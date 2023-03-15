منها العسل..أطعمة لا تنتهي صلاحيتها أبداََ

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وطن– يحرص الكثير من الأشخاص على التدقيق في تاريخ انتهاء صلاحية الأطعمة المعلبة قبيل الشراء، مع اختيار أطول فترة ممكنة من الوقت قبل انتهاء صلاحيتها.

ومن حسن الحظ، كشف موقع “southernliving” عن بعض الأطعمة والمواد الغذائية التي لا تفسد وتبقي لفترة طويلة.

العسل

العسل الخام، أو العسل غير المبستر، سيبقى طعمه حلوًا ولذيذًا إلى الأبد، فهو الغذاء الوحيد الذي لا يفسد أبدًا. قد يتجمد، نظرًا لأن عملية البسترة هي التي تحافظ على العسل المعالج في صورة سائلة، وقد يعني هذا أنك ستحتاج إلى إخراجه من الجرة بملعقة ثم وضعه في مكان دافئ.



العسل الخام غني بمضادات الأكسدة، بالإضافة إلى خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات التي ستدعم جهازك المناعي.



القهوة الفورية



عند تخزينها بطريقة صحيحة، يمكن أن تدوم حبوب القهوة مدة طويلة في الظروف المنزلية الطبيعية.

الفشار

سواء كنت تعمله في الميكروويف أو على الموقد، فإن وعاءًا طازجًا من الفشار المقرمش والملح هو وجبة خفيفة صحية.

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يمكن أن تدوم حبات الفشار إلى الأبد تقريباً إذا تم تخزينها بالشكل الصحيح، أي في حاوية محكمة الإغلاق في مكان بارد وجاف.

الفاصوليا المجففة

تعد الفاصوليا المجففة من الأطعمة التي قد تستمر صالحة إلى الأبد.



تعد الفاصوليا المجففة مصدرًا ممتازًا للبروتين والألياف والفيتامينات ويمكن أن تدوم في الواقع إلى أجل غير مسمى إذا تم تخزينها في مكان بارد وجاف.

الخل

هناك استخدامات لا حصر لها تقريبًا للخل، من الطهي إلى التعليب وحتى التنظيف.

حتى إذا كنت لا تستخدمه كثيرًا، قم بشراء زجاجة كبيرة وخزنها في مكان مظلم بارد وستبقى صالحة للاستعمال لفترة طويلة من الزمن.



السكر

يمكن إطالة عمره عن طريق تخزينه في حاويات محكمة الإغلاق للحفاظ عليه بعيد عن الرطوبة.

ينطبق هذا أيضًا على السكر البني، على الرغم من أنه قد يصبح صلبََا بعد بضعة أشهر. لذا، إذا كنت تخطط للطهي أو الخبز باستخدام السكر البني لأول مرة منذ فترة، فتحقق منه مسبقًا لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى تليينه أولاً.