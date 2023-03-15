5 حيل بسيطة لكنها مضمونة للتخلص من الشخير

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وطن-شاركت خبيرة أسترالية في النوم أهم نصائحها للعلن للحد من الشخير ليلاً، لاسيما إذا كان شخير الأصدقاء أو الشريك يمنعنا من النوم ليلاً.

وفي هذا السياق، جمعت الكاتبة والمتخصصة في النوم الأسترالية أوليفيا أريزولو، أفضل خمس توصيات لها للحد من الشخير، بحسب ما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

قلل من استهلاكك للكحول

غالبًا ما يُعتقد أن الكحول تساعد على النوم. وفي الواقع، على الرغم من أنه بسبب تأثيره المهدئ فإنه يجعلك تغفو بشكل أسرع، فإنه في الواقع يؤدي إلى تدهور نوعية النوم بسبب تأثيره على الدماغ.

علاوة على ذلك، يعتبر الكحول عامل خطر رئيسي للشخير: فهو يريح عضلات الشعب الهوائية العلوية، ما يؤدي إلى انهيارها في أثناء الليل، بالإضافة إلى الشخير بصوت عالٍ. لذلك يُنصح بالحد من استهلاك الكحول قدر الإمكان، خاصة قبل النوم.

النوم على الجانب

وفق ما ترجمته “وطن“، يؤدي النوم على ظهرك إلى مضاعفة الشخير. لكن، يساعد النوم على إحدى جانبيك على تقليله. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بالنوم على جانبك لأن النوم على ظهرك يزيد من مخاطر اضطرابات النوم وصعوبات التنفس. وفي مايو الماضي، أظهرت دراسة أن النوم على الجانب يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض شاركوت، لأن هذا الوضع يسمح بإزالة الفضلات بشكل أفضل في الدماغ، مقارنة بالوضع على الظهر أو المعدة

تأكد من أن لديك الوزن المناسب لطولك

يمكن أن يساعد فقدان الوزن للأشخاص الذين يعانون من زيادته في تقليل الشخير. وفي بعض الحالات، يمكن القضاء على الأعراض تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت العديد من الدراسات فوائد فقدان الوزن في تقليل مخاطر الإصابة بانقطاع التنفس في أثناء النوم، وهي حالة يمكن أن يكون لها عواقب صحية سلبية طويلة المدى.

كيفية تحسين تنفسك ليلاً لتقليل الشخير

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يمكن أن يساعدك موسع للأنف في تسهيل عملية التنفس ليلًا وبالتالي تقليل الشخير.

وأخيرًا: قم بتحسين جودة الهواء في الغرفة التي تنام فيها، حيث يساعد الهواء النقي على تقليل مخاطر حدوث الشخير، إذ إن التلوث والغبار المتطاير في الهواء، يمكن أن يسبب الحساسية ويجعل التنفس أكثر صعوبة. خلاف ذلك، يمكن أن يؤدي إلى تهيج في الجهاز التنفسي، والاحتقان، ما من شأنه أن يزيد من الشخير.