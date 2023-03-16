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بكاء همس فكري من شدة الفرحة بعد فوزها في “سعودي آيدول” (فيديو)

حصلت الفائزة السعودية همس فكري على عقد إنتاج مع شركة "بلاتينوم ريكوردز" لإنتاج أغاني وأعمال فنية بالإضافة لسيارة نيسان

كتب خالد الأحمد
همس فكري سعودي آيدول watanserb.com
توّجت المتسابقة همس فكري بلقب "سعودي آيدول"
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وطن – تُوّجت المتسابقة همس فكري بلقب “سعودي آيدول”، ضمن الحلقة الأخيرة من الموسم الأول من برنامج Saudi Idol على MBC1 و MBC العراق، وحصلت بالتالي على عقد إنتاج مع شركة “بلاتينوم ريكوردز”، لإنتاج أغاني وأعمال فنية وسيارة نيسان.

ويأتي هذا التتويج بعد أسابيع عدة من المنافسات الغنائية الحماسية والمصيرية، وصل خلالها 3 مشتركين إلى الحلقة الختامية، ليتنافسوا على اللقب وهم همس فكري، وعبد العزيز مانع، وماجد العويد.

وغرّد رئيس “هيئة الترفيه” تركي آل الشيخ مهنئاً الفائزة باللقب: “أبارك للفائزة بلقب “سعودي آيدول” همس فكري، وسعيد بالشراكة بين هيئة الترفيه ومجموعة MBC في برنامج “سعودي آيدول” الذي ساهم في اكتشاف وإبراز الكثير من المواهب على مدى 15 حلقة”.

لحظة إعلان فوز همس فكري بلقب سعودي آيدول

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة إعلان فوز المتسابقة همس فكري، بلقب سعودي أيدول، ضمن الحلقة الأخيرة من الموسم الأول بالبرنامج المذاع على قناة mbc، مساء أمس الأربعاء.

وظهر عدد من المعجبين وهم يركضون نحوها على منصة التتويج ويحيطونها بالحفاوة والتكريم.

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وظهرت همس وهي تتوشح بالعلم السعودي لتشكر بلادها السعودية، التي قدمت لها الكثير وسمحت لها بالوصول إلى هذا المكان كما قالت.

وشكرت الفائزة الأمراء والشيوخ بارتباك قبل أن تلتقط أنفاسها وتقول “بلاد العز والخير والفخر”.

وتابعت:” أوعدكم بإذن الله أن أطور من نفسي وأكون عند حسن ظنكم بي”.

أحلام الشامسي تهنئ همس فكري

وظهرت الفنانة أحلام الشامسي إلى جانبها لتقول لها، أنها تراهنت مع أصالة وأصيل وماجد من سيأخذ اللقب فوقع اختيارها على “همس فكري “.

وعلّقت همس فكري قبل حلقة الختام في حال فازت باللقب حيث قالت “طبعًا سأتبع مسيرة الفنانين الكبار المخضرمين وأجعل بصمة للصوت النسائي السعودي إمتثالا لرؤية 2030.

وتابعت في تصريح لـ ET بالعربي “سيتم عمل ألبوم متنوع يضم جميع الألوان من إنتاج بلاتينوم وأتمنى أن ينال إعجابكم”.

وعما ستقدمه همس للأغنية السعودية قالت “رح أقدم جميع الأذواق للفن السعودي من الفن السعودي القديم وإحياؤه إلى الفن السعودي الجديد الذي يواكب جميع الأذواق.. وحرصي على اختيار الأغاني التي تليق بفني الذي سأقدمه بعد سعودي آيدول.”

المصدرET بالعربي + تويتر - وطن يغرد
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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