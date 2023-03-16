الخميس, مارس 16, 2023
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أمير سعودي يثير الجدل بتصريحات حول انضمام ميسي للهلال (فيديو)

الأمير عبد الله بن مساعد قال إن قدوم ميسي للهلال "لن يعوض" فارق ما أحدثه انتقال النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو للمنافس النصر

كتب خالد الأحمد
انضمام ميسي للهلال watanserb.com
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وطن – قال أمير سعودي بارز إن اللاعب الأرجنتيني الشهير لوينيل ميسي، لو جاء إلى نادي الهلال فلن يتمكن النادي من تجاوز المستوى الإعلامي الذي حصل عليه النصر من صفقة “كريستيانو رونالدو “.

وأدى اتفاق رونالدو المبرم العام الماضي مع نادي النصر -الذي قيل على نطاق واسع إن قيمته بلغت أكثر من 200 مليون يورو على مدى عامين ونصف- إلى شائعات عن تنافسٍ متجدد مع ميسي في الدوري السعودي، بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية، اهتمامَ الهلال والاتحاد بالتعاقد مع أفضل لاعب في العالم.

وقال الأمير عبد الله بن مساعد، الذي سبق أن كان رئيسا للرئاسة العامة للشباب والرياضة – وزارة الرياضة حاليا-، إن قدوم ميسي للهلال “لن يعوض” فارق ما أحدثه انتقال النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، للمنافس النصر.

وفي حديثه لبرنامج “فوتبول فويس” عبر إذاعة “يو أف إم”، أضاف الأمير عبدالله: “لا أتمنى أن يأتي ميسي للهلال.”

وأوضح: “لما تأتي شركة دعاية (لرعاية ناد سعودي)، فهي تبحث عن متابعي النادي على تويتر وإنستغرام ومبيعات الأقمصة، والفرق بين الهلال والنصر 4 أضعاف في إنستغرام. حتى لو جاء ميسي للهلال لن يعوض هذا الفرق”.

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ويعتبر النصر والهلال غريمين تقليديين في الدوري السعودي، ودائما ما تحظى مبارياتهما بتنافس بإثارة داخل الملعب وخارجه منذ نحو 4 عقود.

امتداح رونالدو

وقال بن مساعد إنه يحب رونالدو لأنه يتصف بالجدية والاحتراف، رغم أنه يظهر كمغرور وروى أنه التقى رونالدو أكثر من مرة وزاره في منزله وهو خجول وليس متكبر”.

وأضاف: “علاوة على ذلك فهو محترف عظيم وهناك فائدة كبيرة منه للدوري السعودي، أما بالنسبة لنادي النصر فقد غير المعادلة 100% ”

ومن جانب آخر كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة سابقاً الأمير عبدالله بن مساعد، عن أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة السعودية.

وقال بدون ترتيب فإن “ماجد عبدالله ثم سامي الجابر، ومحمد الدعيع، يوسف ناصر الثنيان هم افضل لاعبين في تاريخ السعودية، أما الخامس فممكن أن يكون محمد نور”، لافتا إلى أنه لم يشاهد أداء سعيد غراب.

وأكد أن لديه 5 معايير لاختيار اللاعب الأفضل، وهي عدد سنوات اللعب والإمكانيات الفردية، واللعب الجماعي، والإنجازات مع النادي، ومع المنتخب.

حالة من الجدل

وأثارت تصريحات الأمير عبد الله بن مساعد، بخصوص التقليل من أهمية انضمام ميسي لنادي الهلال حالة من الجدل في أوساط جمهور النادي الذي كان ينتظر هذا الانتقال على أحر من الجمر، حيث اعتبر مغردون أن هذه التصريحات “مفاجئة”.

عودة البرغوث إلى برشلونة

وربط مغردون سعوديون آخرون حديث الأمير عبدالله بن مساعد باحتمال عدم نجاح المفاوضات مع ميسي، لا سيما بعد أن كشفت تقارير مفاجئة عن احتمال عودة “البرغوث” الفائز بكأس العالم إلى برشلونة الإسباني، النادي الذي قضى فيه حياته الكروية.

وعلق “ماجد الركيان” بتهكم أن المشجع الهلالي يعرف أن فترة رئاسة الأمير عبدالله بن مساعد كانت الأسوأ على الإطلاق، لا من حيث التعاقدات، ولا حتى على صعيد النتائج، والبطولات.لكنهم يؤثرون الصمت احترامًا له.

واستدرك :”نصيحة للأمير لا تتحدث بآراء لاتخدم الهلال؛ حتى لاتصطدم بوقائع لاتعجبك.”.

وقال الناقد الرياضي “أحمد العجلان، إن حديث الأمير عبد الله بن مساعد عن حضور ميسي والتقليل منه يؤكد أنه في عالم آخر كروياً وتجاريًا “.

وتابع :”ميسي قيمة كروية وتسويقية عظيمة والإطار الذي وضع فيه سمو اللاعب إطار سطحي غير عميق .. فميسي أسطورة وأيقونة فكيف إذا اجتمع ميسي والهلال”.

وشكك صاحب حساب باسم “زعيم آسيا” بكون الأمير عبد الله بن مساعد هلالياً فله تصريح أن النصر والأهلي كانا يتنافسان على زعامة الكرة السعودية.

وأضاف: “هذا غير صحيح فالهلال والإتحاد حققا عدة كؤوس ملك وولي عهد قبل صعود النصر للدرجة الأولى”.

بينما رأى “أيمن العمري” أن ما تحدث به الأمير عبد الله بن مساعد لن و لم يخالف الواقع أبداً “.

وأضاف مخاطباً الأمير بن مساعد : “لقد سبقك بها عكاشة وأيضاً الفارق الكبير من حيث الكاريزما الإعلامية لرونالدو عن ميسي.”

وأردف :”لكن ما غفل عنه الأمير عبد الله و لم يتحدث عنه .. هي النقلة النوعية للدوري في حال اتى ميسي للنصر بجانب رونالدو .”

وكانت تقارير إعلامية ربطت النجم الأرجنتيني بالهلال بعد انتهاء عقده مع ناديه باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب وسائل إعلام سعودية فإن ميسي لم يستبعد الانتقال إلى نادي الهلال السعودي الموسم المقبل، بشرط الحصول على راتب قدره 600 مليون يورو.

وقال الصحفي، خايمي أسترين، إن ميسي ليس لديه مانع من اللعب في السعودية “إذا كسب أكثر من كريستيانو رونالدو”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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