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العربي 2 يكشف شبكته البرامجية لموسم رمضان 2023

كتب وطن
العربي 2 يكشف شبكته البرامجية لموسم رمضان watanserb.com
العربي 2 يكشف شبكته البرامجية لموسم رمضان
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وطن- في لقاء صحفي بمقر شبكة التلفزيون العربي بمدينة لوسيل القطرية، كشفت قناة التلفزيون العربي 2 مساء الأربعاء 15 مارس/ آذار 2023 عن شبكتها البرامجية لشهر رمضان 2023، والتي تشمل 4 مسلسلات عربية و3 برامج، من بينها البرنامج اليومي المباشر تحت عنوان “أهلا رمضان”، وهو العنوان الذي اعتمدته القناة شعارا لها خلال الشهر الفضيل.

يأتي في مقدمة الشبكة البرامجية التي جرى التحضير لها على مدار أشهر طويلة، مسلسل “ابتسم أيها الجنرال” من بطولة النجم السوري مكسيم خليل، سيناريو سامر رضوان وإخراج عروة محمد، والذي يستعرض صراع نفوذ دموي بين رئيس لدولة عربية وشقيقه العسكري من أجل تعزيز السيطرة على السلطة. وتتضمن أيضا مسلسل “رسالة الإمام”، من بطولة النجم المصري خالد النبوي، سيناريو محمد هشام عبيه وإخراج الليث حجو. يغوص العمل في أهم محطات سيرة الإمام الشافعي، أحد الأئمة الأربعة في الفقه الإسلامي، إضافة إلى مسلسل “العالية” من تأليف نور ناجي وإخراج وليد العلفي، في أول خطوة لتقديم دراما البيئة اليمنية للمشاهد العربي عبر صراع بين حاكم منطقةٍ يلفّق قضية شرف ضد بنت شيخ قبيلة بغرض ابتزازه. وختاما، الموسم الجديد للمسلسل الكوميدي “جلطة” الذي يواصل رصد المواقف الطريفة لشخصياته في حياتها اليومية .

في مستهل اللقاء، عاد المدير التنفيذي للتلفزيون العربي 2 إلياس خوري إلى مسار التلفزيون العربي منذ نشأته عام 2015 في العاصمة البريطانية لندن، وصولا إلى انتقاله إلى أرض عربية في مدينة لوسيل بدولة قطر العام الماضي، مؤكدا على “سعي التلفزيون العربي 2 كقناة ترفيهية تثقيفية لتقديم باقة من البرامج المنوعة للمشاهد العربي، بما يشمل مجالات الثقافة والسياحة والتراث والدراما والوثائقيات، وهذا وفق رؤية عصرية تناسب تعدد المشارب والأذواق على امتداد الوطن العربي”.

التلفزيون العربي 2 حسب مديره التنفيذي حريص على خلق نموذج مختلف، قوامه المحتوى الراقي الذي يخاطب العائلة العربية مجتمعة. يقول خوري: “هنالك مساحة فارغة ونقص في المضمون الذي يحقق معادلة التوازن بين الجانب الترفيهي، ومخاطبة عقول المشاهدين بما يغذي شغفهم للثقافة والمعرفة. هذه المساحة على صعوبة اقتحامها كانت منذ البداية خيارنا، والتحدي الذي قررنا خوض غماره”.

من جانبه أكد مدير الاستحواذ للتلفزيون العربي 2 جوزيف الحسيني على جرأة الشبكة البرامجية التي ستشمل 4 مسلسلات تعرض للمرة الأولى، حيث صرح قائلا: “ما يعرضه التلفزيون العربي 2 يتماهى شكلا ومضمونا مع قيم ورؤية القناة المتمثلة في الانحياز إلى صوت المواطن العربي. أعمالنا الدرامية خير مثال على كون التلفزيون العربي 2 منصة متفردة تتميز بجرأة الطرح، وعمق المكاشفة. مسلسل كـ “ابتسم أيها الجنرال” خطوة غير مسبوقة في مجال الصناعة الدرامية، في زمن بات فيه المشاهد أكثر وعيا بحجم التحديات المصاحبة لإنتاج مسلسل مماثل وعرضه في ظل سطوة مقص الرقيب، وتغليب عدد لا يستهان به من المحطات التلفزيونية العربية للمصلحة التجارية على الجودة الفنية”.

خلال اللقاء تم استعراض المقاطع الترويجية الكاملة للمسلسلات الأربعة، إضافة إلى الإعلان عن فحوى البرنامج المباشر “أهلا رمضان” بحضور مذيعي التلفزيون العربي 2 الذين سيصحبون المشاهد يوميا في رحلة ترفيهية تشمل مسابقات سيحصل الفائزون فيها على جوائز عينية. يعتبر البرنامج جلسة سمر، حيث يجمع بين التواشيح والطرب والمواضيع المسلية، ويتناوب على تقديمه جميع مذيعي التلفزيون العربي 2 الذين سيستضيفون عائلات عربية تشارك عاداتها الرمضانية، وذكرياتها مع الشهر الفضيل. من ضمن الفقرات المنوعة التي سيشملها البرنامج لمسة خير، فقرة المهن الرمضانية، إضافة إلى وصفات أصلية متنوعة للأكلات المشهورة والمحببة للعائلة العربية خلال شهر الصيام.

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يمتد توقيت بث برامج التلفزيون العربي 2 خلال شهر رمضان من الساعة 5 مساء بتوقيت القدس إلى منتصف الليل، يخصص الجزء الأول للبرامج المنوعة والمسلسل الكوميدي، فيما تبث المسلسلات الدرامية تباعا ابتداء من الساعة التاسعة مساء.

المصدررصد وتحرير وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
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