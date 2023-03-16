الأميرة هيا بنت حمزة تظهر بملابس مثيرة في هولندا (شاهد)

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وطن – من جديد، فاجأت الأميرة هيا بنت حمزة متابعيها بصورة مثيرة لها عبر إنستغرام، أطلت خلالها بملامح بريئة ودافئة جلعت منها حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

الأميرة هيا بنت حمزة بملابس مثيرة

يوثق ظهور الأميرة هيا بنت الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد الأردني الأسبق والموضوع تحت الإقامة الجبرية حاليا بأمر الملك، حساب باسمها عبر منصة تويتر ـ تم تجميده مؤخرا ـ وكذا انستغرام.

يرصد هذا الحساب آخر تحديثات وحياة الأميرة الشابة، سواء فيما يتعلق بتحركاتها الخاصة أو بحياة والدها المعتقل تحت الإقامة الجبرية في الأردن.

View this post on Instagram A post shared by Princess Haya Bint Hamzah | هيا بنت حمزة (@hayabinthamzah)

ظهور الأميرة هيا بنت حمزة الأخير كان ضمن حضورها فعاليات مؤتمر ثيمون في نسخته الـ 55 بهولندا.

ويأتي حضور الأميرة هيا وتفاعلها عبر انستغرام، بعد حظر تويتر للحساب الذي يحمل اسمها.

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وسبق أن نشر الحساب مقطع فيديو يظهر الأميرة هيا بنت حمزة وهي تؤدي أغنية “يا غايب” للفنان اللبناني المطارد من قبل السلطات، فضل شاكر.

ووفقا للفيديو، فقد ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة على مسرح المدرسة ويرافقها زميل له يعزف على الجيتار، وأدت الأغنية وسط تفاعل الحضور.

حظر حساب الأميرة هيا على تويتر

يشار هنا إلى أنه وبعد إغلاق حساب الأميرة هيا على تويتر، لجأ المسؤول عن الحساب لـ”انستغرام” لنشر صور جديدة خاصة بأبناء الامير حمزة، حسين ومحمد، خلال الحادثة التي وقعت في منتصف فبراير شباط الماضي.

وأظهرت صورة الأمير الصغير “حسين” وهو يقف في حديقة القصر الذي يقيم فيه مع والده، حيث أشار الحساب إلى ان الصورة التقطت في الأردن بتاريخ 2 شباط/فبراير الحالي.

ولا يُعرف إن كان الحساب على تويتر قد أغلق بطلب من السلطات الأردنية أم لا.

إلا أن ما يثير الشبهات هو أن إغلاق الحساب تم بعد يوم واحد فقط من نشر تقرير يتحدث عن صراع العرش في الأردن بين الملك عبدالله الثاني والأمير حمزة بن الحسين.