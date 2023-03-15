الأربعاء, مارس 15, 2023
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حياتنا

5 حيل بسيطة لكنها مضمونة للتخلص من الشخير

"حاول تحسين جودة الهواء في الغرفة التي تنام فيها..."

كتب معالي بن عمر
حلول للتخلص من الشخير watanserb.com
حلول للتخلص من الشخير
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وطن-شاركت خبيرة أسترالية في النوم أهم نصائحها للعلن للحد من الشخير ليلاً، لاسيما إذا كان شخير الأصدقاء أو الشريك يمنعنا من النوم ليلاً.

وفي هذا السياق، جمعت الكاتبة والمتخصصة في النوم الأسترالية أوليفيا أريزولو، أفضل خمس توصيات لها للحد من الشخير، بحسب ما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

قلل من استهلاكك للكحول

غالبًا ما يُعتقد أن الكحول تساعد على النوم. وفي الواقع، على الرغم من أنه بسبب تأثيره المهدئ فإنه يجعلك تغفو بشكل أسرع، فإنه في الواقع يؤدي إلى تدهور نوعية النوم بسبب تأثيره على الدماغ.

علاوة على ذلك، يعتبر الكحول عامل خطر رئيسي للشخير: فهو يريح عضلات الشعب الهوائية العلوية، ما يؤدي إلى انهيارها في أثناء الليل، بالإضافة إلى الشخير بصوت عالٍ. لذلك يُنصح بالحد من استهلاك الكحول قدر الإمكان، خاصة قبل النوم.

الشخير.. حركة واحدة بفمك توقف الأمر! watanserb.com
يقطع الشخير نوم أي شخص يشارك صاحبه السرير

النوم على الجانب

وفق ما ترجمته “وطن“، يؤدي النوم على ظهرك إلى مضاعفة الشخير. لكن، يساعد النوم على إحدى جانبيك على تقليله. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بالنوم على جانبك لأن النوم على ظهرك يزيد من مخاطر اضطرابات النوم وصعوبات التنفس. وفي مايو الماضي، أظهرت دراسة أن النوم على الجانب يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض شاركوت، لأن هذا الوضع يسمح بإزالة الفضلات بشكل أفضل في الدماغ، مقارنة بالوضع على الظهر أو المعدة

متى يكون الشخير خطراً على الانسان ويجب عليك مراجعة الطبيب فوراً

تأكد من أن لديك الوزن المناسب لطولك

يمكن أن يساعد فقدان الوزن للأشخاص الذين يعانون من زيادته في تقليل الشخير. وفي بعض الحالات، يمكن القضاء على الأعراض تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت العديد من الدراسات فوائد فقدان الوزن في تقليل مخاطر الإصابة بانقطاع التنفس في أثناء النوم، وهي حالة يمكن أن يكون لها عواقب صحية سلبية طويلة المدى.

اسباب الشخير
اسباب الشخير

كيفية تحسين تنفسك ليلاً لتقليل الشخير

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يمكن أن يساعدك موسع للأنف في تسهيل عملية التنفس ليلًا وبالتالي تقليل الشخير.

وأخيرًا: قم بتحسين جودة الهواء في الغرفة التي تنام فيها، حيث يساعد الهواء النقي على تقليل مخاطر حدوث الشخير، إذ إن التلوث والغبار المتطاير في الهواء، يمكن أن يسبب الحساسية ويجعل التنفس أكثر صعوبة. خلاف ذلك، يمكن أن يؤدي إلى تهيج في الجهاز التنفسي، والاحتقان، ما من شأنه أن يزيد من الشخير.

الشخير.. حركة واحدة بفمك توقف الأمر!

المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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