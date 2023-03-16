أفضل 10 مطارات في العالم لعام 2023 وإنجاز كبير لقطر (شاهد)

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وطن – تصدر مطار شانغي في سنغافورة، قائمة “سكاي تراكس” لأفضل مطار لعام 2023، وهو تصنيف من إعداد شركة الطيران وموقع تقييم المطارات البريطاني “سكاي تراكس Skytrax”، يتم تجميعه من خلال سبر آراء آلاف المسافرين من جميع أنحاء العالم ومطالبتهم بتقييم تجربة المطار بالكامل – من تسجيل الوصول إلى المغادرة وكل شيء بينهما، لكن اللافت لهذا العام أن مطارا عربيا كان ضمن القائمة.

مطار شانغي الأفضل في العالم 2023

تصدر مطار سنغافورة شانغي في السابق، قائمة سكاي تراكس Skytrax لمدة ثماني سنوات متتالية.

ولكن في عامي 2021 و 2022 أسقط بضع نقاط في القائمة مع انخفاض أعداد الركاب خلال أزمة كورونا، واحتل مطار حمد الدولي في الدوحة، قطر، الصدارة بدلاً منه في تلكما السنين.

قال بيتر ميللر وهو أحد المسؤولين في شركة Skytrax لشبكة CNN Travel: “لطالما كان مطار سنغافورة شانغي المفضل دائمًا لدى المسافرين، وتراجع بالطبع خلال كوفيد-19 عندما تم تقليص العمليات بشكل كبير”.

يقول “ميلر” إن مطار شانغي “يقدم شيئًا للجميع”، ويعتبر أن هذا هو “المحرك الرئيسي” لشعبيته المستمرة.

صرحت إدارة مطار شانغي بسنغافورة.. الحاصل على لقب أفضل مطار في العالم، بأن تأثير وباء كورونا لن يتراجع في الوقت الحالي.. وأن صناعة الطيران ومطارات العالم ستظل تكابد فترات صعبة، وذلك بعد خسر ثلث أرباحه.. pic.twitter.com/SKhtPXpYYJ — CNN Business Arabic | الاقتصادية CNN (@CNNBusinessAr) October 4, 2020

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والبعض مما جعل المطار يحظى بكل هذا الاعحاب من المسافرين حول العالم، هو احتواءه شلالًا داخليًا مذهلاً يبلغ ارتفاعه 40 مترًا وحديقة فراشات وسينما IMAX – ناهيك عن أكثر من 280 منفذًا للبيع بالتجزئة وتناول الطعام، مما يجعلها مثالية لقتل الوقت أثناء عمليات التوقف أو الانتظار.

“سنغافورة شانغي هو في الأساس مطار ترانزيت، ومن ملاحظات العملاء، فإن أداء المطار جيدًا لأنه يوفر مجموعة واسعة من المرافق ووسائل الراحة لجميع أنواع العملاء – العائلات، والمسافرين من رجال الأعمال والسياح، كلهم يتم تلبية طلباتهم على أكمل وجه” يقول ميلر

مطار حمد الدولي، يطيح بمطار شانغي سنغافورة من الصدارة

يوفر مطار حمد الدولي، الذي حصل هذا العام على المركز الثاني في قائمة سكاي تراكس، وسائل الراحة المصممة للمسافرين العابرين – بما في ذلك الجولات في المدينة لأولئك الذين يقضون أكثر من ثماني ساعات في انتظار رحلتهم المتصلة.

خلال تصنيف 2023، كان المراكز الخمسة الأولى في سكاي تراكس جد متقاربة، بداية من مطار طوكيو الدولي، المعروف باسم هانيدا، (رقم ثلاثة)، ومطار إنتشون الدولي بكوريا الجنوبية (رقم أربعة) ومطار شارل ديغول في باريس (رقم خمسة).

ترانزيت طويل في مطار حمد الدولي 📌مساحة 22 كم²

📌الصالة الرئيسية350000 متر تساوي 📌مساحته مساحة 50 ملعب كرة قدم

📌أكثر من 50 مليون مسافر سنويًا

📌٢ مليون طن بضائع

📌320000رحلة طيران

📌مطاعم عالمية وصالات رائعة وفنادق

حديقة عملاقة. لديّ أمنية ان يكون لدينا مطار عالمي يضاهيه pic.twitter.com/MFlSsxmpjC — Eng.Zeki Al Saadi المهندس الاستشاري (@SaadiZeki) March 15, 2023

كما تقدم Skytrax جوائز أخرى، بما في ذلك الجوائز الإقليمية، مع اختيار مطار شانغي لأفضل مطار في آسيا، بالإضافة إلى الفوز بأفضل مطار في العالم وأفضل وسائل الراحة الترفيهية في العالم.

توج فندق Crowne Plaza Changi Airport الفاخر الموجود في محيط مطار شانغي، بجائزة أفضل فندق مطار في العالم للعام الثامن على التوالي.

وفي الأثناء، حصد مطار حمد الدولي المركز الثاني أيضًا لجائزة أفضل مطار للتسوق في العالم، كذلك جائزة أفضل وأنظف مطار في الشرق الأوسط، في حين توج مطار طوكيو هانيدا الذي احتل المركز الثالث بأنه أنظف مطار بشكل عام.

حصل مطار البحرين الدولي على جائزة أفضل مطار في العالم لتسليم الأمتعة، فيما حصل مطار إنتشون على جائزة المطار الذي يضم أفضل الموظفين ومعالجة إجراءات الهجرة.

وفيما يلي قائمة لأفضل 20 مطارًا في العالم حسب سكاي تراكس لعام 2023

1. مطار شانغي سنغافورة

2. مطار حمد الدولي

3 – مطار طوكيو الدولي (هانيدا)

4. مطار إنتشون الدولي

5. مطار باريس شارل ديغول

6. مطار اسطنبول

7. مطار ميونيخ

8. مطار زيورخ

9. مطار ناريتا الدولي

10. مطار مدريد باراخاس

11. مطار فيينا الدولي

12. مطار هلسنكي فانتا

13. مطار روما فيوميتشينو

14. مطار كوبنهاغن

15. مطار كانساي الدولي

16. مطار تشوبو سنترير الدولي

17. مطار دبي الدولي

18. مطار سياتل تاكوما الدولي

19. مطار ملبورن

20. مطار فانكوفر الدولي