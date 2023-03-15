ياسمين صبري تُقلد جورجينا بطريقة جنونية.. لن تُصدق كيف أصبحت ملامحها (شاهد)

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وطن- بدت الممثلة المصرية “ياسمين صبري” في آخر تحديث لها على إنستغرام، أشبه أكثر من أيّ وقت مضى بعارضة الأزياء الأرجنتينية “جورجينا رودريغيز”، وهو تشابهٌ -في الواقع- سعت الأولى وراء إظهاره.

انستغرام ياسمين صبري

عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، شاركت الممثلة المصرية، ياسمين صبري، (35 عاماً) صوراً لها من أحد المقاهي الذي لم تُحدّد مكانه.

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بإطلالة رشيقة ودافئة طغى عليها اللون البرتقالي الجريء، ظهرت ياسمين صبري، طليقة رجل الأعمال المصري “أحمد أبو هشيمة“، بينما كان الإشراق والابتسامة يغمرانها.

آخر تحديث لياسمين صبري، أظهر بشكل كبير ملامحها التي أصبحت تشبه إلى حد كبير جورجينا رودريغيز، صديقة لاعب كرة القدم البرتغالي “كريستيانو رونالدو“.

View this post on Instagram A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

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حيث تجاوزت صبري، تقليد رودريغيز في إطلالاتها وحركاتها وحتى طريقة حديثها، لتصلَ إلى مرحلة أخرى من التقليد -كما يقول متابعوها- وهي تقليد ملامح وجهها عبر الخضوع لعمليات تجميل متواصلة.

آخر صور لياسمين صبري عبر إنستغرام، تظهر بكل وضوح -مقارنة بصورها القديمة- بأنها قامت بحقن تدريجي لشفتيها بالفيلر حتى وصلت إلى هذا الشكل والحجم الذين جعلا منها فائقة الجمال، على حدِّ وصف بعض متابعيها.

View this post on Instagram A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

عمليات تجميل ياسمين صبري

التغييرات في ملامح ياسمين صبري، برزت خصوصاً على مستوى الشفة العلوية التي تغيّر شكلُها بشكل جذري، بحيث أضيف إليها أيضاً عبر الفيلر شكل الـM في الوسط والرائج للغاية.

من الممكن أيضاً ملاحظة التغيير الكبير الذي طرأ على شكل أنفها، حيث إنها خضعت لعملية تجميل للأنف لتعزز من شكله، بحيث بات أصغر حجماً في منطقة المقدمة وأكثر استقامة عند الجسر.

View this post on Instagram A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

تقليد ياسمين صبري لجورجينا رودريغيز ليس وليد الأشهر الأخيرة؛ بل يعود لأكثر من 3 سنوات، حين انطلقت الممثلة المصرية في التقليد “الحرفي” لأبرز إطلالات عارضة الأزياء الأرجنتينية.

وكانت ياسمين صبري قد تزوجت رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، وهو بالمناسبة صديق كريستيانو رونالدو عام 2020، وقد شاركت عشرات الصور التي عبّرت خلالها عن علاقة الحب الوطيدة التي تربطهما.

ذلك قبل أن يُعلنا الطلاق في مايو/آيار 2022، وسط دهشة كثيرين من الخبر، على اعتبار العلاقة المميزة التي كانت تجمعهما.