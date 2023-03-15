الأربعاء, مارس 15, 2023
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حياتنا

ياسمين صبري تُقلد جورجينا بطريقة جنونية.. لن تُصدق كيف أصبحت ملامحها (شاهد)

الفنانة المصرية ياسمين صبري تحاول منذ فترة تقليد صديقة رونالدو جورجينا رودريغيز وهو الأمر الذي لاحظه متابعوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كتب فهمي الورغمي
ياسمين صبري watanserb.com
ياسمين صبري
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وطن- بدت الممثلة المصرية “ياسمين صبري” في آخر تحديث لها على إنستغرام، أشبه أكثر من أيّ وقت مضى بعارضة الأزياء الأرجنتينية “جورجينا رودريغيز”، وهو تشابهٌ -في الواقع- سعت الأولى وراء إظهاره.

انستغرام ياسمين صبري

عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، شاركت الممثلة المصرية، ياسمين صبري، (35 عاماً) صوراً لها من أحد المقاهي الذي لم تُحدّد مكانه.

 

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ياسمين صبري تُقلد جورجينا بطريقة جنونية
ياسمين صبري تُقلد جورجينا بطريقة جنونية

بإطلالة رشيقة ودافئة طغى عليها اللون البرتقالي الجريء، ظهرت ياسمين صبري، طليقة رجل الأعمال المصري “أحمد أبو هشيمة“، بينما كان الإشراق والابتسامة يغمرانها.

آخر تحديث لياسمين صبري، أظهر بشكل كبير ملامحها التي أصبحت تشبه إلى حد كبير جورجينا رودريغيز، صديقة لاعب كرة القدم البرتغالي “كريستيانو رونالدو“.

 

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ياسمين صبري تُقلد جورجينا بطريقة جنونية
ياسمين صبري تُقلد جورجينا بطريقة جنونية
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حيث تجاوزت صبري، تقليد رودريغيز في إطلالاتها وحركاتها وحتى طريقة حديثها، لتصلَ إلى مرحلة أخرى من التقليد -كما يقول متابعوها- وهي تقليد ملامح وجهها عبر الخضوع لعمليات تجميل متواصلة.

آخر صور لياسمين صبري عبر إنستغرام، تظهر بكل وضوح -مقارنة بصورها القديمة- بأنها قامت بحقن تدريجي لشفتيها بالفيلر حتى وصلت إلى هذا الشكل والحجم الذين جعلا منها فائقة الجمال، على حدِّ وصف بعض متابعيها.

 

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ياسمين صبري تُقلد جورجينا بطريقة جنونية
ياسمين صبري تُقلد جورجينا بطريقة جنونية

عمليات تجميل ياسمين صبري

التغييرات في ملامح ياسمين صبري، برزت خصوصاً على مستوى الشفة العلوية التي تغيّر شكلُها بشكل جذري، بحيث أضيف إليها أيضاً عبر الفيلر شكل الـM في الوسط والرائج للغاية.

من الممكن أيضاً ملاحظة التغيير الكبير الذي طرأ على شكل أنفها، حيث إنها خضعت لعملية تجميل للأنف لتعزز من شكله، بحيث بات أصغر حجماً في منطقة المقدمة وأكثر استقامة عند الجسر.

 

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A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

ياسمين صبري تُقلد جورجينا بطريقة جنونية
ياسمين صبري تُقلد جورجينا بطريقة جنونية

تقليد ياسمين صبري لجورجينا رودريغيز ليس وليد الأشهر الأخيرة؛ بل يعود لأكثر من 3 سنوات، حين انطلقت الممثلة المصرية في التقليد “الحرفي” لأبرز إطلالات عارضة الأزياء الأرجنتينية.

وكانت ياسمين صبري قد تزوجت رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، وهو بالمناسبة صديق كريستيانو رونالدو عام 2020، وقد شاركت عشرات الصور التي عبّرت خلالها عن علاقة الحب الوطيدة التي تربطهما.

ذلك قبل أن يُعلنا الطلاق في مايو/آيار 2022، وسط دهشة كثيرين من الخبر، على اعتبار العلاقة المميزة التي كانت تجمعهما.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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