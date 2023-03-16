الخميس, مارس 16, 2023
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أفضل 10 مطارات في العالم لعام 2023 وإنجاز كبير لقطر (شاهد)

مطار شانغي في سنغافورة المعروف بشلاله الداخلي المذهل، تصدر تصنيف "سكاي تراكس" لأفضل مطارات العالم لعام 2023

كتب فهمي الورغمي
أفضل مطار لعام 2023 watanserb.com
مطار حمد الدولي حصل هذا العام على المركز الثاني في قائمة سكاي تراكس
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وطن – تصدر مطار شانغي في سنغافورة، قائمة “سكاي تراكس” لأفضل مطار لعام 2023، وهو تصنيف من إعداد شركة الطيران وموقع تقييم المطارات البريطاني “سكاي تراكس Skytrax”، يتم تجميعه من خلال سبر آراء آلاف المسافرين من جميع أنحاء العالم ومطالبتهم بتقييم تجربة المطار بالكامل – من تسجيل الوصول إلى المغادرة وكل شيء بينهما، لكن اللافت لهذا العام أن مطارا عربيا كان ضمن القائمة.

مطار شانغي الأفضل في العالم 2023

تصدر مطار سنغافورة شانغي في السابق، قائمة سكاي تراكس Skytrax لمدة ثماني سنوات متتالية.

ولكن في عامي 2021 و 2022 أسقط بضع نقاط في القائمة مع انخفاض أعداد الركاب خلال أزمة كورونا، واحتل مطار حمد الدولي في الدوحة، قطر، الصدارة بدلاً منه في تلكما السنين.

قال بيتر ميللر وهو أحد المسؤولين في شركة Skytrax لشبكة CNN Travel: “لطالما كان مطار سنغافورة شانغي المفضل دائمًا لدى المسافرين، وتراجع بالطبع خلال كوفيد-19 عندما تم تقليص العمليات بشكل كبير”.

أفضل مطار لعام 2023 watanserb.com
مطار شانغي الأفضل في العالم 2023

يقول “ميلر” إن مطار شانغي “يقدم شيئًا للجميع”، ويعتبر أن هذا هو “المحرك الرئيسي” لشعبيته المستمرة.

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والبعض مما جعل المطار يحظى بكل هذا الاعحاب من المسافرين حول العالم، هو احتواءه شلالًا داخليًا مذهلاً يبلغ ارتفاعه 40 مترًا وحديقة فراشات وسينما IMAX – ناهيك عن أكثر من 280 منفذًا للبيع بالتجزئة وتناول الطعام، مما يجعلها مثالية لقتل الوقت أثناء عمليات التوقف أو الانتظار.

“سنغافورة شانغي هو في الأساس مطار ترانزيت، ومن ملاحظات العملاء، فإن أداء المطار جيدًا لأنه يوفر مجموعة واسعة من المرافق ووسائل الراحة لجميع أنواع العملاء – العائلات، والمسافرين من رجال الأعمال والسياح، كلهم يتم تلبية طلباتهم على أكمل وجه” يقول ميلر

مطار حمد الدولي، يطيح بمطار شانغي سنغافورة من الصدارة

يوفر مطار حمد الدولي، الذي حصل هذا العام على المركز الثاني في قائمة سكاي تراكس، وسائل الراحة المصممة للمسافرين العابرين – بما في ذلك الجولات في المدينة لأولئك الذين يقضون أكثر من ثماني ساعات في انتظار رحلتهم المتصلة.

خلال تصنيف 2023، كان المراكز الخمسة الأولى في سكاي تراكس جد متقاربة، بداية من مطار طوكيو الدولي، المعروف باسم هانيدا، (رقم ثلاثة)، ومطار إنتشون الدولي بكوريا الجنوبية (رقم أربعة) ومطار شارل ديغول في باريس (رقم خمسة).

كما تقدم Skytrax جوائز أخرى، بما في ذلك الجوائز الإقليمية، مع اختيار مطار شانغي لأفضل مطار في آسيا، بالإضافة إلى الفوز بأفضل مطار في العالم وأفضل وسائل الراحة الترفيهية في العالم.

توج فندق Crowne Plaza Changi Airport الفاخر الموجود في محيط مطار شانغي، بجائزة أفضل فندق مطار في العالم للعام الثامن على التوالي.

وفي الأثناء، حصد مطار حمد الدولي المركز الثاني أيضًا لجائزة أفضل مطار للتسوق في العالم، كذلك جائزة أفضل وأنظف مطار في الشرق الأوسط، في حين توج مطار طوكيو هانيدا الذي احتل المركز الثالث بأنه أنظف مطار بشكل عام.

حصل مطار البحرين الدولي على جائزة أفضل مطار في العالم لتسليم الأمتعة، فيما حصل مطار إنتشون على جائزة المطار الذي يضم أفضل الموظفين ومعالجة إجراءات الهجرة.

وفيما يلي قائمة لأفضل 20 مطارًا في العالم حسب سكاي تراكس لعام 2023

1. مطار شانغي سنغافورة

2. مطار حمد الدولي

3 – مطار طوكيو الدولي (هانيدا)

4. مطار إنتشون الدولي

5. مطار باريس شارل ديغول

6. مطار اسطنبول

7. مطار ميونيخ

8. مطار زيورخ

9. مطار ناريتا الدولي

10. مطار مدريد باراخاس

11. مطار فيينا الدولي

12. مطار هلسنكي فانتا

13. مطار روما فيوميتشينو

14. مطار كوبنهاغن

15. مطار كانساي الدولي

16. مطار تشوبو سنترير الدولي

17. مطار دبي الدولي

18. مطار سياتل تاكوما الدولي

19. مطار ملبورن

20. مطار فانكوفر الدولي

المصدرسكاي تراكس + CNN Travel - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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