملكيّاً ناعماً، دانتيلاً من عند الصدر، كما أنّ الطرحة دانتيل، ووضعت مكياجاً ناعماً “نيود”.

وجرت مراسم الزفاف في قصر “بيت الأردن” بحضور الأمراء والأميرات، إضافةً إلى ضيوف مقربين من العائلة المالكة، كعقيلة الرئيس المصري انتصار السيسي، والشيخة أمثال آل الصباح من الكويت، وآخرين.

وفي أعقاب حفل الزفاف، نشرت الملكة رانيا العبدالله، قرينة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لقطاتٍ مؤثرة من حفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان. وذلك في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على إنستغرام.

وبعثت الملكة رانيا رسالةً مؤثرة لابنتها الأميرة إيمان، قائلةً: “حبيبتي إيماني، لم ولن تغادري كياني لا في صحوتي ولا في منامي… في حفظ الله ورعايته”.

 

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هل تزوجت الأميرة إيمان من “مسيحي”؟

في سياق متصل، كشفت منصة التحقيقات الشهيرة “إيكاد“، عن حقيقة ما يتمّ تداوله منذ فترة، عن ديانة زوج الأميرة إيمان بنت عبدالله، جميل ألكساندر ترميوس، وأنها تزوجت من شاب يوناني يعتنق المسيحية وينتمي للطائفة الأرثوذكسية.

منصة “إيكاد” قالت، إنّ عقد قران الأميرة إيمان على الشاب جميل ألكساندر ترميوس، تمّ على الطريقة الإسلامية بحضور إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة، وظهر العريس في الفيديوهات يقرأ الفاتحة.

وأوضحت المنصة، أنّ “جميل ألكساندر” اعتنق الإسلام بعد خطبته رسمياً على الأميرة في يوليو 2022، وغيّر اسمه من “جيمي” إلى “جميل”.

وكانت تقارير سابقة قد تحدّثت عن أنّ ديانته الأساسية هي المسيحية، إلا أنّ الديوان الملكي الأردني لم يوفّر أي بيانات حول ذلك.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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