بكاء همس فكري من شدة الفرحة بعد فوزها في “سعودي آيدول” (فيديو)

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وطن – تُوّجت المتسابقة همس فكري بلقب “سعودي آيدول”، ضمن الحلقة الأخيرة من الموسم الأول من برنامج Saudi Idol على MBC1 و MBC العراق، وحصلت بالتالي على عقد إنتاج مع شركة “بلاتينوم ريكوردز”، لإنتاج أغاني وأعمال فنية وسيارة نيسان.

ويأتي هذا التتويج بعد أسابيع عدة من المنافسات الغنائية الحماسية والمصيرية، وصل خلالها 3 مشتركين إلى الحلقة الختامية، ليتنافسوا على اللقب وهم همس فكري، وعبد العزيز مانع، وماجد العويد.

وغرّد رئيس “هيئة الترفيه” تركي آل الشيخ مهنئاً الفائزة باللقب: “أبارك للفائزة بلقب “سعودي آيدول” همس فكري، وسعيد بالشراكة بين هيئة الترفيه ومجموعة MBC في برنامج “سعودي آيدول” الذي ساهم في اكتشاف وإبراز الكثير من المواهب على مدى 15 حلقة”.

أبارك للفائزة بلقب سعودي ايدول همس فكري … وسعيد بالشراكة بين #هيئة_الترفيه و مجموعة MBC في برنامج #سعودي_أيدول … الذي ساهم في اكتشاف وإبراز العديد من المواهب على مدى ١٥ حلقة 😍🇸🇦 pic.twitter.com/EQcTBgYMXl — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 15, 2023

لحظة إعلان فوز همس فكري بلقب سعودي آيدول

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة إعلان فوز المتسابقة همس فكري، بلقب سعودي أيدول، ضمن الحلقة الأخيرة من الموسم الأول بالبرنامج المذاع على قناة mbc، مساء أمس الأربعاء.

وظهر عدد من المعجبين وهم يركضون نحوها على منصة التتويج ويحيطونها بالحفاوة والتكريم.

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وظهرت همس وهي تتوشح بالعلم السعودي لتشكر بلادها السعودية، التي قدمت لها الكثير وسمحت لها بالوصول إلى هذا المكان كما قالت.

وشكرت الفائزة الأمراء والشيوخ بارتباك قبل أن تلتقط أنفاسها وتقول “بلاد العز والخير والفخر”.

وتابعت:” أوعدكم بإذن الله أن أطور من نفسي وأكون عند حسن ظنكم بي”.

أحلام الشامسي تهنئ همس فكري

وظهرت الفنانة أحلام الشامسي إلى جانبها لتقول لها، أنها تراهنت مع أصالة وأصيل وماجد من سيأخذ اللقب فوقع اختيارها على “همس فكري “.

وعلّقت همس فكري قبل حلقة الختام في حال فازت باللقب حيث قالت “طبعًا سأتبع مسيرة الفنانين الكبار المخضرمين وأجعل بصمة للصوت النسائي السعودي إمتثالا لرؤية 2030.

وتابعت في تصريح لـ ET بالعربي “سيتم عمل ألبوم متنوع يضم جميع الألوان من إنتاج بلاتينوم وأتمنى أن ينال إعجابكم”.

وعما ستقدمه همس للأغنية السعودية قالت “رح أقدم جميع الأذواق للفن السعودي من الفن السعودي القديم وإحياؤه إلى الفن السعودي الجديد الذي يواكب جميع الأذواق.. وحرصي على اختيار الأغاني التي تليق بفني الذي سأقدمه بعد سعودي آيدول.”